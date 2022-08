La Fiorentina si gioca l’Europa contro il Twente: dove vedere la partita

Pubblicità

La Fiorentina si gioca l’Europa nel ritorno di Conference League giovedì 25 agosto (ore 19.00, con diretta in chiaro su TV8) contro il Twente. Si parte dal 2-1 dell’Artemio Franchi. La partita non sarà semplice ma i viola possono farcela.

Le probabili formazioni

Rispetto a Empoli sarà un’altra Fiorentina. Vincenzo Italiano continua a far ruotare i propri giocatori. Tutti titolari e quindi grande turn over. In porta Terracciano al posto di Gollini. Milenkovic confermato con Igor che dovrebbe esordire e giocare la prima gara della stagione. A centrocampo torna Amrabat con Bonaventura, mentre davanti tutto è possibile. Partono probabilmente Nico Gonzales, Cabral e Sottil ma una fascia potrebbe essere di Kouamé.

Gli olandesi faranno affidamento sugli oltre 30.000 tifosi presenti sugli spalti. Il tecnico Ron Jans potrebbe schierare Cerny, Tzolis e Hilgers. I tre sono subentrati nella gara del Franchi ed hanno contribuito alla rete che ha fissato il punteggio sul 2-1. Alla Fiorentina va bene anche un pareggio. I gol segnati in trasferta non valgono più doppio come in passato.