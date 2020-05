Vasco Rossi e Red Hot Chili Peppers confermati a Firenze Rocks 2021

Vasco Rossi e i Red Hot Chili Peppers sono i primi headliner confermati di Firenze Rocks 2021. Due dei concerti più attesi dell’edizione 2020, cancellata per l’emergenza Covid 19, saranno recuperati quindi tra un anno esatto, il 16 giugno la band californiana e Vasco il 18 giugno: i biglietti già acquistati per il festival di quest’anno restano validi, altri saranno probabilmente messi in vendita prossimamente.

Vasco Rossi a Firenze Rocks 2021

L’atteso concerto del “Blasco” a Firenze Rocks ci sarà. Rincorso a lungo, spesso ventilato dalle indiscrezioni, poi finalmente confermato prima che l’emergenza coronavirus costringesse gli organizzatori a cancellare tutto. Il 18 giugno è la data scelta per il recupero del concerto di Vasco Rossi a Firenze Rocks 2021, per la quale restano validi i biglietti già acquistati per l’esibizione prevista quest’anno. Non si conoscono ancora invece i nomi degli altri artisti che si esibiranno nella stessa giornata.

Firenze Rocks 2021: i Red Hot Chili Peppers ci saranno

Confermata anche la riprogrammazione dei Red Hot Chili Peppers al festival del prossimo anno: saranno gli headliner della giornata del 16 giugno a Firenze Rocks 2021. Stesso discorso: anche in questo caso restano validi i biglietti di chi li aveva già acquistati.

Non ci sono invece ancora novità sugli altri artisti confermati per l’edizione 2020 di Firenze Rocks, Green Day, Weezer, Guns N’ Roses e altri: gli organizzatori proveranno a riprogrammare al 2021 il maggior numero di concerti, ma al momento non ci sono certezze in merito.

Firenze Rocks, rimborso dei biglietti 2020 e voucher: come funziona

E chi non potrà esserci? Per i biglietti già acquistati ci sono due soluzioni: la prima, rivenderli (legalmente) sulla stessa piattaforma in cui si sono acquistati. I circuiti di rivendita metteranno infatti a disposizione un’area per una sorta di secondary ticketing completamente legale e trasparente, evitando speculazioni.

Le piattaforme abilitate alla vendita dei biglietti per Firenze Rocks sono:

• Ticketmaster Italia

• Ticketone

• Vivaticket

Altrimenti si potrà richiedere il rimborso del biglietto, non in denaro contante ma in forma di voucher di pari valore, compreso il diritto di prevendita, che potrà essere speso per altri appuntamenti di Firenze Rocks. Per richiedere il voucher c’è tempo fino al 26 giugno 2020.

In quella data gli organizzatori avranno anche più chiaro il quadro degli spettatori che hanno confermato la volontà di esserci anche il prossimo anno. Potendo così calcolare quanti nuovi biglietti mettere eventualmente in vendita per Firenze Rocks 2021. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del festival.

Le date di Firenze Rocks 2021

La prossima edizione del festival si terrà da mercoledì 16 a sabato 19 giugno 2021.