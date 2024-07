Piscina a ingresso giornaliero vicino Firenze: la guida tra agriturismo e hotel

- Pubblicità -

Tutti a caccia di una piscina con ingresso giornaliero nei dintorni di Firenze: che sia in agriturismo (con pranzo incluso) o in un hotel di lusso con vista panoramica, un’idea per sfuggire alla calura estiva cittadina è andare nelle strutture ricettive che tengono aperte al pubblico le loro belle vasche. Panorami sulle campagne toscane, buoni piatti e anche un po’ di relax lontano dalla folla sono gli ingredienti di questi pacchetti. Ci sono però due avvertenze. La prima è che bisogna prenotare con largo anticipo: l’accesso è a numero chiuso, visto che le piscine sono riservate prima di tutto a chi pernotta nelle strutture. Il secondo avvertimento riguarda i prezzi, non proprio alla portata di tutti. Bisogna prepararsi a mettere mano al portafoglio, perché per entrare in queste location esclusive si può arrivare a sborsare anche cinque volte quello che si paga in una “normale” piscina comunale.

Il contesto però è totalmente diverso: una vasca con vista, la sdraio nel verde e un numero limitato di bagnanti. Tutto in un colpo solo. Spesso al prezzo dell’entrata giornaliera va aggiunto il costo del pranzo che deve essere fatto nel ristorante dell’agriturismo o dell’hotel: no quindi a borse frigo in piscina. Abbiamo selezionato le principali location nei dintorni di Firenze che offrono questa formula per stare un po’ a mollo in tranquillità.

Borgo Divino: agriturismo con piscina (panoramica) a ingresso giornaliero nei dintorni di Firenze

Una delle strutture più conosciute nei dintorni di Firenze perché apre al pubblico (su prenotazione) la sua bella piscina panoramica è l’agriturismo Borgo Divino di Montespertoli, affacciato sulla campagna toscana. Una realtà legata a doppio filo con la produzione della Tenuta di Maiano: vino, olio, aceto e birra. L’ingresso giornaliero alla piscina (orario 10.00 – 19.00) costa 25 euro a persona dal lunedì al venerdì, mentre 30 euro il sabato e la domenica, 50 euro per il Ferragosto 2024.

Il prezzo comprende telo, lettino e ombrellone. Non è consentito portare bevande e cibi dall’esterno, ma a disposizione c’è un bar per rifrescarsi e mangiare piatti leggeri (qui il menù in pdf), oltre a un ristorante per un pranzo con portate più strutturate. Visto l’alto numero di richieste è consigliabile prenotare con un anticipo che va da una a tre settimane. Contatti: [email protected], 0571 671015.

Hotel con piscina a ingresso giornaliero: Relais Villa Olmo (Impruneta)

Un hotel di lusso sulle prime colline del Chianti. Il Relais Villa Olmo propone un pacchetto completo “Eat and Swim” per chi vuole usufruire per un giorno della vasca, affacciata su uliveti e boschi. Il prezzo è un po’ più alto rispetto ad altre strutture ricettive dei dintorni di Firenze, ma comprende – oltre all’ingresso giornaliero nella piscina panoramica – un pranzo o una cena con due portate, acqua, caffè e dolce.

Ecco quanto si spende: 70 euro a persona dal lunedì al venerdì con il pranzo (90 per la cena infrasettimanale), 90 euro a persona sabato e domenica con pranzo o cena. I bambini sotto i 12 anni pagano sempre 25 euro. Asciugamani, ombrellone e lettini sono inclusi. Il consiglio è di prenotare con un po’ di anticipo. I contatti: mail [email protected].

Piscina a ingresso giornaliero vicino Firenze: Villa Campestri (Vicchio)

A Vicchio, il resort di lusso Villa Campestri vanta, nella sua tenuta, ha anche un frantoio e un bel parco che corre tutto intorno alla residenza rinascimentale. La piscina è circondata dal verde del Mugello e da alberi che regalano ombra a chi vuole un po’ di refrigerio dopo la tintarella, senza bisogno di ombrelloni. La formula proposta è quella del picnic nel parco.

