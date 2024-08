Tramvia Firenze: orari, mappa, percorso e fermate di T1 e T2

- Pubblicità -

Tramvia di Firenze, dagli orari (feriali e festivi) fino alla mappa linea per linea con le fermate lungo il percorso, ecco una guida pratica con tutto quello che c’è da sapere per spostarsi a bordo dei convogli della T1 e T2. Firenze, infatti, ha una rete tramviaria che è composta al momento da due linee attive: la linea uno Villa Costanza – Firenze – Careggi (T1) e la linea due Firenze – Aeroporto di Peretola (T2). Quest’ultima è in via di estensione fino a piazza San Marco, con il nuovo percorso che dovrebbe essere inaugurato entro la fine del 2024. Ecco gli argomenti di questa guida:

Tramvia Firenze, la linea T1 Villa Costanza – Careggi: fermate, percorso e mappa

La linea T1 della tramvia collega il capolinea di Villa Costanza (nel comune di Scandicci) all’Ospedale di Careggi, passando per la stazione ferroviaria Santa Maria Novella, la principale di Firenze, con un servizio che prevede orari prolungati durante il weekend. È la prima linea ad essere entrata in funzione: il primo tratto è stato inaugurato il 14 febbraio 2010. Il 6 luglio 2018 è entrato in esercizio il prolungamento della linea, dal vecchio capolinea di via Alamanni fino a Careggi. La mappa attuale della linea 1 della tramvia conta quindi 26 fermate ed è il percorso più lungo tra quelli dell’intera rete attiva a Firenze. In totale misura 11,5 chilometri.

Il tempo di percorrenza tra i due capolinea è di circa 40 minuti: circa 23 minuti tra Villa Costanza (Scandicci) e la stazione centrale di Firenze e un’altra ventina di minuti per arrivare dalla stazione davanti all’ospedale di Careggi. Qui il dettaglio delle fermate della linea T1 della tramvia Scandicci – Firenze – Careggi.

Tramvia Firenze, la linea T2 per l’aeroporto di Peretola: fermate, percorso e mappa

La linea T2 della tramvia di Firenze unisce invece la stazione di Santa Maria Novella (dal capolinea di piazza dell’Unità) all’aeroporto Amerigo Vespucci di Peretola, con 12 fermate e un tempo di percorrenza tra i due capolinea di circa 22 minuti. Il percorso della linea 2 è lungo 5,3 chilometri e tocca alcuni luoghi e servizi strategici per la città. Oltre, ovviamente, alla stazione ferroviaria centrale e all’aeroporto, la linea passa infatti per l’università, la sede della Regione Toscana, il Palazzo di giustizia nel popoloso quartiere di Novoli.

La linea T2 è stata inaugurata l’11 febbraio 2019. Successivamente è stata aperta anche la fermata Redi della linea 2, grazie alla realizzazione di una scala e di una rampa di accesso dal marciapiede di viale Redi. L’unica fermata di interconessione tra la linea 2 e la linea 1 è al momento “Alamanni Stazione“di fronte all’uscita laterale dello scalo ferroviario di Santa Maria Novella (lato via Alamanni): per fare cambio tra la T2 e la T1 bisogna scendere qui e – in base alla direzione desiderata – attendere allo stesso binario o attraversare. Il capolinea della T2 in piazza dell’Unità dista comunque pochi minuti a piedi dalle due fermate della T1 intorno alla stazione. Qui le fermate e il percorso attuale della linea 2 della tramvia.

Il prezzo del biglietto della tramvia per l’aeroporto è lo stesso di una normale corsa: non è previsto un sovrapprezzo per chi raggiunge lo scalo di Peretola. Dopo la fine dei lavori per la variante al centro storico (l’attivazione è prevista entro la fine del 2024), la T2 dopo piazza dell’Unità passerà anche dalla Fortezza da Basso (percorrendo i binari oggi usati solo dalla T1), viale Lavagnini, piazza della Libertà e arriverà fino in piazza San Marco entrando da via Cavour e poi uscendo dal percorso via La Pira-via La Marmora (qui le fermate della variante al centro storico).

