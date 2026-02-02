Nuovo step della campagna “Getta via i pregiudizi” di RFK Human Rights Italia e Plures Alia  

- Pubblicità -

Prosegue con un nuovo step la campagna “Getta via i pregiudizi” promossa da RFK Human Rights Italia in collaborazione con Plures Alia e con il patrocinio del Comune di Firenze.

L’obiettivo del nuovo step della campagna è quello di rafforzare la presenza dei messaggi nei luoghi della vita quotidiana, ampliando il coinvolgimento della città attraverso una comunicazione diffusa, visibile e capillare.

Le postazioni interrate di conferimento rifiuti, mezzi di raccolta e cestini di alcuni dei principali quartieri cittadini si vestono della bandiera dei diritti umani lanciando un invito diretto a liberarsi da stereotipi e discriminazioni.

Inaugurata la postazione interrata in via Martelli

L’iniziativa è stata inaugurata simbolicamente presso la postazione interrata di via Martelli, nel cuore del centro storico, alla presenza di Kerry Kennedy, presidentessa onoraria della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, del presidente di Plures Alia Lorenzo Perra e dell’assessora del Comune di Firenze con deleghe a educazione, legalità e pari opportunità Benedetta Albanese.

Dove si trovano le postazioni interrate

Il progetto, ideato da RFK Human Rights Italia in collaborazione con Plures Alia e patrocinato dal Comune di Firenze, coinvolge attualmente tre postazioni interrate collocate in aree di grande visibilità – via Martelli, via Ghibellina e piazza Stazione – e mezzi di servizio, e punta a sensibilizzare i cittadini sul rispetto degli spazi comuni, sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla responsabilità condivisa verso l’ambiente e le persone. Alle postazioni in aree ad alta frequentazione turistica e cittadina, si aggiungono i mezzi di servizio che attraversano ogni giorno la città e i cestini nei parchi, che diventano così strumenti di dialogo urbano e al tempo stesso di consapevolezza collettiva.