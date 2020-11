Decreto ristori quater: quando esce il testo in Gazzetta Ufficiale (pdf)

Tra i professionisti e le aziende c’è attesa per capire quando uscirà in Gazzetta Ufficiale il testo in pdf del decreto ristori quater, ma manca ancora l’ok del Consiglio dei Ministri al 4° dl con misure e contributi in favore dai settori più colpiti dalla crisi Covid. Proroga per il modello unico 2020, rinvio della rottamazione ter, della pace fiscale e del pagamento delle tasse per professionisti e aziende, un aggiornamento dei codici Ateco per il contributo a fondo perduto e un possibile bonus Natale per chi è in cassa integrazione: queste le ipotesi sul tavolo del governo per la bozza del decreto ristori quater, il cui testo definitivo dovrebbe arrivare nel giro di un paio di giorni.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato tempi brevi, dopo il voto in Parlamento sullo scostamento di bilancio di 8 miliardi. Il via libera delle Camere è arrivato ieri (26 novembre) con un voto bipartisan, a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto ristori ter.

Proroga invio del modello Unico, rottamazione ter, tasse professionisti: cosa prevede il dl ristori quater

Intanto circolano le prime indiscrezioni sulle misure che saranno scritte nel provvedimento. Per quanto riguarda imprese e professionisti il testo del decreto ristori quater prevederà la proroga scadenze fiscali 2020 (secondo acconto Irpef, Ires, Irap e Iva) dal 30 novembre al 30 aprile 2021 per chi ha subito cali del fatturato per l’emergenza Covid.

I requisiti per godere di questa moratoria fiscale, secondo le anticipazioni, prevederanno un calo del fatturato del 33% o al 35% in un semestre. Annunciata anche la proroga della rottamazione ter, con lo spostamento della scadenza delle rate e del pagamento del saldo, dal 10 dicembre forse fino al 1° marzo 2021.

Bonus Natale 2020 e codici Ateco

Discussione ancora aperta invece sul bonus Natale da 500 euro che l’Inps verserebbe ai lavoratori in cassa integrazione (in Cgi da più di 8 settimane). Le misure nel dettaglio si conosceranno solo solo quando il Consiglio dei Ministri varerà il testo del decreto ristori quater, che potrebbe anche aggiornare la lista dei codici Ateco per cui è previsto il contributo a fondo perduto. Un elenco già ampliato nei dl precedenti, come il ristori bis.

Decreto ristori quater: quando in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo (pdf)

Ora che il Parlamento ha approvato lo scostamento di bilancio, liberando quasi 8 miliardi di euro, la bozza del testo del decreto ristori quater arriverà in Consiglio dei Ministri con tutta probabilità tra sabato 28 e domenica 29 novembre 2020, per poi vedere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel giro di poco per bloccare il pagamento delle tasse da parte dei professionisti, fissato al momento al 30 dicembre.

Una corsa contro il tempo. Il decreto legge infatti dovrà passare prima dalla Ragioneria dello Stato per la “bollinatura”, ossia per il controllo della sostenibilità finanziaria, poi arrivare sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per essere controfirmato e infine sarà pubblicato, per entrare in vigore il giorno dopo. Quindi quando il decreto ristori quater esce in Gazzetta Ufficiale (in versione web e pdf)? Se il consiglio dei Ministri si riunirà nel weekend e non ci saranno ritardi, il testo definitivo sarà pubblicato con tutta probabilità nella serata di domenica 29 per entrare in vigore il 30 novembre 2020.