Tramvia di Firenze, orari feriali e festivi (e il servizio notturno nel weekend)

La tramvia di Firenze è in servizio con orario continuato dalle 5 del mattino fino a mezzanotte e mezzo, sia nel periodo invernale sia in quello estivo. La tramvia funziona tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, con orari e frequenze diversificate a seconda del momento della giornata e, in media, garantisce una corsa ogni 4-5 minuti alle fermate (5-6 minuti nel periodo di chiusura delle scuole per le vacanze estive).

La tramvia circola durante tutti i giorni festivi (anche a Pasqua, Pasquetta, Ferragosto, Natale, Santo Stefano e Capodanno), ma gli orari possono essere ridotti. Durante il weekend inoltre è attivo il servizio notturno, con corse fino alle 2 il venerdì e il sabato e una frequenza di circa 16-18 minuti dopo mezzanotte e mezzo.

Tramvia linea T1, gli orari per Careggi – Firenze Santa Maria Novella – Villa Costanza

Ecco gli orari in vigore della linea 1 della tramvia di Firenze, validi sia in inverno che nel periodo estivo:

La prima corsa da Scandicci parte alle 4.35 dalla fermata De André (mentre alle 5 in punto da Villa Costanza).

parte alle dalla (mentre alle 5 in punto da Villa Costanza). L’ultima corsa da Villa Costanza parte alle 00.12, dalla domenica al giovedì. Il venerdì e sabato alle 1.38

parte alle 00.12, dalla domenica al giovedì. Il venerdì e sabato alle 1.38 La prima corsa dal capolinea Careggi Ospedale verso il centro di Firenze e Villa Costanza parte tutti i giorni alle 4.44 .

dal capolinea verso il centro di Firenze e Villa Costanza parte tutti i giorni alle . L’ultima corsa da Careggi Ospedale verso Villa Costanza parte alle 00.12 (venerdì e sabato notte alle 1.41, domenica alle 00.17).

Ogni quanto passa la tramvia di Firenze alle fermate? La frequenza delle corse varia in base ai giorni (feriali o festivi), agli orari e al periodo dell’anno. Si va da un tram ogni 4-5 minuti negli orari di punta (tra le 6.30 e le 9.30 e le 16.00 e le 20.30 nei giorni infrasettimanali) a una corsa ogni 16-25 minuti nelle ore notturne, dalle 23.30 a mezzanotte e mezzo: qui sotto la tabella della frequenza in vigore. Durante le vacanze di Natale, di Pasqua e nel periodo estivo, con la chiusura delle scuole, gli orari della tramvia sono ridotti per quanto riguarda la frequenza delle corse nei giorni feriali (non ci sono modifiche al sabato e di domenica), come riportato nella tabella qui sotto.

Tramvia linea T2, gli orari piazza dell’Unità – Firenze aeroporto

Ecco gli orari della linea 2 della tramvia, piazza dell’Unità – Aeroporto di Firenze:

La prima corsa della linea T2 Vespucci dal capolinea di piazza dell’Unità (davanti alla stazione Santa Maria Novella) verso l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze parte alle 5 del mattino in punto.

dal capolinea di piazza dell’Unità (davanti alla stazione Santa Maria Novella) verso l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze parte alle in punto. L’ultima corsa da piazza dell’Unità è in orario 00.30 (venerdì e sabato notte alle ore 2).

da piazza dell’Unità è in orario 00.30 (venerdì e sabato notte alle ore 2). La prima corsa dall’ aeroporto di Peretola verso il centro di Firenze parte alle 5.00 del mattino

dall’ verso il centro di Firenze parte alle 5.00 del mattino L’ultima corsa dall’aeroporto è alle 00.04 (venerdì e sabato alle 1.31).

