Dove si trovano gli ingressi? Le Cascine sono chiuse al transito? E i token? Per i tanti che partecipano a Firenze Rocks 2019 è fondamentale conoscere le informazioni utili, in modo da evitare spiacevoli sorprese prima e dopo l’arrivo alla Visarno Arena.

Fino a domenica 16 giugno, per i super-concerti del festival è prevista un’alta affluenza di persone: 45mila il primo giorno, 65mila solo nella seconda data per l’evento di maggior richiamo, il concerto di Ed Sheeran. Va da sé che è meglio partire preparati.

I concerti

Oltre 20 band per più di 30 ore di musica dal vivo. È questo il programma di Firenze Rocks. Dopo il debutto con Tool e Smashing Pumpkins gli headliner sono Ed Sheeran (14 giugno), Eddie Vedder (15 giugno) e The Cure (16 giugno), ma i concerti iniziano fin da pomeriggio con gli altri gruppi.

Le casse per i biglietti sono attive dal mattino mentre quelle per gli accrediti dalle 14. I cancelli aprono aprono alle 14.00, eccetto che il 14 giugno quando è possibile accedere alla Visarano Arena dalle 12.00. In questo articolo tutti gli orari di Firenze Rocks 2019, concerto per concerto.

Cascine e strade chiuse: le informazioni utili per Firenze Rocks

Durante tutta la durata del festival le Cascine sono off limits per i veicoli: fino al 16 giugno l’intera l’area del parco è chiusa al traffico dalle 9 alle 3 di notte, con blocchi presidiati dalla polizia municipale all’incrocio tra viale Rosselli e via del Fosso Macinante (vicino al Teatro del Maggio), all’intersezione tra via delle Cascine e via Paisiello, in piazza Puccini (sulla corsia che collega via Baracca e via delle Cascine) e in via del Barco.

Come arrivare

Vista l’alta affluenza di pubblico gli organizzatori consigliano di spostarsi con i mezzi pubblici, lasciando la macchina nei posteggi scambiatori vicino alle uscite delle autostrade. Qui il nostro approfondimento sui parcheggi più comodi per Firenze Rocks.

Per quanto riguarda la tramvia, la fermata della linea 1 più vicina alla Visarno Arena è “Cascine” (qualche centinaio di metri), mentre la fermata “San Donato” della linea 2 è distante circa 2 chilometri e mezzo. Per le bici c’è un parcheggio riservato in viale Lincoln, qui è possibile lasciare anche i mezzi del bike sharing: Mobike ha previsto un servizio speciale durante il festival. Nel nostro articolo tutti i dettagli su come arrivare alla Visarno Arena.

Dove si trovano gli ingressi di Firenze Rocks

Per accedere alla Visarno Arena, nel cuore del parco delle Cascine, ci sono diversi accessi, in base a quanto specificato sul biglietto. Su via delle Cascine si trovano 3 “porte” a pochi passi l’una dall’altra: l’ingresso rosso di Firenze Rocks 2019 è orientato verso piazza Puccini, l’ingresso blu si trova accanto ad Agraria, quello verde guarda il piazzale delle Cascine.

Per l’ingresso arancione è necessario arrivare fino al viale del Visarno, mentre gli ingressi argento e giallo si trovano su viale degli Olmi grossomodo all’altezza della piscina Le Pavoniere.

Cosa c’è dentro la Visarno Arena: servizi, token, info utili

Per mangiare all’interno della Visarno Arena ci sono stand dove comprare panini, hot dog, specialità etniche, piatti vegani, vegetariani e per celiaci, mentre per fare shopping tanti punti con gadget e abbigliamento oltre a un villaggio dei marchi partner, da Coca cola al Penny Market in versione rock. Disponibile anche un tabacchi. Alla manifestazione è inoltre presente il truck di Virgin Radio, l’emittente ufficiale di Firenze Rocks 2019.

Attenzione però, tra le informazioni utili a mente c’è quella che riguarda i token di Firenze Rocks: speciali gettoni, acquistabili alle casse dedicate. Sono l’unica “moneta” accettata da tutte le attività commerciali all’interno dell’Ippodromo.

Per quanto riguarda zaini e norme di comportamento, in questo approfondimento il regolamento e cosa non portare a Firenze Rocks 2019. Nelle zone di ombra del Firenze Rocks village sono a disposizione punti di ricarica per i cellulari, mentre per i bammbini è attiva un’area kids.

E la piscina…

Quest’anno chi ha il biglietto può fare anche un tuffo in vasca con prezzo scontato, grazie alla convenzione tra Firenze Rocks e la piscina Le Pavoniere ,che si trova proprio davanti alla Visarno Arena ed è raggiungibile grazie a un servizio di bus navette. Il biglietto ridotto costa 7 euro.

Gli eventi per chi resta in città (dopo Firenze Rocks)

Dai locali estivi fino al cinema e ai mercatini. Per chi resta in città dopo i concerti, qui la guida ai principali eventi del weekend fiorentino, tra il 14 e il 16 giugno.