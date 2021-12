La pasticceria di Iginio Massari arriva a Firenze

Il 15 dicembre 2021 la pasticceria di Iginio Massari ha aperto i battenti a Firenze, aggiungendo così un’altra stella della cucina al capoluogo toscano. Maritozzi, Sacher torte, panettoni e zuccotti sono solo alcune delle prelibatezze che i visitatori, coda permettendo, potranno trovare nella pasticceria appena inaugurata e già presa d’assalto nel centro a Firenze.

La Galleria Iginio Massari a Firenze

La Galleria, in via de’ Vecchietti 3, è curata in ogni dettaglio con i suoi 350 metri quadrati negli spazi dell’hotel Helvetia & Bristol di Firenze, divisi tra sala da tè e bancone. All’interno della pasticceria – che ha un ingresso separato dall’albergo del gruppo Starhotel Collezione – si possono ammirare i capolavori della pasticceria italiana reinterpretati dal bresciano Iginio Massari e dai suoi figli, Debora e Nicola.

Dal giorno della sua apertura i clienti riempiono gli spazi della Galleria Iginio Massari per scoprire le dolcezze del celebre couturier della pasticceria, la cui cifra stilistica sta nell’unire l’innovazione alla tradizione dolciaria. Non ci sarà da stupirsi dunque se si entrerà alla ricerca di un dolce particolare e non lo si troverà, non sempre sarà infatti possibile trovare tutti i prodotti data la limitata capacità produttiva necessaria a mantenere l’artigianalità e l’alta qualità dei prodotti. Ma niente panico, si potrà sempre stupire il proprio palato assaggiando qualcosa di nuovo e inatteso.

La pasticceria di Iginio Massari a Firenze

Lunghe code sul marciapiede antistante la pasticceria soprattutto nel periodo prima delle feste, dove moltissimi hanno cercato di accaparrarsi uno dei prodotti più desiderati del Natale, il panettone, terminato a 24 ore dall’apertura.

Oltre ai prodotti classici delle festività nella pasticceria Iginio Massari di Firenze si possono gustare altre delizie della pasticceria, come il maritozzo, i macarons, la torta sacher, i deliziosi plum cake, la torta bresciana e qualche stella della tradizione toscana, come lo zuccotto e il panforte.

Gli orari e i prezzi della pasticceria Massari

La pasticceria di Massari è aperta tutti i giorni dalle ore 08 alle ore 20, al suo interno si possono gustare ottimi cappuccini e cornetti per la colazione, praline per ogni gusto, torte, pasticcini e molto altro. I prezzi partono da 3€ per la combinazione cappuccino e cornetto mentre si aggirano intorno ai 30€ per una torta. Una tappa imprescindibile durante le passeggiate in centro in occasione delle vacanze di Natale 2021, una dolce pausa tra una visita alla mostra di Jeff Koons a Palazzo Strozzi, un giro sulla ruota panoramica o un viaggio tra i presepi in città.