La Fiorentina saluta Riccardo Saponara

Mentre si attende ancora il primo acquisto della stagione c’è subito da registrare un addio in casa Fiorentina.

Il Presidente Commisso, la Dirigenza e tutta ACF Fiorentina salutano e ringraziano con stima e affetto Riccardo Saponara.

A Riccardo, che con professionalità e disponibilità assoluta, ha indossato la maglia viola in 107 occasioni realizzando 11 reti e ha concorso, con il suo talento, all’ottimo percorso delle ultime due stagioni, il club fa i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sottolineando il contributo tecnico e umano offerto ai suoi compagni e la serietà e sensibilità dimostrata nel suo percorso a Firenze.

Nuove maglie

Presentata la seconda maglia, quella da trasferta per la stagione 2023/2024. Fiorentina e Kappa® hanno infatti presentato la nuova Kappa® Kombat™ Pro 2024, versione Away, con un design ispirato all’unicità floreale fiorentina e all’iconicità dei suoi luoghi bucolici più rappresentativi.

Sul fondo bianco, una grafica obliqua ricrea l’intrecciarsi di gigli sbocciati che avvolgono anche le maniche, unendo tutta la tecnologia PRO KOMBAT™ all’identità della squadra.

Il colletto, a differenza della versione Home, presenta un taglio a V sul quale è presente un doppio layer in viola ed in rosso che viene ripreso anche su fondo corpo, fondo maniche, pantaloncini e sul calzettone. Sul colletto, lato esterno, si trova la scritta Play to be different mentre sul lato interno sono sempre riportati i 13 gigli, tributo al dodicesimo uomo e a Davide Astori.

