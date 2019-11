Fine settimana ricco di appuntamenti di ogni tipo. In questo post, vi segnaliamo gli eventi del weekend che a Firenze e dintorni hanno come comune denominatore il fatto di essere adatti ad un pubblico di famiglie con bambini, tra sabato 23 e domenica 24 novembre 2019.

E per i grandi? Qui trovate la nostra guida al weekend fiorentino.

La “maratonina” dei bambini, per la Firenze Marathon

Ginky Family Run è l’evento per i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado (e per i loro familiari) organizzato dalla Firenze Marathon che si corre nel parco delle Cascine su un percorso di circa 3 km. Partenza sabato 23 novembre alle ore 9.00 da Piazza Gui (vicino al Teatro del Maggio musicale fiorentino). L’iscrizione è gratuita per i bambini e ragazzi sotto i 14 anni, mentre per gli adulti è richiesto un contributo di 10 euro.

23 novembre, calendario dell’Avvento alla Fattoria di Maiano

Dalle 14.30 alle 17.30, alla Fattoria di Maiano i bambini dai 3 ai 13 anni, prepareranno il loro calendario dell’Avvento. Per i bambini dai 3 ai 5 anni è richiesta la presenza di un adulto per l’aiuto nella preparazione del calendario dell’avvento. Info: Laboratorio calendario dell’Avvento con Labsitters.

23 novembre Green planet & i tappeti natura di Pietro Giraldi

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso Laboratorio900 (via Giano della Bella 20) Alberi, metalli, stoffe e plastiche: l’arte e l’industria si fanno natura, la natura si fa arte povera. Ispirati dalle opere di Piero Gilardi bambini ed educatori creeranno un ideale, verdissimo, pianeta in miniatura, per avere sempre con voi un piccolo mondo incantato. Età consigliata 5-12 anni. Costo: 12 euro. Tessera associativa: 5 euro (solo la prima volta) prenotazione obbligatoria: 900laboratorio@gmail.com | 3703658485.

Bimbi in bottega, alla scoperta degli artigiani di San Lorenzo

Terzo appuntamento del progetto Bimbi In Bottega, ideato dall’associazione Insieme per San Lorenzo, in collaborazione con Confartigianato Imprese Firenze e Centro Commerciale Naturale Ginori. Sabato 23 novembre, alle ore 15, è la volta di “Stoffe e cappelli d’autore”, la visita guidata da Bacci Tessuti e al banco di cappelli di Roberto Calamai (via dell’Ariento 32r).

Come nasce un cappello? Chi sceglie le stoffe per realizzarlo? E quali sono i tessuti più adatti per un cappotto? O quelli per un vestito elegante? Un viaggio tra trame, fili, colori e tanto ancora… guidati da due maestri d’eccezione. La partecipazione è gratuita, ma riservate a un numero limitato di bambini (accompagnati da un adulto). Prenotazioni: insiemepersanlorenzo@gmail.com

Eventi per bambini a Firenze: un weekend per giocare alla Pergola

Domenica mattina al teatro della Pergola attività giocose che prevedono la collaborazione degli adulti e l’interazione di tutti i partecipanti. Alle ore 10:00: Chi ha visto la coda del Signor Volpe? Indizi, racconti ed incontri coi personaggi del bosco, i partecipanti vengono chiamati a trovare la coda del Signor Volpe. Riusciranno nelle mille peripezie? Risolveranno gli enigmi del Tasso aiutando, così, la Signora Volpe? Un viaggio nella fantasia con i piccoli ospiti.

24 novembre, Harry Potter Party all’Accademia Cinofila fiorentina

Dalle 14.30 alle 17.30 i bambini sono attesi presso l’Accademia Cinofila Fiorentina per uno spettacolare “Harry Potter Party“. Cosa farete? Arriverete al binario 9 3/4 e con il famoso treno raggiungerete Hogwarts. Divisi in casate, frequenterete lezioni di erbologia, incantesimi, laboratori per creare la bacchetta magica e giochi tutti a Quidditch. Si consiglia di vestirsi a tema Harry Potter, streghe o mostri. Maggiori informazioni: Harry Potter Party.

