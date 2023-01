Trasferta difficile per la Fiorentina che gioca all’Olimpico contro la Roma

- Pubblicità -

Entrambe vittoriose in Coppa Italia, Roma e Fiorentina si rituffano in campionato allo Stadio Olimpico (domenica 15 gennaio alle 20,45) per il penultimo match del girone d’andata. Per i viola l’opportunità di poter recuperare punti in classifica contro una diretta avversaria per un piazzamento in Europa. Contro i giallorossi inizia un trittico di gare decisive. Dopo la gara dell’Olimpico la Fiorentina giocherà in casa contro il Torino (avversaria anche nei quarti di finale di Coppa Italia) l’ultima partita del girone d’andata prima di tornare di nuovo a Roma per il match contro la Lazio.

Le probabili formazioni

Tante le valutazioni in corso per Vincenzo Italiano che conta di recuperare Terracciano in porta. In difesa Quarta si è infortunato e lascerà il posto a Milenkovic e Igor. Ballottaggio tra Venuti e Dodo. Pronto al rientro capitan Biraghi. A centrocampo verso la conferma il tandem Amrabat-Duncan, sulla trequarti da valutare le condizioni di Saponara. Se non ce la fa, con Kouame giocherà Ikone. In attacco si va verso la conferma di Jovic dato che Cabral è infortunato.

- Pubblicità -

Pochi i cambi di formazione rispetto al successo infrasettimanale per Mourinho. Vista la squalifica di Ibanez, davanti a Rui Patricio la difesa a tre sarà composta da Mancini, Smalling e Kumbulla. A centrocampo giocherà Cristante in coppia con Pellegrini. Sulle fasce confermato Zalewski con Celik sulla destra. In attacco, dietro a Tammy Abraham, la coppia Zaniolo-Dybala.