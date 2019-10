Da una parte la Fiorentina galvanizzata dalla vittoria a San Siro contro il Milan, dall’altra l’Udinese che, pur senza convincere, ha interrotto la striscia negativa e vuole continuare a far punti. Una partita da non perdere quella in programma domenica 6 ottobre allo stadio Franchi tra Fiorentina e Udinese: ma dove vederla, su Sky o Dazn?

Ribéry vs De Paul

Le due vittorie consecutive, prima con la Sampdoria e poi con il Milan, tengono il morale altissimo in casa viola. La Fiorentina viene da quattro risultati utili consecutivi, sta trovando continuità e brillantezza in campo e si gode i suoi gioielli. Il giovane Gaetano Castrovilli, la stella Federico Chiesa e, soprattutto, il grande veterano Franck Ribéry che dal suo arrivo in viola sta incantando per intensità, giocate ed efficienza.

Quello contro l’Udinese sarà dunque un bel test prima della pausa per le Nazionali. Occhio però ai friulani, che dopo tre sconfitte consecutive hanno trovato prima un pareggio a Verona, poi una vittoria contro il Bologna. Decisivo, domenica scorsa, l’attaccante Stefano Okaka, subito in goal al rientro. Dopo tre giornate di squalifica, domenica l’Udinese ritroverà anche Rodrigo de Paul, l’attaccante argentino che la Fiorentina ha cercato a lungo durante il mercato estivo.

L’orario di Fiorentina – Udinese

Quella del Franchi sarà la partita che inaugura il programma della Serie A di domenica 6 ottobre. Fiorentina – Udinese si gioca infatti alle ore 12.30, il cosiddetto lunch match all’ora di pranzo. Una collocazione nel palinsesto che, almeno in teoria, può favorire anche l’esposizione delle squadre nei mercati asiatici per ragioni di fuso orario.

Fiorentina – Udinese dove vederla: Sky o Dazn?

La partita tra Fiorentina e Udinese sarà trasmessa su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi. Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Gli abbonati Sky però non disperino. Grazie all’accordo tra Sky e Dazn, anche i clienti del servizio di pay tv satellitare possono vedere le partite trasmesse su Dazn. Gli abbonati a Sky Q, My Sky HD o Sky HD possono infatti attivare il canale satellitare Dazn 1 che andrà ad aggiungersi alla loro offerta. Maggiori informazioni sul sito di Sky.

Fiorentina – Udinese non sarà invece trasmessa su SkyGo, l’app di streaming di Sky per pc, tablet e smartphone, né su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.

Fiorentina – Udinese in chiaro?

Non ci sono opzioni per vedere Fiorentina – Udinese in chiaro.