Torino – Fiorentina si gioca lunedì 10 gennaio alle 17

Alla fine la Lega Calcio ha deciso. Torino – Fiorentina si giocherà lunedì 10 gennaio alle 17. L’incertezza delle ultime ore è stata spazzata via da una riunione straordinaria che ha anche deciso la riduzione della capienza negli stadi a 5000 spettatori per le giornate del 16 e del 23 gennaio.

Le probabili formazioni

La Fiorentina è pronta a scendere in campo per la sua prima gara del 2022, dopo il rinvio di quella contro l’Udinese di giovedì e dopo due pareggi consecutivi. Vincenzo Italiano punta ancora su Terracciano in porta e su Odriozola, Milenkovic, Quarta e Biraghi in difesa. A centrocampo sicuri del posto sono Bonaventura e Torreira. Duncan e Castrovilli si giocano la terza maglia, con il primo al momento favorito. Il neo acquisto Ikone dovrebbe partire dalla panchina, con il tridente d’attacco formato da Callejon, Vlahovic e Gonzalez.

In emergenza il Torino. Juric potrà contare in difesa su Djidji, Bremer e Rodriguez. che offre garanzie e dovrà superare l’esame Vlahovic. Dubbi tra i pali: Berisha è in recupero dopo l’infortunio ma potrebbe giocare il terzo portiere Gemello, messo già in pre-allarme. Singo e Vojvoda hanno poca concorrenza sulle fasce, con Aina in coppa d’Africa e Ansaldi che sui social ha annunciato la sua positività al Covid. In mediana spazio a Lukic e Mandragora. In attacco, a supporto di Sanabria, sono in vantaggio Praet e Brekalo.

Posticipata la Coppa Italia

Col rinvio a lunedì della gara di Torino la Fiorentina chiederà di posticipare la gara di Coppa Italia in programma alo stadio Diego Armando Maradona, contro il Napoli, in programma mercoledì. La gara si dovrebbe giocare il giorno dopo.