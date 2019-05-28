Elezioni Firenze, le preferenze di tutte le liste

Chiusi gli scrutini delle elezioni comunali di Firenze, che hanno confermato Dario Nardella come sindaco, si contano le preferenze di tutte le liste. Il record è delle assessore uscenti Cecilia Del Re e Sara Funaro che sfondano quota duemila. Altri sei candidati del PD superano i mille voti. Nel centrodestra, bene i due candidati Emanuele Draghi e Francesca Lorenzi di Fratelli d’Italia.

Elezioni Firenze, le preferenze e gli eletti in consiglio comunale

Elezioni Firenze, le preferenze di tutte le liste

I risultati riportati potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte degli uffici Comunali Competenti.

Partito Democratico

DEL RE CECILIA 2.697
FUNARO SARA 2.009
VANNUCCI ANDREA 1.969
GIANASSI FEDERICO 1.615
PERINI LETIZIA 1.293
GUCCIONE COSIMO 1.196
FRATINI MASSIMO 1.153
ARMENTANO NICOLA 1.025
PICCIOLI MASSIMILIANO 961
GIORGETTI FABIO 889
INNOCENTI ALESSANDRA detta ALE 768
SPARAVIGNA LAURA detta SPARA 747
MILANI LUCA 673
ALBANESE BENEDETTA 655
CONTI ENRICO 610
GIULIANI MARIA FEDERICA 598
PAMPALONI RENZO 545
CALISTRI LEONARDO 536
BIANCHI DONATA 517
BONANNI PATRIZIA 501
CALI' FRANCESCA detta CALI 483
FELLECA BARBARA 449
RUFILLI MIRCO detto DINAMO 421
DI PUCCIO STEFANO 418
PAOLIERI FRANCESCA 411
PASTORELLI FRANCESCO 411
NUTINI FRANCO 377
DELLA FELICE SUSANNA 344
GIANI LORENZA 339
TADDEI PETRA 336
GRASSI ORNELLA 326
RICCI FABRIZIO 324
BENI PAOLO 310
ROMANO FRANCESCO 292
MERZ FRANCESCA 263
BASSI URSULA 243

Lista Nardella

MARTINI ALESSANDRO 913
BETTINI ALESSIA 455
DARDANO MIMMA detta MIMMA 395
DEL PANTA RIDOLFI MARCO detto DEL PANTA 386
MONTI MARIA GRAZIA 350
D'AMBRISI ANGELO 340
SANTARELLI LUCA 220
FILARDI CARLOTTA 207
MANNA ANGELO 207
SANGERMANO FRANCESCO detto SANGE 196
ZINGONI FRANCESCO 172
CHIRIATTI LORENZO 168
PREDIERI MARCO 163
LIPPI DONATELLA 157
DEI ALESSANDRO 154
PANCHETTI PATRIZIA 140
MELI FIAMMA 137
CAMMELLI ANDREA 137
FELICIANI ENZO 125
CANESI ELIANA 116
CAPUTO SIMONA 115
GESTRI LEONARDO 110
VIGEVANI IACOPO 105
VAVOLO MARIA SERENA 104
MANFREDI BARBARA 101
MANETTI DUCCIO 95
MOTRONI SILVIA 82
BARRE' GAELLE FRANCINE CLAUDINE detta BARRE 74
MALAJ PETRIT 70
FONTANA ANTONIA IDA detta ANTONIETTA 66
MARTINEZ ROSMERY CG GUALANDI 65
DI CHIARA ALBERTO 57
FEDI LUCIANA 53
CISONI SILVIA 42
COTOI MELANIA CRISTINA 32
FATHI MOHAMED detto MOA 25

Firenze + Verde

FOSSOMBRONI CHIARA 162
GIORGETTI SANDRA 81
GATTESCHI SERGIO 77
CAPODIECI PIETRO RAFFAELE 49
GIORGI GIORGIO JUNIOR 30
NARDI LAURA 27
BULLETTI PAOLO 23
DETTORI PIERPAOLO 21
GAZZARRI DANIELA 19
FLAVI GIACOMO 19
ARNECCHI VIRGINIA 17
SENISE BIAGIO 16
MECIANI ALICE 13
TELINO ANNAMARIA 12
FUNIS PIERO 9
BIAGI NERI 7
MEHMETI BESNIK 7
BAZZANI FRANCO 6
DI NATALI FRANCESCA 6
CRUDELI ALESSANDRO 6
CARRARA GUALBERTO 4
LASTRUCCI MASSIMO 4
LEONI PAOLO 4
MARINI GIOVANNA 3
NATALI LEONARDO 3
CATANZARO LORETO 1
VICERDINI STEFANIA 0

