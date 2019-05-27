Anche a Firenze si sono delineati i risultati delle elezioni europee 2019. Nel territorio comunale fiorentino la segretaria del Pd toscano ed eurodeputata uscente Simona Bonafè è campionessa di preferenze (oltre 7.400). Segue il medico dei migranti a Lampedusa Pietro Bartolo con più di 7mila voti, sempre per il Partito democratico. Al terzo posto c’è il leader della Lega Matteo Salvini che a Firenze è stato scelto da oltre 4.800 persone.
Ecco nel dettaglio le preferenze espresse nel Comune di Firenze per le elezioni europee, divise per partito.
Partito Democratico
BONAFE’ SIMONA 7.417
BARTOLO PIETRO 7.068
SASSOLI DAVID MARIA 3.738
DANTI NICOLA 3.676
NARDINI ALESSANDRA 1.854
COVASSI BEATRICE 1.719
SALL MAMADOU 1.101
GUALTIERI ROBERTO 903
CENTIONI ALESSIA 331
VERRILLO BIANCA 267
LAURETI CAMILLA 236
SMERIGLIO MASSIMILIANO 215
BOLAFFI ANGELO 208
TROILI OLIMPIA DETTA OLIMPIA 80
NOVELLI LINA 42
Elezioni Firenze: i risultati in tempo reale delle comunali 2019
Lega
SALVINI MATTEO 4.866
CECCARDI SUSANNA 1.667
ALBERTI JACOPO 1.477
RINALDI ANTONIO MARIA 598
VIZZOTTO ELENA 232
BALDASSARRE SIMONA RENATA 85
BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA 52
ADINOLFI MATTEO 39
ROSSI MARIA VERONICA 15
PASTORELLI STEFANO 13
PEPPUCCI FRANCESCA 13
PAVONCELLO ANGELO 11
REGIMENTI LUISA 10
BOLLETTINI LEO 7
LUCENTINI MAURO 7
Movimento 5 stelle
NOGARIN FILIPPO 723
NOFERI SILVIA 421
RONDINELLI DANIELA 222
CASTALDO FABIO MASSIMO 205
GIORGETTI COSIMO 183
TAMBURRANO DARIO 116
AGEA LAURA 80
ZUCCARO ELISABETTA 67
GIUGGIOLINI LISA 58
ALTERIO TIZIANA 48
MAESTRINI CONCETTA 18
VISCONTI STELLA 11
MAGI NICOLA 10
MACONE GIANLUCA 9
CIARROCCA LUCA 7
Forza Italia
TAJANI ANTONIO 1.093
FERRI JACOPO MARIA 191
RAZZANELLI MARIO 183
MUSSOLINI ALESSANDRA 175
BONSANGUE RAFFAELLA 110
PIERI RITA 67
TARZIA OLIMPIA DETTA TARSIA 36
DE MEO SALVATORE 15
FEDUZI ALESSANDRA 8
BERNINI GIOVANNI PAOLO 6
DIMASI MARIA 4
LADAGA SALVATORE 3
REBICHINI SIMONE DETTO RIBICHINI DETTO REBECHINI 3
VERUCCI ARIANNA 3
ROZZI ANNA MARIA COSTANZA 0
Fratelli d’Italia
MELONI GIORGIA 1.438
PICCHI FEDERICA 365
PESTELLI ALESSIO 256
BALDI MONICA STEFANIA 207
PETRUCCI DIEGO 203
BERTOLINI MARCO 141
ANTONIOZZI ALFREDO 130
PROCACCINI NICOLA 40
COLLU IDA 32
ROMAGNOLI LUCA 23
GHERA FABRIZIO 17
SCIURPA MICHELA 16
ANGELILLI ROBERTA 15
ACQUAROLI FRANCESCO 10
ALESSANDRINI ARIANNA 8
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
BONINO EMMA 2.007
HERMANIN DE REICHENFELD COSTANZA DETTA HERMANIN 401
TARADASH MARCO 250
RINALDI NICCOLO’ 190
CAPONI CARLOTTA 73
TOGNERI ETTORE 47
SPADACCIA GIANFRANCO 41
TRAVAGLINI RICCARDO 38
MANZI SILVJA 35
MINGIARDI FRANCESCO 27
SCHIPANI STEFANIA 19
MORBIDONI MATTIA 14
