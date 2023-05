Campi Beer Festival 2023, il programma: festa della birra a Villa Montalvo

- Pubblicità -

Il Campi Beer Festival 2023 è pronto a ripartire con un programma di eventi che unisce concerti, street food e luna park per una festa della birra che animerà una delle principali aree verdi di Campi Bisenzio (Firenze), il parco di Villa Montalvo, dal 15 giugno al 2 luglio. La manifestazione propone tutte le sere un’evento diverso a ingresso gratuito, tra live e dj set. Tra gli ospiti del Campi Beer Festival anche Rosa Chemical, Rose Villain, Nitro e Kid Yugi, oltre ai concerti di 11 cover band, serate a tema e festival di musica elettronica. In questo villaggio all’aperto si potranno poi degustare le produzioni di diversi birrifici artigianali, mentre per mangiare si potrà scegliere tra numerosi punti ristoro e cibo di strada.

La festa della birra nel parco di Villa Montalvo di Campi Bisenzio

Il Campi Beer Festival 2023, evento con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio (Firenze), è aperto da giovedì 15 giugno fino a domenica 2 luglio, ogni sera, nel parco di Villa Montalvo. La protagonista di questa festa sarà soprattutto la birra alla spina, con numerosi birrifici artigianali presenti. E poi ci saranno le proposte culinarie di 18 stand, tra ristoranti e chioschi di street food. Per i più piccoli, l’edizione 2023 prevede anche un luna park con attrazioni e novità.

Campi Beer Festival 2023: il programma dei concerti gratuiti, da Rosa Chemical alle tribute band

Il programma della festa della birra nel parco di Villa Montalvo prevede ogni sera concerti gratuiti e dj set, con 18 date di musica, 5 giorni di eventi speciali, 14 tra gruppi e solisti. Tra le conferme il festival di musica techno Cosmic Open Air sabato 17 giugno e sabato 1° luglio; l’elettronica e gli show del Circo Nero sabato 24 giugno; il djset del collettivo Metempsicosi venerdì 23 giugno, numerose tribute band (dai Killer Queen ai Suzy Q). Il Campi Beer Festival 2023 porta poi sul palco nomi conosciuti soprattutto tra i più giovani: Rose Villain giovedì 22 giugno; Rosa Chemical, in concerto a Campi Bisenzio il 27 giugno; Nitro e Kid Yugi, il 29 giugno.

Ecco in sintesi le date dei concerti in programma a Villa Montalvo di Campi Bisenzio per la festa della birra “Campi Beer Festival 2023“:

Giovedì 15 giugno – Suzy Q e Aperifollia

e venerdì 16 giugno – Crazy 90s , party anni ’90 con dj set e animazione

, party anni ’90 con dj set e animazione sabato giugno 17 giugno – Cosmic Open Air x Adroir

domenica 18 giugno – Mekkanix (Metallica tribute Band), Brain Shake (AC/DC tribute band)

(Metallica tribute Band), (AC/DC tribute band) lunedì 19 giugno – Floydian (Pink Floyd tribute band)

(Pink Floyd tribute band) martedì 20 giugno – Killer Queen (Queen tribute band)

(Queen tribute band) mercoledì 21 giugno – La Combriccola del Blasco (Vasco Rossi tribute band)

(Vasco Rossi tribute band) giovedì 22 giugno – Rose Villain

venerdì 23 giugno – Metempsicosi tour 2023

tour 2023 sabato 24 giugno – Circo Nero

domenica 25 giugno – Pianeta Zero (Renato Zero tribute band)

(Renato Zero tribute band) lunedì 26 giugno – Killers of the beast (Iron Maiden tribute band), Gun vs Bon Jovi (By 80 Sunset strip)

(Iron Maiden tribute band), (By 80 Sunset strip) martedì 27 giugno – Rosa Chemical

mercoledì 28 giugno – Negramaro tribute band

giovedì 29 giugno – Nitro e Kid Yugi

venerdì 30 giugno – Mamamia in tour

sabato 1 luglio – Cosmic Open Air x Atomic

domenica 2 luglio – Ligabue cover band

Sulla pagina Facebook si può consultare il programma giornaliero e gli aggiornamenti sulle serate.