Sinistra Civica

STAUDE ANGELA cg TERZANI 223
VOLPE GEA MARELLA 133
MORISI MASSIMO 106
GIANNATTASIO GREGORIO 77
LIN HONGYU 69
PIERATTINI ALESSANDRO 69
SOLDANI ANNA MARIA 68
ROSSI MASSIMILIANO 67
BRESCHI ANTONIO 55
OLMI FRANCESCO 54
TRIVELLIN ELEONORA 53
ROCCA DE LA CRUZ DANILO RUBEN 51
CAVERNI GIANNI 43
ANCILLOTTI ESPOSITO ANNA 39
LOCCHI DANIELE 39
MESQUITA AUGUSTO PEREIRA MATIAS 34
PECCHIONI GIULIA 33
PAOLETTI GIGLIOLA cg SBORDONI 28
ALFARANO MARGHERITA 23
PASSARELLA GIANCARLO 21
MARSEGLIA DANIELE 17
TADDEI LUCIA 16
KOCIU ALJON 15
SAURO SOLANGE 14
BONFANTI DINO 11
MENEGHELLO DONATA 10
BOLLEA LUCIA 9
DE BONI CLAUDIO 9
PIERONI DIEGO 7
CASAMONTI ALESSANDRO 6
DAL FIOR PAOLA 5
ZABRE BIBETTA 5
SANTINI MARIA FLORA 4
BIANCHINI MARIA 2
LUCARELLI CRISTINA 1
MARLAZZI MARCO 0

Avanti Firenze

GRAZZINI FRANCESCO 691
SEMPLICI MARCO 249
ARIANI ADRIANO 149
PATERNOSTRO FERDINANDO 146
MARMUGI STEFANO 121
AGLINI ALESSANDRA 119
BERTI FRANCESCO 115
GAMBARO PAOLO 111
MARCONE FRANCESCO PAOLO detto "PINGUIN" 75
CHIOSI ILARIA 65
STRAMMIELLO MICHELE 63
MADEO TERESA 59
AUGIER ALESSANDRO 47
LO BIANCO ALFREDO ANTONIO 42
MARGARITO GIUSEPPE 38
ZARCONE ANTONINO detto "SANDRO" 34
MORDINI MARZIA 30
RICCI ANNA 28
LANDI PATRIZIA 23
LO NOSTRO PIERANDREA 19
CISTERNINO ILARIA 14
BARTOLI SIMONE 12
LAVORINI REBECCA 12
PASSIGNANI GIULIANO 12
VENTURI MARCO 11
BUSOLINI GIOVANNI 9
GRANATIERI MARIA 9
SGRO FRANCO 9
MANIEZZI MASSIMO 7
MARCHETTI IRENE 6
GIOMI DAVIDE 3
DE FILIPPI CLAUDIO 3
PICCIOLI ALESSANDRA 2
SENESI SILVIA 2
BELLINI ANDREA 1
NARDINI MASSIMO 1

+ Europa

FENYES COSTANZA 114
BASCHIERA MARINELLA 70
MAMONE SARA 53
MERCANTI FRANCESCA 42
BAZZONI ENNIO 33
BARTOLINI STEFANO 30
TOSSI SERGIO 30
PERUGINI FEDERICO 28
NESTI ANTONIO ANDREA LORENZO 27
TOMASELLO BRUNA MARIA 25
MORETTI CLAUDIA 23
LORIMER GRAEME EDWARD 21
MURDOLO GUIDO 20
TOGNETTI PIETRO 14
BALDI BRUNELLA 13
VOLPI OMAR 11
TANI SOFIA 9
ZAGLI NICOLETTA 8
CIPRIANI LEONARDO 7
GARUTI SOFIA 5
CONDURACHE CATALIN 4
MANFREDI ERNESTO 3
LUNA PANASPAICO AMIR JOAO 2
LAPICCIRELLA VALENTINA 1
MARTELLONI ENRICO 1
PARRINI PAOLO 1

Forza Italia

CELLAI JACOPO 412
RAZZANELLI MARIO 343
TENERANI MARIO 276
INTERNO' MARIAGRAZIA 244
FANETTI PIER LUIGI 212
GULLACE NICCOLETTA 79
CARRIERO GIUSEPPE 62
BARBIERI SANDRA 43
BATOCCHI MARCO 41
BALDI SANDRA 38
FRASSINETI MASSIMILIANO 38
COCCHI MASSIMO 36
MANNELLI MICHELA 31
DONI MARCO 28
CATANESE ANTONIO 19
FINOCCHI MASSIMO 14
DE CRISTOFARO NICOLA 13
DEL LUNGO ALESSANDRO 13
MORABITO VANESSA 13
MOTRONI SANDRO 12
BECATTINI MARCO 11
DEL RE NICOLA VITO 11
MANSANI GIAN-LUCA 11
CARLINI SAMANTHA 9
BOSI ENRICO 8
CELENZA STEFANIA 7
GRAMIGNA ANTONELLA 7
PEDINI LEONARDO 7
LEONE LEONARDO 6
DORINI MARIA CRISTINA 5
PAIANO LUCA 3
NOVELLI MAURO 2
SERAFINO LUCIANA 2
THEMPANA MESTHIGE KAMAL NISHANTHA 1
TONCELLI SANDRA 0

Popolari e liberali

VEDOVATO MARCO 45
CIARDI DUPRE' ELISABETTA 31
AIAZZI MANOLA 28
COLONNA MARIELLA 21
GIOVINALE CLAUDIO 15
GERONICO IRENE 9
VANNI CLAUDIA 9
MENCATTINI ENRICO 9
MICHELINI GIOVANNI 9
MARINARI ELISABETTA 8
FLUPERI MARTINA 7
PARRELLO SANTA 7
TORELLI OSVALDO 7
MARTUCCI DI SCARFIZZI ANDREA 6
TITO ANTONIO 5
CECCHI LORENZO 4
LIPPI GIOELE 4
BACCI SERGIO 2
PUPPA SERENA 1
ROMANELLI MARA 1
DINI DANIELE 1
FAZZI GIOVANNI BENEDETTO MARIA 1
MAZZONI DAVIDE 1
CAMILLI ELISA 0
MASSIMI DORA 0
PANDOLFI ORNELLA 0
BORETTI FILIPPO 0
ROMERO MAURO 0

Fratelli d’Italia

DRAGHI ALESSANDRO EMANUELE 635
LORENZI FRANCESCA 496
GANDOLFO GIOVANNI 345
SORICE ANGELA 262
XEKALOS ARIANNA detta ARIANNA 134
ZANGHERI FRANCO 132
MOSTARDINI GEA 110
TRONCONI LEONARDO 75
BACCARI SERGIO 73
CASTOLDI PAGANELLI GIANLUCA 55
PRATESI DANIELE 47
PALMIGIANI FRANCESCO 39
VALENTE LEONARDO MARIA detto VALENTE LEONARDO 34
BURELLI EDOARDO 30
CATUREGLI GIACOMO 24
CIONCOLINI FRANCESCA VIOLA 24
DELBUONO GIOVANNA NICOLETTA 22
GERACI ISABELLA 21
PALOMBA ELEONORA 21
BARBAROSSA MICHELE 20
MARRAZZA FRANCESCA 19
BERTI SIMONE 18
MOLINARO ANTONIO 17
CAPOBIANCO NICOLA 14
CANNONE MARCO 12
MIRANDA ELIODORO 11
ALDROVANDI PAOLO 8
ATTANASIO PIETRO 4
NICOLETTI COSTANTINO detto COSTA 3
BERTAMINI VERONICA 2
GORFINI PAOLA 2
PAOLILLO LUIGI 2
DEL SECCO SILVIA 1
FORNACIARI GIUSEPPE 1
BILARDI ATTILIO 0

Lega

BUSSOLIN FEDERICO detto BUSSOLINI 434
TANI LUCA 375
MONTELATICI ANTONIO 344
MONACO MICHELA 276
COCOLLINI EMANUELE detto COCCOLLINI 266
ASCIUTI ANDREA 237
POMA VITO 220
SABATINI MASSIMO 220
AMATO PIETRO PAOLO 197
FANTINI ENRICO 148
NANNUCCI BARBARA 144
ROSELLI DARIA 132
BADINI DAVID 115
GRIMALDI SONIA 105
PICCHI GIUSEPPE 77
SECCI ANNA 71
FORLANI MANUELA 67
ROTONDARO GIUSEPPE 66
MANNESCHI PAOLO 58
DELFINO ALESSANDRO 55
MAZZI MARIA ROSA 55
PALCHETTI LUIGI 55
GENUINO GABRIELE 48
ZOCCHI GIANNI 47
DI DIO GIOVANNA 37
MAGHERINI STEFANO 37
EVANGELISTA MARIA GRAZIA 33
SMALZI FIORENZO 32
SABBIONETI MARCO 30
BONI ALESSANDRO 29
ROSSI ELEONORA 19
VALMORI MONICA 15
ROSSI MAURIZIO 13
TADDEI LEONARDO 9
CORSINOVI FLAVIO 8
RABASSI MARGHERITA 7

Lista civica Firenze

GRASSI JACOPO 110
DE SANTO PIERMARIO 108
CAPPELLINI FRANCESCA 102
DONVITO GABRIELE 88
BIANCHI JACOPO 87
NESI NICCOLO' 77
BOCCACELLI ROBERTO 76
POLI PAOLO 73
MORINI SILVIA 65
BOCCI STEFANO 62
LUPI LORENZO 60
TANTURLI ELEONORA 53
SCIONTI ARCANGELO 51
CICCONE VINCENZO 50
MARTINELLI NICCOLO' 49
GALANTI GABRIELE 43
FOCARDI SANDRA 30
GABELLINI GLORIA 27
CORRADINI RICCIOTTI 26
PICCONCELLI EMMA 24
SIMONE GRAZIA ANTONIETTA 24
BARTOLINI MASSIMILIANO 22
GARGANI FILIPPO 20
DODDUCCI GIOVANNI 18
MORANDINI MARCO 14
INNOCENTI FRANCA cg BAROCCHI 13
FRULLINI LAURA 12
IPPOLITO PASQUALE 12
WESTERLUND KURASOVA LAURA detta LAURA SOLARE 10
LANDI MARIO STEFANO 9
TOSSANI PIER LUIGI 9
GALLORI ILARIA 7
CAPACCI TIZIANO 7
VIDA MIRELLA 5
CANAVESIO ANDREA 5
CHELAZZI FEDERICO 4

Libera Firenze

DI BARI MARCO detto CICA 34
RE FRANCESCO 11
PUCCIONI PAOLO 9
SCOTTI CATERINA 9
TURCHI PATRIZIA 7
GROTTI MASSIMO 6
VITA ENRICO 5
CONCAS FRANCESCA 5
VALLERI FRANCESCA 5
CELEBRE PAOLO 4
VALENTINI CAMILLA 4
VALLERI SARA 4
ANICHINI SIMONA 3
DE FRANCESCO LAURA 3
PINNA MARIA FRANCA detta FRANCESCA 3
BARBARI GLORIA 2
IZZO GHERARDO 2
MASOTTI MARCO 2
PUCCIONI MARIA 2
PAMPALONI SIMONE 1
PINI TIZIANA 1
BRUNO SIMONETTA 0
GHELARDINI LUCIANA 0
MAURIZI STEFANO 0
MONTAGNANI SIMONE 0

Partito Comunista

TISSI MARCELLO 31
TARCHI LORENZO 15
DIDDI SAMUELE 12
TORRETTI MATTEO 10
LUPI JACOPO 6
MIGNANI CORSO 6
VANNINI DAVIDE 5
CEI GIULIA 5
SETTESOLDI ANNALISA 4
LAPINI PIETRO 4
CAPPELLI ELEONORA 4
CRISTALLO SABRINA 4
BURRINI MATTEO 4
RONCUCCI AMBRA 3
SASSAROLI ALICE 3
BARACCHI SERGIO 3
SPISSU LEONARDO 2
BARSOTTI SIMONE 2
CIPRIANI PATRIZIA 2
SEVERINI MANUELA 2
FACCHINETTI ALESSANDRO MASSIMO 1
DIONIS ANTONIO 1
AZZARA' ALESSIO 1
SOLARI NICCOLO' 0
RISTORI IRENE 0
ILAZAJ ENZO 0
SPATARO CAIO 0
CASELLI GIOVANNI 0
GALLINELLI LAPO 0
RAVEGGI FRANCESCO 0
BACCI ANNALISA 0
RISTORI FLAVIO 0
PALADINI FISSI GIULIANA 0

Movimento 5 stelle

MASI LORENZO 129
CENSINI FRANCESCA 84
PINI ALESSANDRO 83
NANNUCCI UBALDO 82
CANTELLA CLAUDIO 77
RUBINO MARCELLA 77
BRUNO GIANNA 47
MONTEFUSCO ANDREA 41
PELOSINI MARCO 40
MASIELLO EMANUELE 38
PACIARELLI LEILA 37
VERNIANI FABRIZIO 33
BELLUCCI DANIELE 33
BIANCHI ENRICO 30
BRUNINI STEFANIA 28
DAFFRA MARCO 25
MAGNI LAURA 24
SANI LUCA 24
CRESTI ANTONELLO 23
LATTUCHELLA ANTONIO 22
RODARI PAOLO 22
CALAMAI MELISSA 21
CENCETTI MARIA GABRIELLA 18
ZANGARI FRANCESCO 17
VESCHI TARCISIO 15
SIGNORI ALESSANDRA 14
PALLINI ADRIANO 13
GAZZANEO GABRIELLA 11
PECCERINI ANGELA 11
DI MARIA EZECHIELE 6
VENTURINI GILDA 5
RASPANTI PAOLO 4
SABATINI ROBERTA 3

Punto e a capo

CIONI GRAZIANO 137
ALBINI TEA 90
FALCIANI ALESSANDRO 37
MOHAMUD ISMAIL MOHAMED 31
MILETO LAURA 18
RIGHESCHI LUCA 18
STOLZI LORENZO 17
CERETELLI CARLA 16
COTTONE SERENA 15
POGGESI LIVIA 15
TERROSI FABIO 15
QUKAJ ALIDA 11
BAVA MARCOS ANTONIO LUIS 9
MARCELLINI ALBERTO ANTONIO ANDREA 8
SANTONOCITO GAETANO 8
CASTELLANI VALTER 7
MARCELLINI ANTONIO 7
YOVERA INUMA KELLY MARIA VANESSA 7
BILLERI CLAUDIO 6
MICALI ENRICO 6
MEACCI CATIA 4
ANTONIUCCI DAVID 3
CASTELLI ANNA MARIA 3
MANCINI ILENIA 3
PERSIANI ANIKA 3
PUPI ALBERTO 3
ZINI ENZO 3
BARTOLOZZI GRAZIANA 2
BEN RABEH HEDI 2
BEN MBAREK HOUDA 1
CASTRO LISA MARIA 1
FONTANINI MARCO 1
GRASSO FRANCESCO 1
AZZURRI MATTIA 0
BENTAMY ANASS 0
YE DAN 0

Sinistra Italiana

SANTONI MAURO 399
JAFF SERENA 313
NATALI ANTONIO 164
GALASSO UMBERTO 140
MARTINELLI ALESSIO 111
SICOLI ALDO 91
CALDERARO LUCREZIA 75
MELLEY ANTONIO 71
BONSANTI GIORGIO 62
MANGANARO LAURA 60
BORGHESI PAOLA 47
SESTI GIOVANNA 43
BAVAR NATALIA 42
MARTINIELLO ROSA 42
BRUSCHI ILARIA 38
GRAZZINI GIUSEPPE 35
BAFFE' GIUSEPPINA 34
TRIMARCHI ELENA SOFIA 34
MOSSUTO PAOLA 33
DI STASIO MARGHERITA 32
CALZA STEFANO 31
PULITI DAMIANO 25
BRIGIOLINI ELISA 23
CONTICELLI ELISA 19
MASINI DONATELLA 19
BARTOLI STEFANO 18
PULLERA' ELENA 17
PRATESI LUCIA 13
TERONI ROBERTO 10
GONZALEZ LESYANIS GUADALUPE 8
CRESCENZI ALFONSO 7
DI MAIO ALESSANDRA 4
TAGLIAFERRI ANDREA 4
CORTIGNANI ENRICO 2
VOLANTE GIOVANNI 2
VERONI SILVIA 1

Potere al Popolo

CONTI FRANCESCA 271
ALBA LORENZO 136
CARDOSI TIZIANO 70
AGOSTINI ILARIA 56
BUDINI GATTAI ROBERTO 46
GARETTI GIAN LUCA 45
PETTI FEDERICA 34
CARDOSI ELISA 31
CAPPELLI GIULIO 28
FAINI SIMONE detto "PIZZO" 27
CAPUSSOTTI ENRICA 24
IOSEFFI LAURA 23
BUCCIOLINI SARA 22
FRAIOLI MARIA ROSARIA 21
VALORIANI VANIA 21
SERACINI LISA 17
GALLIGANI LIBERO 16
MARCELLINI MARTA 14
SCAPPATICCIO GIUSEPPE 13
DI MARTINO VINCENZO detto "NINJAZ" 12
MAERTEN THOMAS 12
BUSATTA NICCOLO' 10
DEL SERE NADIA 10
CERRI GUIDO 10
PIERAZZUOLI GILBERTO 8
LANDI JURI 6
RAGUNI' YURI 6
ZATTONI BARBARA 6
FRASSANITO VIOLA 5
SIMONI CARLOTTA 5
TURCHI AGNESE 5
GIANNELLA ELIANA 4

Firenze Città Aperta

PALAGI DMITRIJ GABRIELLOVIC 364
CHIRONI DANIELA 262
ALBERICI ADRIANA 224
FILIPPINI MARCO 215
GHELLI IACOPO 207
CAVALLARO NICOLINA CICCILLA 153
CINGARI SALVATORE 80
DIAW MBAYE detto PAPE 75
CHIAPPELLI TIZIANA 74
PICONE FILIPPO 72
VUTURO PIETRO 66
CESAN ELISA 63
CASSAI SARA 59
CALERI MARCO 40
FRANCI ANNACLAUDIA 39
GHELARDI PAOLO 36
FELICETTI PAOLO detto FELIX 28
DI PINO SIMONETTA 25
CAMPOLMI FRANCESCA 23
PAROTTI FRANCESCA 22
FORNARI ANDREA 19
GIUGNI MANUELA 17
PRUNETI ELENA 16
SERNESI MARCO 15
MORMILE DONATELLA 14
MUSTAFA DEMIR 11
BALDASSERONI CLARA 10
NAVE ANTONIO 9
LEONCINI LUCA 8
BIAGINI PIETRO 7
DE CUSATIS MARIA 6
CAPARRINI MATTEO 4
MARCHIANI MARCO 4
PRINCIVALLI GIULIA 4
FULIGNATI MAILA 3
MORINI DI TOCCO CLAUDIA 3

Casapound

BARTOLOZZI MASSIMILIANO 46
ROMANO CHIARA AMBRA 31
CIARDI MAURIZIO 31
COLZI LORENZO 28
MINICUCCI LEOPOLDO 11
REALE GIADA 10
RIMBOTTI FEDERICO 10
MATTOCCIA TIZIANA 10
ALINARI STEFANO 7
FICOZZI FRANCESCO 5
ANSELMI CLAUDIA 5
RIGHESCHI MIRKO 5
GHIRARDINI LOREDANO GIOVANNI 4
MIRABELLA GIOVANNI 4
GIANNOZZI CRISTINA 4
BUZZINI GIULIA 3
MAIONCHI MARZIO 2
FORCINA FABIO 2
DE VITO SERENA 1
BRUZZESE ALESSANDRA 1
CANONICO EMANUELE 1
PECCHIOLI ELDA 1
GRADI MASSIMO 1
PRATESI ALESSANDRO 1
PARRUCCI ANDREA 1
SACCHETTI GIULIO 1
MATERA PATRIZIA 1
MAZZI ALDO 1
ALESSI MARCO 0
CIREDDU PATRIZIA 0
CECIONESI DANIELE 0
PEPPOLONI GIACOMO 0
BENELLI NICCOLO' 0
BORRI MARCO 0
BENIGNI SARA 0
CROCINI FRANCESCO 0

Verdi

RICCHIUTI GIORGIO 106
ARCIPRETE CATERINA 78
BRUNORI PAOLO 68
PETRIOLI ALESSANDRA 58
BOEM FEDERICO 49
BIANCHI GIACOMO 46
GHEDINA BRENNA MARTA 46
ADINOLFI ANDREA 43
BORTOLON MATTEO 38
TORTA ELENA 30
PUCCI GIANNOZZO 27
ZORN GUIDO 24
CANDI CARLO 22
FIALA' ERICA 21
ARMELLINI CECILIA 20
ZANI LUCIA 20
CIANFERONI BENIAMINO 16
PULCINI ELENA 14
DAMIANOU TOMMASO 12
ZORN FRANCESCO 11
NICCOLI ARIELE 9
MOSCON LILITH 8
SCATARZI MATTEO 8
FERRI LORENZO 6
LANGELLA ALESSANDRA 5
BRUNDU MANIA 1

Fonte: wwwext.comune.fi.it/elettorale/ammi2019

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