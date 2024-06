Al cinema film a 3,50 euro: promozione per tutta l’estate 2024

- Pubblicità -

Una promozione lunga tutta l’estate 2024 che offre biglietti del cinema a 3,50 euro per l’intera offerta di film italiani ed europei sugli schermi, fino a metà settembre. Poi ci saranno 5 giorni a prezzo scontato per vedere tutti i titoli in cartellone. Dopo il successo dello scorso anno, torna anche quest’anno “Cinema revolution – Che spettacolo l’estate“, l’iniziativa del Ministero della Cultura nato insieme alle case di produzione e agli esercenti cinematografici per portare il pubblico in sala (e nelle arene estive) anche durante la stagione che generalmente vede un calo fisiologico degli spettatori.

Film a 3,50 euro per tutta l’estate: fino a quando dura “Cinema Revolution”

Il primo capitolo della campagna è stata l’iniziativa “Cinema in festa” che dal 9 al 13 giugno ha offerto biglietti a 3,50 per tutti i titoli in cartellone. Dal 14 giugno 2024 è scattata la fase 2, l’ingresso in promozione con biglietto a 3,50 euro durante tutta l’estate, per la visione dei film italiani ed europei, anche le nuove uscite. Per gli altri titoli, come ad esempio le produzioni americane o extra Ue, le tariffe sono quelle consuete delle varie sale. La promozione con i biglietti a 3,50 euro continua fino al 15 settembre, quando torneranno gli sconti su tutti i film in programma (vedi sotto).

- Pubblicità -

Cinema in festa: a settembre 5 giorni con biglietti a 3,50 euro

La lunga estate di cinema a prezzi scontati si concluderà infatti con il ritorno di “Cinema in festa“: da domenica 15 a giovedì 19 settembre 2024 entrare in sala costerà solo 3,50 euro per tutta l’offerta di film (non solo quelli italiani ed europei), negli esercizi aderenti. Previsti inoltre eventi speciali, incontri con attori e registi, masterclass. Il progetto ha preso il via ufficialmente insieme ad Anica e Anec nel 2022 (quando la festa del cinema ha portato davanti al grande schermo più di un milione di persone) e proseguirà almeno fino al 2026.

Cinema revolution: le sale aderenti e i film

Sono migliaia le sale aderenti in tutta Italia, la stragrande maggioranza dei cinema e delle arene all’aperto che sono attive durante tutta l’estate 2024, come i grandi multisala delle catene internazionali (ad esempio Uci Cinemas, The Space) e le piccole realtà indipendenti italiane. Tantissimi i film in programmazione tra i migliori titoli della passata stagione e nuove uscite, dai film d’essai alle grandi produzioni italiane ed europee fino alle versioni restaurate (come i grandi classici di Almodovar). Sul sito di Cinema Revolution è possibile trovare l’elenco completo delle sale aderenti in tutta Italia, filtrabili per nome, città e provincia.

- Pubblicità -

Tutta l’estate in sala: biglietti del cinema in promozione a 3,50 euro, le date

Ecco in sintesi come funziona la promozione (nei cinema aderenti) e tutte le date:

Cinema in festa – dal 9 al 13 giugno 2024

biglietto a 3,50 euro per tutti i film in programmazione (esclusi i formati speciali)

biglietto a 3,50 euro per tutti i film in programmazione (esclusi i formati speciali) Cinema revolution – dal 14 giugno al 14 settembre 2024

biglietto a 3,50 euro per i film italiani ed europei

biglietto a 3,50 euro per i film italiani ed europei Cinema in festa – dal 15 al 19 settembre 2024

biglietto a 3,50 euro per tutti i film in programmazione (esclusi i formati speciali)