L’ingresso giornaliero dalle 10.00 alle 19.00 costa 40 euro a persona e nel prezzo è compreso anche un cestino con cibi freddi, frutta e una bottiglia di acqua. Per prenotazioni tel. 055 8490107, mail [email protected].

Villa Ilangi: agriturismo con piscina e pranzo nella campagna Toscana

Villa Ilangi, azienda agricola e agriturismo sulle colline di Lastra a Signa (Firenze), è conosciuta nella zona soprattutto per il suo buon ristorante che propone a pranzo e a cena (a seconda dei giorni) piatti della tradizione toscana, ma ha anche una piscina di cui si può usufruire con la formula dell’ingresso giornaliero.

L’accesso è anche in questo caso a numero limitato e va prenotato per tempo (telefono 055 878089, mail [email protected]). La vasca è aperta alla balneazione dalle 10 alle 19. Nel prezzo è incluso un ombrellone ogni 2 o 4 persone, una sdraio e l’utilizzo del bagno con la doccia. A pochi passi c’è la trattoria per completare la permanenza con un buon pasto.

Agriturismo con piscina (e degustazione di vino): Fattoria Poggiopiano

Spostandoci dall’altra parte di Firenze, è più precisamente al Girone (Fiesole) la Fattoria di Poggiopiano anche per l’estate 2024 offre il pacchetto “Fuga dalla città“, che comprende l’ingresso giornaliero alla piscina immersa nel verde dei vigneti (dalle ore 10 alle 19) e una degustazione con un calice di vino bio dell’azienda agricola, un piatto di assaggi toscani e il caffè.

In programma anche eventi speciali: la fuga pomeridiana (dalle 14.30 nei giorni infrasettimanali di luglio); quella sotto le stelle con picnic, evento e tuffo in notturna in 4 date di agosto in occasione di “Calici di stelle 2024”; il brunch domenicale. I prezzi vanno dai 20 euro dell’entrata pomeridiana feriale ai 60 per le iniziative serali. Cuffia obbligatoria. Per info e prenotazioni: 3286767774 e online.

La Fattoria di Cintoia a Pontassieve

Nelle campagne a una trentina di chilometri da Firenze, affacciata sul paesaggio del Chianti Rufina, l’agriturismo Fattoria di Cintoia (località Colognole – Pontassieve) all’interno della sua tenuta ha anche una piscina, disponibile con la formula dell’ingresso giornaliero. È possibile scegliere tra il pacchetto che comprende un piatto freddo (20 euro) e quello invece con l’accesso alla piscina (15 euro) a cui aggiungere il costo del ristorante alla carta.

A disposizione inoltre un piccolo parco giochi per bambini con scivolo e altalene. Sono ben accetti gli amici a 4 zampe, basta avvertire della loro presenza. La prenotazione, come negli altri casi, è obbligatoria. Telefono 3388675063.

Lebbiano Residence: il bio resort con eco-laghetto dove fare il bagno

Un vero e proprio pacchetto relax è quello offerto dal Lebbiano Residence, il bio resort che si trova sulle colline di Scandicci a poca distanza dal parco di Poggio Valicaia. In base alla disponibilità di posti, è possibile usufruire della formula day use, che comprende l’entrata nel parco all’ombra di alberi secolari e salici piangenti, l’uso del laghetto artificiale (una bio-piscina balneabile) con il fondo in sabbia di marmo, l’idromassaggio all’aperto e un appartamento di appoggio nelle ore centrali delle giornata.

Le caratteristiche “casette” sono realizzate secondo i dettami della bio-architettura e sono dotate anche di cucina (non è presente un ristorante dentro la struttura). È possibile avere la conferma dell’ingresso giornaliero solo con un breve anticipo. Telefono: 055 7309195.