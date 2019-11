Una finestra sul nord è il festival del Cinema La Compagnia dedicato alle novità del cinema nordico, con uno sguardo particolarmente attento e acuto sulle tematiche ambientali. La rassegna va dal 29 novembre al 1° dicembre presso il cinema La Compagnia.

Tra i film presentati, segnaliamo il finlandese Aurora (in anteprima italiana) e Amatörer. Il primo, scritto e diretto da Miia Tervo, è un’avvincente commedia di successo ambientata nelle periferie del Nord immerse nel magico inverno lappone; il secondo diretto da Gabriela Pichler è ambientato nel piccolo comune di Lafors che spera di risollevare la propria stagnante economia attirando le attenzioni di una catena di discount tedesca.

Film a misura di bambino

Il festival è anche per le famiglie con bambini con tante attività collaterali, anche un brunch

Grande attenzione, da parte di Una Finestra sul Nord, ai film per bambini e ragazzi e alla realizzazione di un programma per tutta la famiglia.

La nona edizione propone alle famiglie, domenica 1 dicembre alle ore 11.30 il film d’animazione Gordon & Paddy e il mistero delle nocciole, per la regia di Linda Hamback.

Il film racconta la storia del vecchio capo della polizia della foresta, il rospo Gordon, che deve trovare chi lo sostituirà quando andrà in pensione: Paddy, una topolina intelligente e vispa, sembra essere la miglior candidata.

Una finestra sul Nord a Firenze

A seguire, alle ore 12.30, a La Compagnia sarà possibile gustare un brunch ispirato ai sapori del Nord, mentre in saletta MyMovies si svolgeranno laboratori “Gioca e Colora” per i più piccoli e una mini-mostra sugli Gnomi di Babbo Natale.

Cinema anche sabato 30 novembre dedicato al pubblico dei ragazzi

In programma per i ragazzi Land of Glass (sabato 30, ore 15.30), la storia di Jas, un bambino danese di 13 anni, che insieme alla strana ragazzina Neia, affronterà avventure, fantastiche e pericolose, tra bracconieri e il tesoro degli Elfi da difendere: un film per divertirsi e sognare.

Al centro del film svedese Amateurs, di Gabriela Pichies (sabato 30, ore 21.30) ci sono due adolescenti, Aida e Dana, che portano avanti una sfida contro l’amministrazione locale della città di Lafors, per realizzare un film promozionale del luogo che sia autentico, attuale e multietnico, in contrasto con l’immagine falsa che se ne vuole dare per fini commerciali.

BIGLIETTI

Mattina 4 € intero, 3 € ridotto, 3 € (bambini fino a 12 anni)

Pomeriggio 6 € intero, 5 € ridotto

Sera (dalle 19.00) 7 € intero, 6 € ridotto

Giornaliero 10 € intero, 9 € ridotto

www.facebook.com/unafinestrasulnord

Quest’anno la rassegna, con il coinvolgimento della società di consulenza Carbonsink, darà un contributo reale alla mitigazione del cambiamento climatico: 0,50 € da ogni biglietto venduto andrà a sostenere un progetto di efficienza energetica sviluppato da Carbonsink in Mozambico, che distribuisce alla popolazione di Maputo stufe efficienti per cucinare, in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali garantendo benefici sociali, economici ed ambientali su scala globale.

In collaborazione con

Firenze Formato Famiglia