La frequenza delle corse varia dai 4-5 minuti delle ore di punta (la fasce oraria tra le 6.30 e le 20.30 dal lunedì al venerdì) ai 18-20 minuti nelle ore notturne (dopo le 23.30). Durante le vacanze natalizie e nel periodo estivo, con la chiusura delle scuole, la frequenza massima delle corse nei giorni feriali, tra le ore 6.30 e le 20.30 è di 5-7 minuti. I dettagli nella tabella qui sotto.

Per le frequenze delle corse, si consiglia di fare riferimento al sito di Gest, la società che cura il servizio tramviario fiorentino (qui il pdf da scaricare con gli orari). Sui canali social inoltre si trovano aggiornamenti su eventuali cambiamenti a seguito di lavori, incidenti e maltempo. A tutte le fermate della tramvia di Firenze sono presenti schermi aggiornati in tempo reale con gli orari dei convogli in arrivo (sono riportati i tempi di attesa).

Il biglietto (anche SMS e app), l’abbonamento e chi viaggia gratis

Per salire a bordo della tramvia di Firenze è necessario essere in possesso di un regolare biglietto degli autobus di Autolinee Toscane: il titolo di viaggio è lo stesso sia per la tramvia sia per il trasporto pubblico sui bus urbani dei capoluoghi di provincia della regione. Attenzione, non sono più validi i biglietti di Ataf, dopo l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale toscano a un unico gestore che è appunto Autolinee Toscane, parte dello stesso gruppo francese a cui fa capo Gest, società che gestisce il tram fiorentino.

Il biglietto costa 1,70 euro (l’aumento è entrato in vigore il 1° agosto 2023): a Firenze è valido per 90 minuti dalla convalida, durante questo lasso di tempo si può viaggiare, anche cambiando linea, sul tram e su tutta la rete di bus urbani cittadini. Viaggiano gratis i bambini sotto il metro di altezza (uno per ogni adulto) se non occupano posti a sedere.

Il biglietto può essere acquistato direttamente alle fermate della tramvia di Firenze, visto che ogni stop è dotato di biglietteria automatica, pagando sia con carte di credito sia in contanti. È possibile anche comprarlo alle rivendite (bar, edicole, tabaccherie, supermercati). Un’altra possibilità è il biglietto SMS per la tramvia e i bus (solo per Tim, Vodafone e Windtre 2,00 euro +0,29 cent per il servizio).E ancora si può acquistare il biglietto sull’app di Autolinee Toscane (stesse tariffe dei biglietti cartacei) oppure a bordo del tram passando la carta o il bancomat sull’apposito lettore (ogni volta che si cambia mezzo si deve “tappare”). In vendita inoltre un carnet da 10 corse a 15,50 euro e abbonamenti: qui i dettagli sui biglietti per la tramvia.

Il parcheggio migliore per salire sul tram

Scendi dall’auto, sali sul tram. Quali sono i parcheggi più comodi per lasciare l’auto e prendere la tramvia di Firenze: ecco una mappa. Per la linea T1 Leonardo c’è il parcheggio di Villa Costanza, proprio in corrispondenza del capolinea della tramvia e direttamente collegato all’autostrada A1 Milano – Napoli. Alcuni posti gratuiti sono presenti anche lungo la viabilità ordinaria, nei pressi del capolinea di Villa Costanza, ma spesso sono presi d’assalto. In alternativa, si può utilizzare il parcheggio gratuito di fronte alla Coop di Ponte a Greve, a pochi passi dalla fermata “Nenni – Torregalli” della T1 e, dall’altra parte della strada (vicino allo Stradone dell’ospedale) si trova il nuovo parcheggio scambiatore, anche questo gratuito.

Lungo la linea T2 c’è il parcheggio scambiatore di viale Guidoni, non lontano dall’uscita autostradale dell’A11 e dall’aeroporto o ancora il parcheggio sotto il centro commerciale San Donato di Novoli, entrambi a pagamento. Qui la nostra “mappa” dei parcheggi vicino al percorso delle linee T1 e T2 della tramvia di Firenze.