MONTEVERDE STEFANIA 11
DE ANDREIS MARCO 7
SERVA LAURA 4
Europa Verde
CIVATI GIUSEPPE DETTO PIPPO 310
CORRADO ANNALISA 177
DENTICO NICOLETTA 99
PULCINI ELENA 94
BRIGNONE BEATRICE 90
ARMELLINI CECILIA 78
BONESSIO FERDINANDO DETTO NANDO 42
BATTISTI BENGASI 22
FORTE ANNA CHIARA 13
ZIMARRI UMBERTO 10
CARDOGNA ADRIANO 7
CANINO MARIO 4
LUONGO CARMELA DETTA CARMEN 3
CRESCENZI ALESSANDRO 2
DI BITONTO CATERINA 1
La Sinistra
GRASSI TOMMASO 1.900
FRATOIANNI NICOLA 679
GRASSADONIA MARILENA 463
FANTOZZI ROBERTA 219
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 156
VENTURA ANDREA 133
MEDICI SANDRO 75
PEZZINI ELISABETTA 72
CICCONE STEFANO 44
PEZZELLA GIULIA 39
CARBONE MAURELLA 26
BENEDETTELLI MARCO 23
GUIDI GIOVANNI 20
CARVALHO IVANILDE 18
DE LUCIA GIOVANNI DETTO VANNI 2
Partito Comunista
RIZZO MARCO 101
CATELLO SALVATORE 33
BERGAMINI LAURA 17
MUSTILLO ALESSANDRO 12
STEFANI SILVIA 5
GIANNINI DANIELA 4
D’ANTONI ELEONORA 3
LANG LORENZO 3
CROCCO BENEDETTO 3
SATTEL INGRID 2
BIANCINI LAURA 1
CENSI TIZIANO 1
FIRMANI LUCIA 1
VERNILLO FABIO MASSIMO 0
DI BENEDETTO YURI 0
Partito Animalista
FUCCELLI STEFANO 12
CERIELLO CRISTIANO 11
CAMPANA ISABELLA 8
RAVICINI ANNA TONIA 7
BRUNO ANNUNZIATA 5
RINALDINI DANIELA 3
MUSACCHIO ALBERTO 1
ZANIN LUISANTONIO 1
MONTORO ALBERTO 1
Partito Pirata
CALAMARI MARCO ANSELMO LUCA 24
PIATTELLI VALENTINA 24
DI LIBERTO LUIGI 16
PIEVATOLO MARIA CHIARA 14
BARGU CRISTINA DIANA 11
ZINGARELLI FELICE 6
BONANNO SARA 5
SOMMA EMMANUELE 3
AMICI MONICA 2
PINASSI MICHELE 1
DEL SOLDATO FLAVIO 0
Casapound Italia – Destre Unite
DI STEFANO SIMONE 105
ROMANO CHIARA AMBRA 61
CHIARALUCE CARLOTTA 19
FUCITO SERGIO 6
BENIGNI SARA 4
SINAGRA AUGUSTO 3
BONOMI PIERGIORGIO 2
IACOVACCI CRISTINA 1
LAVALLE GIUSEPPE 1
GASPARRONI ELISA 0
GRANDINETTI ARIANNA 0
JOIME GIAN PIERO 0
PROVITINA NUNZIATA 0
SGARIGLIA MICHELE 0
TAGLIA CLAUDIO 0
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
ADINOLFI MARIO 37
FINETTI ENRICO 11
GIURLANI ILARIA 7
AVAGNINA SILVIA CAMILLA 3
PIANESELLI GUIDO 3
TERRANA LAURA 2
MAZZOTTA GIOVANNI 1
AGRO’ CATERINA 1
PARISINI CLAUDIO 0
FIORI GIOVANNI 0
LODA’ SILVIA 0
SEBASTIANELLI FABIO 0
BIAGIONI GERMANA
Popolari per l’Italia
VENTURINI ANTONFRANCESCO 12
BRACALETTI VANIA 8
FARESE ROSAPIA 8
CAMPUS ELISABETTA 7
PETER EMANUELA 4
MONDINI MARCO 3
ANANIA ORAZIO 2
STRIZZI GABRIELLA MARIA 2
COVINO ELVIO 1
COLUZZI ALESSANDRO 1
RABOTTI FRANCESCO 1
RICCARDI NOEMI PAOLA 1
SALVATORI ULIANO 1
CIPOLLINI MARIA ROSARIA 0
BONFIOLI RITA 0
Forza Nuova
FIORE ROBERTO 10
CABRAS SALVATORE 5
CASTELLINO RAMONA 3
RIZZO FEDORA PATRIZIA 2
DE SANCTIS NATASCIA 2
SANTONI GUIDO 1
PERINO NATASCIA 0
VIRGILI FRANCESCO 0
BORRA MARTINA 0
MAIORCA FULVIO CARLO 0
RAMAGLIONI MICHELA 0
BIANCHI SONIA 0
CERCHI ANDREA 0
DE LAZZARO MICHELE 0
DOLCI ALESSANDRO 0