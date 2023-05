Turno infrasettimanale per i viola a Salerno

- Pubblicità -

Non sarà una passeggiata la trasferta a Salerno della Fiorentina che dopo il successo contro la Samp è sempre a caccia di punti per tornare in zona Europa. Anche a maggio i viola giocheranno molte partite e tutte decisive per il campionato, la finale di Coppa Italia e le semifinali di Conference League.

Le probabili formazioni

Come sempre Vincenzo Italiano deciderà solo all’ultimo momento la formazione titolare. Davanti a Terracciano dovrebbero giocare Quarta e Igor con Dodo a destra e Terzic a sinistra, lasciando Biraghi in panchina. In mezzo con Amrabat rientra Mandragora mentre a destra si giocano un posto Ikone e Kouame per far riposare Gonzalez. Saponara dovrebbe giocare sulla fascia opposta. Bonaventura torna disponibile ma sembra più avanti di lui Barak per agire alle spalle dell’unica punta che dovrebbe tornare ad essere Cabral.

- Pubblicità -

L’ex di turno è proprio l’allenatore Paulo Sousa che non potrà contare su Candreva. Fuorigioco anche Fazio. Gyomber comporrà il terzetto difensivo assieme a Pirola e Lovato, favorito su Troost Ekong. In mediana ballottaggio Bohinen-Vilhena, confermato Coulibaly. Possibile che a destra ci sia di nuovo la staffetta Mazzocchi-Sambia. Kastanos giocherà in posizione più avanzata dietro al tandem offensivo composto da Botheim e Dia.

L’allenatore

“Affronteremo una Salernitana con il morale altissimo, quindi dovremo stare molto attenti e svegli e prepararci ad una partita davvero tosta. Sia noi che loro – ha aggiunto Vincenzo Italiano attraverso i canali ufficiali del club – abbiamo la necessità di continuare a correre e fare punti. Troveremo un ambiente carico, noi veniamo da tantissime gare, per questo abbiamo cercato di centellinare le energie e la cosa in questo momento sta pagando”.