La Fiorentina riceve, domenica sera, l’Atalanta

La Fiorentina cerca punti per allontanare, definitivamente, la zona salvezza mentre l’Atalanta ha bisogno di punti per consolidare la zona Champions. Gara, dunque, delicata per entrambe le squadre che però presentano qualche problema di formazione.

Le probabile formazioni

Beppe Iachini dovrà fare a meno degli squalificati Pulgar e Ribery ma torna Amrabat dal primo minuto. In attacco, sprint Eysseric-Callejon per un posto. Non convocati Kokorin che continua il percorso di riabilitazione e Igor infortunato di lungo corso. Da valutare solo negli ultimi minuti Castrovilli e Biraghi che sono ‘in bolla’ per i casi di Covid che sono stati riscontrati nel gruppo degli azzurri.

A proposito di Covid, nell’Atalanta Pessina è sempre positivo, ma asintomatico. Toloi invece è negativo e da due giorni ed è tornato ad allenarsi con la squadra. L’ex viola Muriel continua ad avvertire dolore alla schiena, per via del colpo subito contro l’Udinese ma dovrebbe scendere in campo. Assente, per infortunio, Hateboer.

In tribuna Rocco Commisso

Il presidente della Fiorentina sarebbe in partenza dagli Stati Uniti. La conferma ufficiale arriverà solo nelle prossime ore ma è molto probabile che Rocco Commisso possa essere presente domenica sera (alle 20,45) allo stadio Artemio franchi per assistere a Fiorentina-Atalabta.

Da lunedì riprenderà ad occuparsi, in prima persona, delle tante faccende che riguardano l’immediato futuro del club viola.