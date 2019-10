Una domenica, cinque percorsi per riscoprire Firenze con una passeggiata. È Firenze, una città in cammino, l’iniziativa promossa in occasione della Giornata del camminare. Il Comune di Firenze propone a tutti i cittadini una passeggiata adatta al pubblico di ogni età e particolarmente allettante anche per le famiglie con bambini che potranno scegliere uno dei 5 percorsi proposti. Per tutti, punto di ritrovo e partenza alle ore 9:00 di domenica 13 ottobre in piazza della Signoria.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con Azienda USL Toscana centro – Area Fiorentina, Società della Salute di Firenze, Farmacie Comunali Firenze, UISP comitato di Firenze e CRAL Dipendenti Comunali.

Mentre i partecipanti passeggeranno, In coda a ciascun gruppo i volontari di The Ploggers daranno il loro contributo facendo “plogging”, raccogliendo rifiuti durante il cammino. Chi vorrà potrà unirsi a loro per un divertimento sostenibile. Per info www.theploggers.it.

In caso di pioggia le passeggiate si svolgeranno regolarmente.

13 ottobre: Firenze è una città in cammino

La manifestazione è legata alla Giornata Nazionale del Camminare promossa da FederTrek, associazione che promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. Il messaggio che l’associazione vuole veicolare è quello di prendere in considerazione il muoversi a piedi come una buona pratica quotidiana, lasciando a casa l’auto ma anche i mezzi pubblici, quando il loro uso non è strettamente necessario e la scelta è motivata da pigrizia o semplicemente da un cattivo automatismo ormai acquisito nelle abitudini familiari. Quanti di noi accompagnano e riprendono i figli da scuola in macchina, anche se l’edificio dista solo pochi metri da casa?

Giornata del camminare a Firenze, i percorsi

VERSO IL QUARTIERE 1

ORTO BOTANICO DI FIRENZE: visita e laboratorio

IMPORTANTE: al momento della prenotazione è necessario indicare l’iscrizione a passeggiata+visita all’orto botanico oppure a passeggiata+visita+laboratori)

RITROVO: ore 9.00 piazza della Signoria

PARTENZA: ore 9.30

LUNGHEZZA: 2 km – DURATA: 2,5 h (comprensive di visita e laboratorio)

DIFFICOLTÀ: facile – DISLIVELLO: 0 m

ABBIGLIAMENTO: scarpe comode

N° MAX PARTECIPANTI: 150 per passeggiata e visita (60 per il laboratorio)

PERCORSO: piazza della Signoria, via Vacchereccia, via Roma, piazza della Repubblica, piazza Duomo, via Ricasoli, via degli Alfani, via dei Servi, piazza Santissima Annunziata, via Gino Capponi, via Pier Antonio Micheli (Orto Botanico).

La passeggiata si concluderà con una visita all’Orto guidata da botanici che racconteranno la storia del luogo e le caratteristiche di alcune delle piante dell’Orto dei Semplici. Per i primi 60 prenotati ci sarà poi la possibilità di partecipare ad un laboratorio per produrre da soli un unguento o un balsamo.

VERSO IL QUARTIERE 2

SETTIGNANO COLLE ARMONIOSO: attraverso il nuovo Parco del Mensola

RITROVO: ore 9.00 piazza della Signoria

PARTENZA: ore 9.30

LUNGHEZZA: 7 km – DURATA: 3 h –

DIFFICOLTÀ: media – DISLIVELLO: 70 m

ABBIGLIAMENTO: scarpe comode

N° MAX PARTECIPANTI: 200

PERCORSO: piazza della Signoria, via de’ Gondi, Borgo dei Greci, via dei Bentaccordi, via Palmieri, via dei Pandolfini, via Verdi, via dell’Ulivo, via dei Pepi, via Pietrapiana, Borgo la Croce, via della Mattonaia, via Leopardi, via Colletta, piazza Oberdan, via Campanella, via Landucci, via Sarpi, passerella stazione Campo di Marte, via Calvi, via D’Annunzio, viale Verga, viale Palazzeschi (Parco del Mensola), via Madonna delle Grazie, via D’Annunzio, via Vecchia di Settignano, via dei Ceci, via di Feliceto, piazza Desiderio, via Simone Mosca, piazza Tommaseo (Settignano) (Rientro ATAF n° 10).