24 novembre alla scoperta di un libro misterioso in San Marco

Un misterioso libro accompagnerà i bambini durante la visita guidata al Museo nazionale di San Marco. Scoprirete dove si riunivano i frati, visiterete la loro splendida biblioteca (ma soprattutto entrerete nelle loro inaccessibili celle. Tutto questo circondati da veri e propri capolavori d’arte rinascimentali, come le opere di Beato Angelico. Partenza ore 11:00. Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria, per informazioni e prezzi: Il museo di San Marco e un libro misterioso da scoprire.

Teatro per bambini: al Puccini di Firenze, Alice nel Paese delle Meraviglie

Centrale dell’Arte presenta Alice nel paese delle meraviglie con Silvia Baccianti, Viviana Ferruzzi, Lavinia Rosso, Teo Paoli, regia e musiche originali Teo Paoli. Lo spettacolo sottolinea l’aspetto onirico del racconto di Carroll con una scenografia in continua trasformazione, dove l’elemento video dialoga con i giochi di ombre e trasparenze. La storia di Alice si snoda in un racconto inframezzato da canzoni. Durata 60 minuti. Età consigliata dai 5 anni. Biglietti: posto unico numerato € 8,00 (esclusi diritti di prevendita). Biglietti in vendita nel circuito regionale Boxoffice Toscana e su TicketOne.

Nel weekend 2 eventi per bambini al Planetario di Firenze (24 novembre)

Alle ore 15.30, i bambini dai 6 anni sono invitati a osservare il Sole da vicino. Quanto tempo ci vuole per arrivare fino ai confini del Sistema Solare? La risposta a queste ed altre domande nell’attività di domenica. Alle 16.45 Planets Identikit, laboratorio per bambini dai 6 anni. Giove è il più grande, Marte è il più rosso e Mercurio è il più piccolo! per realizzare le carte d’identità di tutti i pianeti del Sistema Solare. Informazioni e prenotazioni: +39 055 2343723.

Il fine settimana per famiglie nei dintorni di Firenze

23 novembre Baby Sensory al Museo del Tessuto a Prato

Attività per piccolissimi. Baby Sensory – 0-13 mesi. Attraverso la stimolazione sensoriale e la manipolazione di diversi oggetti, il bambino riuscirà a sviluppare la percezione del mondo che lo circonda grazie all’esperienza diretta e memorizzerà sensazioni ed emozioni. I° turno 10.00-11.00 ; II° turno 11.15-12.15. Prenotazione obbligatoria. E’ richiesta la presenza di un accompagnatore. Costo: 5 euro solo per l’adulto, ingresso gratuito bambino. Prenotazione obbligatoria: 0574-611503, didattica@museodeltessuto.it

Tra principesse, draghi e cavalieri al Castello di Calenzano

Alle ore 10:30 di domenica, Artemide porta i bambini alla scoperta del castello di Calenzano. Qui potranno provare un’emozione unica: calarsi nei panni di dame e cavalieri di un tempo, provando armature ed abiti. Insieme alle guide i bambini creeranno anche il loro scudo personale che poi potranno portare a casa come compagno di mille avventure. Al termine un aperitivo per tutti grandi e piccini. Prenotazione obbligatoria: l’attività è indicata per bambini dai 5 agli 11 anni. Costo dell’attività: 15 Euro a bambino e 6 Euro ad adulto. ​La durata della visita sarà di circa 1 ora e mezzo.

Magico Mondo di Babbo Natale a Empoli

Al Chiostro degli Agostiniani, in via dei Neri, a Empoli, il 23 novembre prima giornata di apertura del Villaggio di Babbo Natale a partire dalle ore 15.00. Il Magico Mondo di Babbo Natale vi porterà in un viaggio attraverso i paesaggi incantati del Polo Nord tra elfi, boschi fatati e creature magiche, fino a incontrare Babbo Natale nella sua dimora. I biglietti d’ingresso qui.

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia