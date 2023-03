Scudo verde: lavori per le porte telematiche, non ci sarà pedaggio

- Pubblicità -

I lavori per l’installazione delle 81 porte telematiche dello scudo verde di Firenze sono in corso, ma il sistema di varchi elettronici contro le auto più inquinanti, provenienti da fuori città, non prevederà un pedaggio. Lo ha confermato il sindaco Dario Nardella, a conclusione della giunta programmatica che si è svolta il 21 marzo a San Miniato al Monte. Il progetto fa parte infatti del capitolo “lotta all’inquinamento”, una delle 15 priorità della giunta comunale per gli ultimi 15 mesi di mandato, prima delle elezioni comunali 2024. Dello stesso ambito fanno parte anche progetti per la riforestazione urbana, il potenziamento del trasporto pubblico locale e un nuovo sistema di colonnine elettrico.

Quando partirà lo scudo verde del Comune di Firenze e saranno accese le porte telematiche

Lo scudo verde “partirà ma non ci sarà pedaggio, servirà solo per monitorare i veicoli inquinanti“, ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella, al termine della giunta programmatica. Nei giorni scorsi anche l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti aveva fatto il punto sull’argomento durante il question time in Consiglio Comunale, tracciando un cronoprogramma di massima.

Gli interventi per realizzare il sistema di porte telematiche dello scudo verde sono in corso, aveva detto Giorgetti, con l’obiettivo di partire con il monitoraggio nell’autunno autunno 2023, ma i controlli non scatteranno subito: dopo un primo rodaggio con la fase di semplice monitoraggio, il sistema di blocco per i mezzi più inquinanti “entrerà in funzione con una regolamentazione progressiva“. Sono proprio le regole a mancare ancora: verranno definite nei prossimi mesi dopo il confronto con tutti i comuni della Città Metropolitana ha chiarito Giorgetti.

No al pedaggio per lo scudo verde

Certa è invece l’assenza della cosiddetta “pollution charge“, Firenze quindi non prevederà un pedaggio per i veicoli che entrano in città in città indipendentemente da quanto inquinano. “I mezzi più inquinanti saranno fermati, perché solo così si può davvero ridurre l’inquinamento”, ha chiarito Giorgetti. Il progetto, di cui si parla ormai da quattro anni, fa parte del Piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana.

Intanto la giunta comunale guarda alle 15 priorità per gli ultimi 15 mesi del mandato. Sul tavolo c’è un piano da 2,6 miliardi di euro, tra fondi del Pnrr, fondi diretti e risorse europee. Tra le priorità la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, che costringerà la Fiorentina a trovare un altro campo per almeno 2 anni, il recupero dei grandi complessi del centro (da Sant’Orsola ai nuovi padiglioni della Fortezza), le nuove tramvie, il verde pubblico, le scuole e l’housing sociale.