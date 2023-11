Torna la Conference League. La Fiorentina in Serbia

- Pubblicità -

Manca Lucas Beltran tra i 25 convocati da Vincenzo Italiano per la trasferta di Conference League contro il Cukaricki. L’attaccante argentino, che all’andata realizzò ai serbi una doppietta, è uscito acciaccato alla fine del primo tempo della gara con la Juventus e quindi non seguirà i compagni per l’impegno di giovedì 9 novembre (alle 18,45), valido per il quarto turno della fase a gironi. L’obiettivo di Beltran è recuperare per il match di domenica con il Bologna. Ancora ai box Castrovilli, Dodò e il giovane Kayode che si infortunò alla caviglia proprio durante la partita dandata con il Cukaricki battuto 6-0 dalla Fiorentina attuale capolista del proprio gruppo.

Le probabili formazioni

La Fiorentina punta ad una vittoria dopo le tre sconfitte consecutive in campionato. La Conference league può servire per far ripartire gli uomini di Vincenzo Italiano. Giovedì si torna in campo contro il Cukaricki, la squadra più debole del girone, battuta 6-0 un paio di settimane fa. Vincere è fondamentale in ottica qualificazione e primo posto.



Vincenzo Italiano farà alcuni cambi rispetto alla gara di domenica scorsa contro la Juventus. In porta dovrebbe tornare Christensen. In difesa potrebbe giocare Comuzzo a destra, con Pierozzi in ballottaggio. Al centro torna Milenkovic con Ranieri. A sinistra confermato Biraghi. Maxime Lopez torna titolare dal primo minuto, con al suo fianco Duncan. Riposa Nico Gonzalez, Ikonè sulla destra con Sottil a sinistra in vantaggio su Brekalo. Bin attacco scelta obbligata con Nzola. Nel Cukaricki mancherà Subotic squalificato per un’entrata da rosso su Beltran. Ci sarà un grande tifo allo stadio Leskovac, che potrebbe condizionare la gara.