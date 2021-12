La Fiorentina contro Ribery

La Fiorentina ospita al Franchi, questo sabato alle 15, l’ultima in classifica. La Salernitana dell’ex Franck Ribery che ha problemi sia a livello societario che come squadra, tormentata da tanti infortuni. Gara, sulla carta, da non sbagliare per i viola che continuano ad essere impegnati nella rincorsa europea.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano non dovrebbe cambiare molti giocatori rispetto alla gara vinta contro il Bologna. I dubbi riguardano la corsia destra con Venuti che insidia il posto a Odriozola, che pare comunque in vantaggio. Molto probabile l’utilizzo fin dal primo minuto di Callejon che sta piacendo sempre di più ad Italiano accanto a Nico Gonzalez e Vlahovic. In panchina, dunque, pronto però ad entrare, Sottil. A centrocampo dovrebbe essere confermato Maleh con, in alternativa, Duncan.

Tanti gli indisponibili in casa granata. La Salernitana è, invece, in piena emergenza senza Russo, Strandberg, Mamadou Coulibaly, Ruggeri e l’ex Gondo. In dubbio anche Zortea e Capezzi. Colantuono dovrà sciogliere giusto un paio di dubbi. Kastanos è in vantaggio su Schiavone in mezzo al campo. Senza Djuric rimane solo il dubbio tra l’impiego di Simy o Bonazzoli. In attacco l’unica certezza è l’ex Ribery.