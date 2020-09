Sarà a San Siro contro l’Inter, sabato 26 settembre, la seconda partita di campionato della Fiorentina. Una partita da non perdere quella in programma alle ore 20.45 tra Inter e Fiorentina, ma dove vederla in Tv su Sky o Dazn?

Dove vedere Inter Fiorentina in tv: sky o dazn?

La partita tra Inter Fiorentina sarà trasmessa su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi. Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.Gli abbonati Sky però non disperino. Grazie all’accordo tra Sky e Dazn, anche i clienti del servizio di pay tv satellitare possono vedere le partite trasmesse su Dazn. Gli abbonati a Sky Q, My Sky HD o Sky HD possono infatti attivare il canale satellitare Dazn 1 che andrà ad aggiungersi alla loro offerta. Maggiori informazioni sul sito di Sky.

Inter Fiorentina in streaming

Inter Fiorentina non sarà invece trasmessa su SkyGo, l’app di streaming di Sky per pc, tablet e smartphone, né su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.

Inter Fiorentina in chiaro?

Non ci sono opzioni per vedere Inter Fiorentina in chiaro.