Torna il campionato. La Fiorentina riceve il Monza

Dopo quasi due mesi torna il campionato di serie A. La Fiorentina, mercoledì 4 gennaio (alle 18,30) allo stadio Artemio Franchi, affronterà il Monza. Molta curiosità per questo inedito nella massima serie contro una squadra assai ambiziosa che vorrà mettere in difficoltà i viola.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano ha abbondanza, soprattutto in attacco anche se rimangono indisponibili sia Sottil che Nico Gonzalez. Già venduto Maleh al Lecce il tecnico dovrebbe confermare in porta Terracciano, la difesa con Dodo, Milenkovic, Quarta e Biraghi. Possibile l’utilizzo di due mediani, Duncan e Amrabat, tra i migliori centrocampisti dell’ultimo mondiale, dietro a Bonaventura, Kouame e Ikone con Jovic, unica punta. Partirà dalla panchina Cabral.

Palladino non potrà avere a disposizione Sensi. Pablo Marì ha bruciato le tappe del rientro e dovrebbe giocare in difesa con Marlon e Izzo davanti a Di Gregorio, in porta. A centrocampo Curria, Pessina, Ranocchia e Carlos Augusto. Colpani e Caprari giocheranno dietro l’unica punta Mota Carvalho.