La Fiorentina prova ad andare avanti in Conference League

Saranno oltre 1600 i tifosi viola a Braga per l’andata dello spareggio per poter continuare l’avventura in Conference League. Si giocherà giovedì 16 febbraio alle 18,45, in un impianto magico. Il “Municipal” è stato, infatti, costruito in una vecchia cava: la sua caratteristica principale è quella di avere solo due tribune, senza curve. Il tetto si ispira ai ponti della civiltà Inca. Il ritorno, a Firenze, si giocherà giovedì prossimo 23 febbraio.

Le probabili formazioni

Ancora tanti dubbi per Vincenzo Italiano che sicuramente non vorrà sbagliare questo appuntamento di fondamentale importanza. In porta dovrebbe essere riconfermato Terracciano. In difesa sarà di nuovo a disposizione Igor, di rientro dalla squalifica in campionato, così come Mandragora a centrocampo. Sulle fasce possibile innesto di Terzic a destra, con Biraghi a sinistra. Tornerà tra i convocati anche Barak ma è probabile la conferma di Bonaventura mentre Sottil resta un punto interrogativo. Davanti potrebbe essere ancora una volta l’occasione per Jovic, con Cabral pronto a subentrare. Sugli esterni i candidati sembrerebbero essere Nico Gonzalez e Saponara.

Artur Jorge, allenatore del Braga, dovrebbe affidarsi a Paulo Oliveira e Vitor Tormena che andranno a comporre la coppia centrale in difesa. Al-Musrati e Racic pronti a giocare a centrocampo, mentre in attacco sarà Banza la spalla del solito e insostituibile Ruiz.