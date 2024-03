Torino – Fiorentina, altro scontro diretto per l’Europa

- Pubblicità -

La Fiorentina gioca sabato sera (alle 20,45) a Torino per la ventisettesima giornata del campionato di serie A. Uno scontro diretto per un piazzamento in Europa. Il Torino deve riprendersi dopo le sconfitte patite contro Lazio e Roma. La Fiorentina è reduce dalla vittoria contro la Lazio di lunedì scorso.

Le probabili formazioni

Assente ancora per un po’ di tempo Kouamè che deve guarire dalla malaria. Fermo anche Martinez Quarta per alcuni problemi addominali avuti nei giorni scorsi. Italiano dovrebbe optare per una formazione simile a quella che ha battuto la Lazio con un centrocampo formato da Arthur, Bonaventura e Beltran. Possibile l’innesto di Duncan o Mandragora. In attacco accanto a Belotti confermati Nico Gonzalez e Sottil con quet’ultimo in ballottaggio con Ikoné.

Nel Torino non giocherà Lovato che si è infortunato contro la Roma ma Juric recupera Buongiorno che molto probabilmente scenderà in campo per comandare la difesa. In dubbio, invece, le presenze di Vojvoda e di Lazaro sugli esterni.