Disneyland? Non c’è bisogno di andare tanto lontano. Al Bosco Incantato di Rignano sull’Arno (FI) troverete verde, frescura, e tutti i personaggi delle favole che aspettano i bambini per divertirsi con loro.

Avete presente quei sabati e quelle domeniche di afa in città che sembrano non finire mai, soprattutto quando in famiglia ci sono bambini che scalpitano per fare qualcosa? Bene, un’idea per una gita d’evasione e divertimento che accontenti sia i genitori sia i piccolini ve la dà il Bosco Incantato, porzione di verde, alberi e comfort all’interno del Country Resort Il Frassine di Rignano sull’Arno, a due passi da Firenze.

Il Bosco Incantato a Rignano, di cosa si tratta?

Di un parco privato perfettamente attrezzato di sdraio, letti da giardino, teli e cuscini sparsi un po’ ovunque e un bel boschetto dove attori, vestiti in costume, impersonano i personaggi delle fiabe più conosciute e conducono i bambini in un percorso recitato e allestito a tema favolistico.

Il percorso è solo su prenotazione e parte nel tardo pomeriggio del sabato e della domenica, quando l’aria diventa più fresca.

I bambini seguiranno un gruppo di attori capitanati da Pinocchio e andranno a visitare la casa di Cappuccetto Rosso, quelle dei tre Porcellini, incontreranno Mangiafuoco e il Cappellaio Matto con la sua folle tavola imbandita. La storia parte dal presupposto che i personaggi delle favole, delusi dal fatto che sempre meno bambini credano nelle loro avventure, sono scappati. Sarà compito dei piccoli ritrovarli e dimostrare loro che la magia è ancora viva. Molto carino, fra i tanti, l’allestimento della balena dove i bambini vengono accolti da mastro Geppetto e le canzoncine che i bambini vengono coinvolti a cantare insieme agli attori.

Oltre al percorso c’è una zona di giochi nel verde chiamata Frassiland, un campo da calcetto e tanto spazio per giocare e correre (portate la palla!).

Il percorso è su due turni, il primo alle ore 18:00 e il secondo alle ore 19:00 e poi vi

aspetta la cena contadina sotto freschi pergolati. Grigliate di carne, primi, e diverse sfiziosità. Per chi preferisse la formula del picnic, è aperto anche un punto ristoro informale dove prendere un panino, qualcosa da bere e poi consumarlo dove più vi piace, magari in posizione semisdraiata su una delle tante postazioni con teli e cuscini disposti sul prato.

Per informazioni e prenotazioni chiamare Rossana 339.1068549, Alessandra 347.9061803, Silvia 339.4526269, Massimiliano 348.3828515 o inviare una mai a [email protected]

Il Bosco Incantato si trova all’interno del Country Resort il Frassine, in via San Martino n.38 in località Troghi, a Rignano sull’Arno (FI).

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia