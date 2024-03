La Fiorentina cerca una svolta in campionato contro l’Atalanta

- Pubblicità -

La Fiorentina ha ottenuto i quarti di finale di Conference League ma sono pochi i giorni di riposo perché domenica (alle 18) torna a giocare in campionato, in trasferta, contro l’Atalanta, l’avversaria nella semifinale di Coppa Italia.

Le probabili formazioni

Assente lo squalificato Bonaventura, Italiano però recupera Beltran a centrocampo In difesa Milenkovic con Ranieri in vantaggio su Quarta, sulla destra torna Kayode. A centrocampo Arthur è recuperabile, ballottaggio tra Mandragora e Duncan. Alle spalle dell’unica punta Belotti, sulle corsie favoriti Gonzalez e Sottil rispetto a Ikone.

Dopo le fatiche di coppa Gasperini dovrebbe far giocare titolare Scalvini con Djimsiti e Kolasinac a completare il reparto davanti a Carnesecchi, sulle corsie esterne Zappacosta potrebbe far rifiatare Holm, con Ruggeri sulla fascia opposta. In attacco tornano De Ketelaere e Koopmeiners, con Scamacca al centro.

Conference League

La Fiorentina giocherà giovedì 11 aprile (alle 18,45) in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen e all’Artemio Franchi (sempre alle 18,45) giovedì 18 aprile. Se passa i quarti la Fiorentina giocherà in semifinale contro Brugge o Paok Salonicco.

Questo il tabellone dei quarti di finale di Conference League: Club Brugge (Belgio) – Paok (Grecia); Olympiacos (Grecia) – Fenerbahce (Turchia); Aston Villa (Inghilterra) – Lille (Francia); Viktoria Plzen (Repubblica Ceca) – Fiorentina. La vincente del quarto di finale di Conference League Aston Villa-Lille affronterà in semifinale la vincente di Olympiacos-Fenerbahce, mentre la Fiorentina, come accennato, in caso di passaggio del turno contro il Viktoria Plzen affronterebbe o il Club Brugge o il Paok.