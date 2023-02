La Fiorentina a Verona con Cabral

- Pubblicità -

I viola tornano a giocare in campionato dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League. Si gioca allo stadio Bentegodi, lunedì 27 febbraio alle 18,30 contro il Verona. Gara non facile anche perché gli scaligeri sono a caccia di punti per migliorare la classifica. La Fiorentina però non può perdere ulteriori punti se vuole provare a rientrare in corsa per un posto europeo.

Le probabili formazioni

Dovrebbe essere ancora Cabral a partire titolare a discapito di Jovic. Italiano dovrebbe schierare nuovamente Terracciano in porta, in dubbio Milenkovic: se dà forfait c’è Quarta con Igor, sulle fasce Dodo e parte in vantaggio Terzic su Biraghi. A centrocampo rientra Amrabat, con lui confermati Bonaventura e Mandragora, anche se Barak cerca un posto, mentre in attacco le intenzioni del tecnico portano alla volontà di confermare il tridente visto col Braga con Gonzalez e Saponara ai lati di Cabral che, come accennato, appare favorito su Jovic.

- Pubblicità -

Marco Zaffaroni conferma, in difesa, Isak Hien. Ai suoi lati dovrebbero esserci Magnani e Dawidowcz, ma Coppola e Ceccherini concorrono per una maglia. In ballottaggio Faraoni e Depaoli per l’esterno di destra. A centrocampo conferme per Duda e Tamèze così come per Doig sulla sinistra. Al centro dell’attacco spazio a Gaich, con Ngonge e Lazovic pronti a giostrare alle sue spalle.