La Fiorentina a La Spezia a caccia di punti

- Pubblicità -

La Fiorentina è chiamata ad avere continuità. Dopo la vittoria contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir in Conference League c’è da recuperare terreno in campionato. Prima della lunga sosta per i Mondiali i ragazzi di Vincenzo Italiano giocheranno in trasferta a La Spezia ed a Genova contro la Sampdoria prima di ricevere la Salernitana al Franchi. Tre gare alla portata dei viola per provare a recuperare terreno in classifica prima della trasferta a San Siro contro il Milan gara, in questo caso, sulla carta più difficile.

Probabili formazioni

La Fiorentina punta alla vittoria. Tre punti sarebbero importantissimi per il campionato. Tutti sono consapevoli che la trasferta si presenta ostica. Nella formazione titolare, dopo l’infortunio di Nico Gonzalez, è probabile l’impiego sulle fasce d’attacco di Christian Kouamé e Jonathan Ikoné. In alternativa potrebbe giocare Saponara. Dovrebbe essere confermato al centro Jovic, autore di una doppietta nella gara di Conference. In caso di turn over è pronto Arthur Cabral ad agire come unica punta. A centrocampo dovrebbero giocare Amrabat, Barak e Bonaventura. Davanti a Terracciano dovrebbero essere disposti Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi.

- Pubblicità -

Lo Spezia deve centrare il più velocemente la salvezza e dunque concederà assai poco ai viola. Ma proprio la Fiorentina non può più lasciare punti alle avversarie per tornare nella parte sinistra della classifica. Gli uomini di Luca Gotti faranno leva sul fattore casalingo e sulla stanchezza degli avversari per gli impegni europei. Nell’undici iniziale saranno schierati buona parte dei titolari delle ultime uscite, con la coppia d’attacco composta, ancora una volta, da M’Bala Nzola ed Emmanuel Gyasi. In porta l’ex di turno Dragowski.