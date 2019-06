Picnic solidale per grandi e piccini nel parco di Villa Stibbert

Un picnic solidale, divertente e animato con intrattenimento per grandi e piccini, è in programma domenica 16 giugno, dalle 11:30 alle 16:30. Dove? In un parco romantico con laghetto, sentieri di verde punteggiati da statue e tanta ombra per godersi la frescura estiva. È il parco che circonda la villa museo Federigo Stibbert, in via Federigo Stibbert 26 a Firenze, un’oasi di bellezza che farà da cornice ad un evento divertente e dal nobile fine: sostenere Casa Ronald Firenze, che dal 2013 si prodiga per ospitare le famiglie dei bimbi in cura lontano da casa.

Per prendere parte al picnic, è consigliata la prenotazione compilando il formulario che si trova su www.picnicsolidale.it. Ma potrete anche decidere di unirvi con la vostra famiglia all’evento all’ultimo momento, presentandovi all’entrata del parco dalle ore 11:30. L’entrata sarà aperta fino ad esaurimento posti disponibili.

A tutti i partecipanti verrà consegnato il pranzo e tutto l’occorrente per allestire la propria postazione. Nel corso della giornata, oltre al cestino da picnic, sarà possibile gustare diverse specialità gastronomiche.

Le attività dedicate ai bambini: tante e variegate

Per i bambini sono organizzati laboratori riciclo creativo in compagnia di Irene Mati di Pasticciando insieme con Irene e animazione, giochi di gruppo e laboratori grazie alla partecipazione della Cooperativa Nuvole. Non mancheranno i clown della Croce Rossa e i bambini saranno seguiti anche da hostess messe a disposizione dall’azienda Mac Donald.

Tutti i partecipanti potranno visitare, durante la giornata, il bellissimo Museo Stibbert a un prezzo speciale a loro riservato. Info all’ingresso.

Dress code: white look!

I partecipanti sono invitati a indossare un indumento bianco come filo conduttore della manifestazione, tra l’altro ottima idea viste le temperature di questi giorni!

Quota di partecipazione: 25€ adulti, 12€ bambini fino a 13 anni

Informazioni e prenotazioni www.picnicsolidale.it

La fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia

Casa Ronald opera in Italia da quasi vent’anni andando incontro alle esigenze di quelle famiglie costrette a confrontarsi con la malattia del proprio bimbo. Nel corso della sua attività in Italia sono stati ospitati in queste strutture circa 33.000 bambini e genitori, offrendo 140.000 pernottamenti e generando un risparmio per le famiglie accolte di oltre 14 milioni di euro. Agli ospiti in Italia non viene richiesto, infatti, il pagamento di alcuna tariffa. Casa Ronald Firenze è una delle 4 Case Ronald presenti in Italia. La struttura è nata nel 2013 per offrire, anche a Firenze, ospitalità ed assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il percorso di cura o di terapia ospedaliera. La Casa Ronald di Firenze può accogliere fino a 8 famiglie e tutto, al suo interno, è pensato per ricreare un clima familiare, dove confrontarsi e a vicenda, dove raccontarsi e sorridere come in una grande famiglia.

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia