Tante iniziative adatte alle famiglie al Parco di Poggio Valicaia di Scandicci. Il Parco di Poggio Valicaia, riserva naturale a sud-ovest di Firenze, sulla collina omonima di Poggio Valicaia, offre ai visitatori 48 ettari di Parco e Bosco e dal 2003 ha avviato un progetto di arricchimento dell’area, trasformandola in un Parco Museo di Arte Ambientale.

La gestione del parco da pochi anni è passata in nuove mani, diventando molto più ricca di iniziative, ma portando il parco ad accogliere un gran numeri di visitatori, e di conseguenza “contaminato” dalla presenza umana. I detrattori della nuove gestione rimpiangono il parco come era una volta: un luogo di pace, silenzio, meditazione. Lo considerano, come è oggi, un’attrazione turistica, un posto commerciale che ha perso tutto il fascino che lo distingueva.

Tant’è, oggi il parco è un luogo che non difetta di iniziative di ogni tipo, anche molto originali e uniche sul nostro territorio.

Il Parco di Poggio Valicaia a Scandicci

Qui sono state organizzate notti sugli alberi, percorsi ludico didattici per famiglie con bambini, visite guidate per tutti, osservazioni delle stelle, caccia alle lucciole (ma solo in senso metaforico, di fatto si osservano da lontano), che qui ci sono ancora.

Il parco si presenta pulito, curato ed evidentemente molto amato dai gestori. Non manca il fresco, tantissimo verde e un bel bar che prepara ottimi panini, se vi va di fare un picnic, ma non avete nessuna voglia di partire con panierino da casa.

Il posto è perfetto per fare una grigliata in famiglia o con amici: potete portarvi il materiale di base da casa e qui troverete tutto organizzato, la legna, addirittura, la offrono i gestori che in cambio chiedono a visitatori un atteggiamento civile e collaborativo nell’uso pubblico dei bracieri, disponibili dalle 11:00 alle 15:00.

Non è consentito l’uso di bracieri mobili e l’accensione di fuochi al di fuori dei due bracieri in muratura.

Le iniziative escono con calendario settimanale e le attività organizzate sono prevalentemente nel fine settimana. L’ultima occasione di convivialità è stata una giornata all’insegna dell’avventura, con moltissimi giochi e percorsi a gettone: arrampicata sugli alberi, teleferica, super-altalena e tanto altro.

Da tenere d’occhio la pagina Facebook ufficiale, il sito è ancora in costruzione.

Prossimo appuntamento il 16 di luglio con una serata alla Luna in occasione delle celebrazioni dell’allunaggio e dell’eclissi. Il programma, per tutti, anche per famiglie con bambini, vede l’inizio alle ore 19:30 con cena al tramonto col naso all’insù. Dalle 21:30 Fai la tua carta del cielo e, sapientemente guidati da strumentazioni scientifiche, tutti a osservare il volto della luna nel momento di massima visibilità. Posti limitati, prenotazioni a [email protected]. Contributo 15 euro / 12 per i minori di 14 anni.

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia