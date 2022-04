La Fiorentina a caccia della finale di Coppa Italia contro la Juve

L’infortunio di Castrovilli è una grana non da poco per la Fiorentina. E questo creerà problemi di formazione a Vincenzo Italiano che conta di ribaltare a Torino il risultato di svantaggio nato, negli ultimi minuti, della gara di andata in questa semifinale di Coppa Italia, contro la Juventus.

Probabili formazioni

Per sostituire Gaetano Castrovilli sono due le soluzioni possibili ed alle quali sta lavorando Vincenzo Italiano. La conferma di Maleh o lo spostamento di Torreira con Amrabat in regia. Odriozola dovrebbe riprendere il proprio posto, al rientro dall’infortunio. Grandi dubbi anche davanti. L’unico sicuro del posto sembra essere Nico Gonzalez. Saponara dovrebbe agire dall’altra parte. Possibile che il tecnico rispolveri Piatek ma il ballottaggio con Cabral è apertissimo.

Anche la Juventus ha problemi a centrocampo. Allegri ha a disposizione i soli Zakaria e Rabiot. Niente da fare per Arthur che non riesce a recuperare. Possibile, dunque, che il ruolo di regista lo occupi di nuovo Danilo. Dietro Rugani sembra favorito su De Ligt. Grandi ballottaggi davanti dove l’unico sicuro del posto sembra essere l’ex di turno Vlahovic, possibile chance per un altro ex, Bernardeschi ma, al momento, la formazione titolare dei bianconeri è un rebus.

Situazione Castrovilli

“Lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro, tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni”. Così la Fiorentina rende noto l’esito degli esami medico-diagnostici eseguiti al calciatore Gaetano Castrovilli stamani. Gli accertamenti sono stati necessari dopo l’infortunio riportato in Fiorentina-Venezia di sabato 16 aprile.