Il cast degli headliner di Firenze Rocks 2020 è al completo: i Guns N’ Roses tornano alla Visarno Arena nella terza data della kermesse, venerdì 12 giugno, e scatta la caccia ai biglietti (la prevendita sta per partire). Dopo aver calcato lo stesso palco anche nella seconda edizione della kermesse, Axl Rose e compagni si ripresentano in città per un atteso show musicale.

Firenze Rocks 2020: Guns N’ Roses, i biglietti

Mentre per le altre giornate è già scattata la prevendita, i biglietti per il concerto fiorentino dei Guns N’ Roses e la giornata del 12 giugno saranno disponibili in anteprima per i possessori di carte Intesa Sanpaolo lunedì 16 dicembre dalle ore 10.00, mentre la vendita generale partirà dalle ore 10.00 di mercoledì 18 dicembre sui siti Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

Il gruppo sarà impegnato durante tutta la prossima primavera-estate per il tour in Europa con tappe nelle principali città, da Lisbona (20 maggio) a Monaco (29 maggio), da Stoccolma (6 giugno) a Dublino (27 giugno). Dal 2016 la tournée mondiale Not in This Lifetime ha fatto staccare oltre 5 milioni e mezzo di biglietti, divenendo il terzo tour con il maggiore incasso di sempre.

Tutti gli headliner di Firenze Rocks 2020

Con i Guns N’ Roses si completa il quadro dei grandi nomi nazionali e internazionali che si esibiranno alla Visarno Arena per l’edizione 2020 di Firenze Rocks: a dare il via al festival mercoledì 10 giugno Vasco Rossi con il suo “Non stop live festival”, il giorno dopo tocca a Green Day e Weezer con 3 artisti di supporto già annunciati per l’11 giugno, terza giornata come detto con i Guns N’ Roses e mentre il gran finale di sabato 13 giugno è affidato ai Red Hot Chili Peppers.