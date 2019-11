Gara difficile, contro un Cagliari lanciato verso le posizioni che valgono la qualificazione in Europa, per la Fiorentina reduce dal deludente pareggio in casa contro il Parma. La partita si giocherà domenica 10 novembre alle 12,30.

Probabile l’impiego di Vlahovic

Vincenzo Montella recupererà Pezzella (dopo il turno di squalifica), ormai guarito Lirola dopo i fastidi muscolari, da valutare Caceres che appare in miglioramento dopo la lesione di 1° grado accusata con la Lazio. Sempre assente Ribèry che dovrà smaltire l’ultima della tre giornate di squalifica. Probabile l’impiego, dall’inizio di Vlahovic che verrebbe preferito a Boateng nel tandem con Federico Chiesa.

Nel Cagliari Ceppitelli e Birsa in forse

Ceppitelli e Birsa ancora in forse per la sfida contro i viola. Il capitano e il trequartista rossoblù hanno svolto allenamento personalizzato: recupero molto difficile per entrambi. Maran può contare sul ritorno, nella corsia esterna di difesa, di Pellegrini.