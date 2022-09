Fiorentina, quali giocatori saranno impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali e in Nations League?

Pubblicità

La stagione calcistica 2022/23 si preannuncia essere la più difficile mai vista fino a questo momento. La Serie A ha preso il via nel week-end di Ferragosto e fino ad ora ha regalato già clamorose sorprese, come le crisi senza fine di Juventus e Inter che hanno cambiato totalmente l’andamento del campionato. Competizione fortemente condizionata dalla scelta della FIFA di inserire tra novembre e dicembre il Mondiale in Qatar. Questa decisione ha stravolto i piani dei club che si sono visti costretti ad attuare un mercato più ampio in modo da non restare impreparati. Intanto a circa due mesi dall’inizio del torneo impazzano i pronostici Mondiali 2022, con gli esperti di Wincomparator che vedono la Francia favorita alla vittoria finale insieme al Brasile. Sono tante le squadre italiane che “cederanno” alcuni dei loro giocatori alle rispettive nazionali per la rassegna iridata, tra cui la Fiorentina che può vantare diversi elementi che parteciperanno al torneo tra novembre e dicembre in Qatar.

Fiorentina, quali giocatori andranno al Mondiale?

Il Mondiale in Qatar 2022 è sicuramente una delle competizioni più attese, ma anche una delle più criticate. Il motivo risiede nella scelta da parte della FIFA di farla giocare in autunno, a causa delle folli temperature estive che ne hanno impedito l’organizzazione nei mesi caldi dell’anno. Molti allenatori, infatti, hanno criticato aspramente quanto scelto, mostrando preoccupazione verso la tenuta fisica dei giocatori che mai come adesso possono essere più soggetti a infortuni.

Detto questo la competizione per nazionali è sempre più vicina. I molti tifosi non vedono l’ora di assistere alle gesta dei propri idoli, sperando di alzare finalmente l’ambito trofeo. Sono tanti i giocatori convocati, specialmente in Serie A, ma quanti ne dovrà dare la Fiorentina? Vincenzo Italiano, salvo problematiche dell’ultimo secondo, vedrà partire sette giocatori. Parliamo di Amrabat con il Marocco, Nicolas Gonzalez e Martinez Quarta con l’Argentina, Zurkowski con la Polonia, mentre il terzetto Milenkovic – Terzic – Jovic difenderà i colori della Serbia. Sono tutti calciatori fondamentali per il tecnico Viola che al rientro dal Mondiale spera di riavere integri per il prosieguo della stagione.

I giocatori Viola impegnati in Nations League

Prima di veder prendere parte al Mondiale, i giocatori di Serie A stanno vivendo la prima e unica sosta fino al termine dell’anno. In questa parentesi si giocherà comunque la Nations League, altra competizione europea per nazionali. La Fiorentina anche in questo caso darà il proprio contributo dando alle rispettive nazionali sette giocatori.

Al momento a disposizione dei CT ci sono: Terzic e Jovic per la Serbia, mentre Milenkovic sarà fuori per infortunio, ma la sua presenza al Mondiale non è in discussione. Zurkowski sarà impegnato contro la Polonia, mentre Barak giocherà per la sua Repubblica Ceca. Impegnato in amichevole con l’Argentina anche Nico Gonzalez rientrato da poco da un acciacco fisico, mentre resterà fuori Martinez Quarta. Costa D’avorio e Marocco, invece, hanno convocato Kouamé e Amrabat. Per le nazioni che andranno in Qatar si tratta di un banco di prova molto importante per testare la miglior formazione e riuscire a preparare meglio l’intesa tra i vari atleti.

Ecco l’elenco completo dei viola convocati dalle proprie nazionali:

SERBIA: Aleksa Terzic e Luka Jovic;

REPUBBLICA CECA: Antonin Barak;

POLONIA: Szymon Żurkowski;

ARGENTINA: Nico Gonzalez;

MAROCCO: Amrabat;

COSTA D’AVORIO: Kouamé.