VERSO IL QUARTIERE 3

GALLUZZO E LE COLLINE A SUD DI FIRENZE: il Parco lungo l’Ema e la Certosa

IMPORTANTE: Ci saranno due percorsi (uno breve ed uno lungo). Non è necessario indicare il percorso scelto durante l’iscrizione.

RITROVO: ore 9.00 piazza della Signoria

PARTENZA: ore 9.30

LUNGHEZZA: percorso breve 5 km – percorso lungo circa 10km – DURATA: 2 h (percorso lungo 3,5h) – DIFFICOLTÀ: medio-facile (percorso lungo con un tratto impegnativo) – DISLIVELLO: 50 m

ABBIGLIAMENTO: scarpe comode

N° MAX PARTECIPANTI: 200

PERCORSO: piazza della Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Ponte Vecchio, Costa San Giorgio, via di San Leonardo, Poggio Imperiale, via San Felice a Ema, Galluzzo, Giardini di viale Tanini, Parco lungo l’Ema. Il percorso lungo prosegue per: via Vecchia di Pozzolatico, via del Lastrico, via del Poggio alla Scaglia, via della Luigiana, via Senese (Certosa del Galluzzo) (Rientro ATAF n° 11).

VERSO IL QUARTIERE 4

DALLA CITTÀ ALLA CAMPAGNA: il Parco dell’Argingrosso e le Cascine

RITROVO: ore 9.00 piazza della Signoria

PARTENZA: ore 9.30

LUNGHEZZA: 9 km – DURATA: 3 h – DIFFICOLTÀ: facile – DISLIVELLO: 0 m

ABBIGLIAMENTO: scarpe comode

N° MAX PARTECIPANTI: 200

PERCORSO: piazza della Signoria, Ponte Vecchio, via Guicciardini, piazza Pitti, sdruccciolo dei Pitti, piazza Santo Spirito, via di Santa Monica, piazza del Carmine, via del Leone, via Borgo San Frediano, Porta San Frediano, lungarno Santa Rosa, ponte alla Vittoria, lungarno dell’Isolotto, Parco dell’Argingrosso, Ponte all’Indiano (passerella), Parco delle Cascine, viale Washington, Piazzale Kennedy (rientro: ATAF n.17, Piazzale Kennedy, fermata Tramvia “Cascine”).

VERSO IL QUARTIERE 5

GLI ANTICHI BORGHI DELLA PIANA: Peretola, Quaracchi, Brozzi

RITROVO: ore 9.00 piazza della Signoria

PARTENZA: ore 9.30

LUNGHEZZA: 10 km – DURATA: 3 h

DIFFICOLTÀ: facile – DISLIVELLO: 0 m

ABBIGLIAMENTO: scarpe comode

N° MAX PARTECIPANTI: 200

PERCORSO: Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, lungarno Acciaioli, lungarno Corsini, viale Lincoln, viale Washington, viale dell’Indiano, via San Biagio a Petriolo (Chiesa di San Biagio a Petriolo), piazza Garibaldi a Peretola (Chiesa di Santa Maria), via di Brozzi, via dell’Agio, via di San Piero a Quaracchi, via San Bonaventura, via della Sala, via di Brozzi, via della Nave, Le Piagge (Rientro ATAF n° 35 e/o treno stazione “le Piagge”).

Info utili

La partecipazione all’evento è libera e gratuita ed i percorsi sono adatti a tutti. Per iscriversi inviare una mail a [email protected] (indicando nome, cognome e percorso prescelto) oppure telefonare al numero 055-6583561 (lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13 oppure martedì-giovedì dalle 15 alle 18). Si consiglia vivamente di prenotarsi entro giovedì 10 ottobre. Per informazioni: giornatadelcamminare.org.

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia