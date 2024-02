Riapertura del Museo della Specola di Firenze e 4 giorni gratis

- Pubblicità -

La data di riapertura del Museo della Specola di Firenze è nota: spalancherà di nuovo le porte giovedì 22 febbraio 2024, con l’inaugurazione 24 ore prima, seguita da 4 giornate di visite gratis (su prenotazione). I dettagli sull’attesissima rinascita dopo quattro anni e mezzo di chiusura per lavori di riqualificazione devono essere ancora presentati ufficialmente, ma iniziano a circolare le prime informazioni su questo luogo amatissimo dai fiorentini. A guardar bene, infatti, il primo visitatore (d’eccezione) ha già messo piede nella sede del museo in via Romana per ammirarne il riallestimento: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua visita in città l’8 febbraio. Intanto dal 12 febbraio partiranno le prenotazioni per vedere gratuitamente il museo.

Le novità della riapertura del Museo della Specola

Due novità si conoscono già e riguardano altrettante collezioni che con la riapertura del Museo della Specola di Firenze trovano un loro spazio all’interno del percorso di visita, che è stato ampliato. In due nuove ali dell’edificio hanno preso posto i reperti di mineralogia e opere di ceroplastica come le cere botaniche, mai esposte al pubblico in tempi moderni. Durate i lavori di riallestimento e ammodernamento di Palazzo Bini Torrigiani, i curatori e le curatrici di questo spazio hanno anche proceduto alla catalogazione delle opere e dei reperti, con la ripulitura di alcuni di questi.

In seguito alla riapertura saranno valorizzati anche i pezzi forti dell’esposizione, che hanno reso celebre a Firenze il Museo della Specola: la collezione di cere anatomiche che conta ben 1.400 pezzi realizzati tra la fine del Diciottesimo secolo e gli inizi del Diciannovesimo, i 3.000 reperti del Salone degli scheletri, i 5.000 esemplari della sezione di Zoologia, la maestosa Tribuna di Galileo e il Torrino astronomico. Il progetto ha ripensato inoltre la fruizione del percorso, con la possibilità di promuovere laboratori didattici e iniziative collaterali, e ha riqualificato i servizi per l’accoglienza dei visitatori (bookshop, biglietteria e caffetteria).

Come visitare gratis il Museo della Specola: le prenotazioni

Intanto arriva una sorpresa: con la riapertura del Museo della Specola scattano anche 4 giornate di visite gratuite – dal 22 al 25 febbraio – per chi si prenoterà online da lunedì 12 febbraio (questo il sito del sistema museale di ateneo dell’Università di Firenze). Il museo sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17 e da martedì 27 febbraio sarà possibile comprare i normali biglietti (10 euro intero, 5 euro ridotto). In queste prime date si potranno scoprire i nuovi percorsi (cere botaniche e mineralogia) e la storica collezione di zoologia. Poi dal 1° marzo saranno visibili su appuntamento anche gli altri percorsi, dalle cere anatomiche al Salone degli Scheletri, dalla Tribuna di Galileo al Torrino.

Il primato della Specola

La riapertura della Specola è uno degli eventi per celebrare i 100 anni dell’Università di Firenze. Il 21 febbraio è stato scelto come giorno per l’inaugurazione perché in questa stessa data si festeggia il compleanno del museo, che compie 249 anni per l’esattezza. Fu il granduca Pietro Leopoldo di Lorena, il 21 febbraio 1775, a istituire quello che ai tempi era chiamato “L’Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale”, il primo museo naturalistico e scientifico ad essere aperto a tutto il pubblico, di ogni classe sociale.

A svelare giorno dopo i giorno i dettagli della riapertura della Specola è lo stesso Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze che sui suoi canali social pubblica aggiornamenti e curiosità. Tra queste anche una “chicca”: durante i lavori, nel cortile di Palazzo Bini Torrigiani sono stati trovati oltre venti tra vasi e orci fiorentini che risalgono al Quattordicesimo secolo e agli ani successivi, un trucco costruttivo impiegato per alleggerire la struttura delle volte del cortile. Ma di segreti la Specola ne conserva ancora tanti e saranno annunciati nei prossimi giorni.