Domenica 31 ottobre alle ore 15.00 allo stadio Artemio Franchi si affronteranno Fiorentina e Spezia nell’undicesima giornata del Campionato di Serie A. I viola hanno bisogno dei tre punti dopo la sconfitta di misura maturata allo stadio Olimpico contro la Lazio nel turno infrasettimanale, lo Spezia dal canto suo proverà a fare risultato per ottenere punti importanti in chiave salvezza. Dove vedere Fiorentina Spezia: Sky o Dazn?

Fiorentina Spezia dove vederla: Sky o Dazn?

La partita tra Fiorentina e Spezia sarà trasmessa su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Fiorentina Spezia in Radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

La partita in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Fiorentina Spezia in chiaro.