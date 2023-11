Torna il campionato. I viola cercano i tre punti contro il Bologna

- Pubblicità -

Anche se c’è stato un successo in Conference League e la supremazia nel girone motivi di incertezza permangono intorno alla Fiorentina che non è più la squadra brillante di qualche settimana fa. Ma c’è voglia di riscatto ed il derby dell’Appennino, domenica 12 novembre alle 15 allo stadio Artemio Franchi deve diventare la gara della svolta. Tornare a vincere e puntare ad un posto in Europa. La partita tra Fiorentina e Bologna è uno dei match più interessanti del prossimo turno in serie A specialmente, dal punto di tattico, vista la mentalità offensive di entrambe le squadre. La vittoria in Conference League sul campo del Cukaricki può aver alimentato il morale dei viola, gli emiliani arrivano dalla vittoria interna contro la Lazio.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano dovrebbe apportare la solita rivoluzione post-Europa. Visto anche che poi il campionato si ferma per la Nazionale. In porta torna Terracciano. Parisi e Biraghi sulle corsie laterali con Milenkovic e Martinez Quarta al centro. Duncan e Arthur comporranno la zona centrale del campo, a sostegno di Nico Gonzalez, Bonaventura e Brekalo che agiranno alle spalle di Nzola.

- Pubblicità -

Thiago Motta punta molto su Zirkzee in attacco. Alle spalle dell’olandese ballottaggio tra Orsolini (il favorito), Ferguson e Saelemaekers oppure ancora Ndoye. Confermati Aebischer e Freuler a centrocampo. Posch e Lykogiannis agiranno sugli esterni di difesa con Beukema e Calafiori confermati al centro a protezione di Skorupski.