La Fiorentina cerca la vittoria contro il Cagliari

Brucia ancora la mancata vittoria di giovedì scorso a Frosinone. La Fiorentina avrebbe avuto la possibilità di ottenere tre punti ed arrivare, addirittura, al terzo posto in classifica. Contro il Cagliari, nel posticipo di lunedì 2 ottobre, alle 20,45 allo stadio Artemio Franchi gli uomini di Vincenzo Italiano cercheranno il successo per proseguire la striscia positiva. Non sarà facile dato che il Cagliari è l’attuale fanalino di coda in serie A ed ha un disperato bisogno di fare risultato.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano dovrebbe fare alcune rotazioni anche in vista della Conference di giovedì prossimo. In porta confermato Terracciano, Kayode e Parisi sono gli unici terzini a disposizione e dovrebbero partire titolari. Al centro ballottaggio tra Quarta e Ranieri con Milenkovic. Confermati in mediana Arthur e Duncan così come Gonzalez e Bonaventura sulla trequarti. Sottil e Nzola potrebbero essere sostituiti da Kouame e Beltran.

Claudio Ranieri potrebbe effettuare un cambio in porta. Radunovic in panchina e Simone Scuffet titolare. In difesa Di Pardo, Dossena, Hatzidiakos e Augello. A centrocampo il tecnico romano spera di recuperare Jankto per il ruolo di esterno sinistro, mentre le altre maglie dovrebbero essere occupate da Makoumbou, Sulemana e Nandez. In attacco conferma per la coppia Luvumbo-Petagna.