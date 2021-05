Ultima di campionato a Crotone

Senza più obiettivi in classifica la Fiorentina, salva, ed il Crotone, già retrocesso, si affrontano questo sabato (alle 20,45) allo stadio Ezio Scida di Crotone. La squadra allenata da Serse Cosmi, nonostante la retrocessione anticipata, sta onorando il campionato fino alla fine avendo battuto il Verona e fermato il Benevento nelle ultime due partite. La Fiorentina ha fretta di chiudere una stagione deludente e, dato che sarà l’ultima partita di Giuseppe Iachini, tutti vorrebbero un successo per ringraziare l’allenatore e chiudere la classifica con 42 punti.

Probabili formazioni

Iachini avrà ancora Terracciano in porta dato che Dragowski è squalificato. In difesa spazio a Caceres, Martinez Quarta e Igor. Indisponibili Milenkovic per infortunio e Pezzella per squalifica. A centrocampo giocheranno Pulgar con Bonaventura e Castrovilli. In panchina andrà Amrabat. Sulle corsie esterne giocheranno Venuti e Biraghi, mentre in avanti giocherà il tandem Ribery-Vlahovic. Cosmi dovrebbe presentare una novità in attacco, col recuperato Ounas a fianco del bomber Simy. Crespi giocherà tra i pali mentre Cordaz è indisponibile. Squalificati Golemic e Magallan, la difesa sarà composta da Djidji, Marrone e Cuomo. Pereira e Molina agiranno sulle fasce, in una mediana completata da Benali e Cigarini.

Tanti nomi per il nuovo allenatore

Con l’addio di Giuseppe Iachini si è aperto il casting alla Fiorentina. Il primo della lista rimane Gennaro Gattuso ma non è detto che il tecnico del Napoli possa venire a Firenze. L’altro nome gettonato è quello di Maurizio Sarri ma anche questa operazione non è facile. Gli altri nomi che circolano portano a due portoghesi: Abel Ferreira e l’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca. Da non escludere il giovane Domenico Tedesco e l’allenatore del Verona Ivan Juric, già contattato la scorsa stagione. Tra i papabili anche Rudi Garcia. Possibili anche new entry prima della scelta definitiva.