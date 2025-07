Chi è Andreina Contessa, nuova direttrice di Accademia e Bargello

- Pubblicità -

Nuovo passo verso il secondo grande polo museale di Firenze, che vede l’unione tra la Galleria dell’Accademia e i Musei del Bargello: il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato la nuova direttrice. Si tratta di Andreina Contessa, storica dell’arte finora alla guida della Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia.

Le nomine

La notizia della nomina dei direttori dei musei di prima fascia, scelti dal Ministro Giuli nell’ambito delle proposte della Commissione di valutazione, è arrivata nella notte tra il 16 e il 17 luglio. Tra le novità, l’ex direttrice dei Musei del Bargello, Paola D’Agostino, va a capo dei Musei Reali di Torino. Nominati anche Francesco Sirano, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Federica Rinaldi al Museo Nazionale Romano e Simone Quilici al Parco Archeologico del Colosseo.

Chi è Andreina Contessa, nuova direttrice dell’Accademia e del Bargello

Originaria di Brescia, Contessa è una studiosa di arte medievale e moderna, manoscritti latini e codici ebraici, arte ebraica e iconografia biblica con un lungo curriculum. Dal 2020 ha guidato la Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia, dopo aver diretto – dal 2017 – il Museo Storico e il parco del Castello di Miramare.

Per molti anni, dal 1989 al 2017, ha vissuto a Gerusalemme dove ha conseguito un dottorato di ricerca alla Hebrew University of Jerusalem, diretto il Nahon Museum of Italian Jewish Art e, dal 1994 al 2009, insegnato storia dell’arte all’Università ebraica. Adesso Contessa guiderà il nuovo polo museale di Firenze che nascerà dall’unione tra la Galleria dell’Accademia e i Musei del Bargello (che comprendono, oltre al Bargello, anche Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, Orsanmichele e Casa Martelli).