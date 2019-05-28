Chiusi gli scrutini delle elezioni comunali di Firenze, che hanno confermato Dario Nardella come sindaco, si contano le preferenze di tutte le liste. Il record è delle assessore uscenti Cecilia Del Re e Sara Funaro che sfondano quota duemila. Altri sei candidati del PD superano i mille voti. Nel centrodestra, bene i due candidati Emanuele Draghi e Francesca Lorenzi di Fratelli d’Italia.
Elezioni Firenze, le preferenze e gli eletti in consiglio comunale
Elezioni Firenze, le preferenze di tutte le liste
I risultati riportati potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte degli uffici Comunali Competenti.
Partito Democratico
DEL RE CECILIA 2.697 FUNARO SARA 2.009 VANNUCCI ANDREA 1.969 GIANASSI FEDERICO 1.615 PERINI LETIZIA 1.293 GUCCIONE COSIMO 1.196 FRATINI MASSIMO 1.153 ARMENTANO NICOLA 1.025 PICCIOLI MASSIMILIANO 961 GIORGETTI FABIO 889 INNOCENTI ALESSANDRA detta ALE 768 SPARAVIGNA LAURA detta SPARA 747 MILANI LUCA 673 ALBANESE BENEDETTA 655 CONTI ENRICO 610 GIULIANI MARIA FEDERICA 598 PAMPALONI RENZO 545 CALISTRI LEONARDO 536 BIANCHI DONATA 517 BONANNI PATRIZIA 501 CALI' FRANCESCA detta CALI 483 FELLECA BARBARA 449 RUFILLI MIRCO detto DINAMO 421 DI PUCCIO STEFANO 418 PAOLIERI FRANCESCA 411 PASTORELLI FRANCESCO 411 NUTINI FRANCO 377 DELLA FELICE SUSANNA 344 GIANI LORENZA 339 TADDEI PETRA 336 GRASSI ORNELLA 326 RICCI FABRIZIO 324 BENI PAOLO 310 ROMANO FRANCESCO 292 MERZ FRANCESCA 263 BASSI URSULA 243
Lista Nardella
MARTINI ALESSANDRO 913 BETTINI ALESSIA 455 DARDANO MIMMA detta MIMMA 395 DEL PANTA RIDOLFI MARCO detto DEL PANTA 386 MONTI MARIA GRAZIA 350 D'AMBRISI ANGELO 340 SANTARELLI LUCA 220 FILARDI CARLOTTA 207 MANNA ANGELO 207 SANGERMANO FRANCESCO detto SANGE 196 ZINGONI FRANCESCO 172 CHIRIATTI LORENZO 168 PREDIERI MARCO 163 LIPPI DONATELLA 157 DEI ALESSANDRO 154 PANCHETTI PATRIZIA 140 MELI FIAMMA 137 CAMMELLI ANDREA 137 FELICIANI ENZO 125 CANESI ELIANA 116 CAPUTO SIMONA 115 GESTRI LEONARDO 110 VIGEVANI IACOPO 105 VAVOLO MARIA SERENA 104 MANFREDI BARBARA 101 MANETTI DUCCIO 95 MOTRONI SILVIA 82 BARRE' GAELLE FRANCINE CLAUDINE detta BARRE 74 MALAJ PETRIT 70 FONTANA ANTONIA IDA detta ANTONIETTA 66 MARTINEZ ROSMERY CG GUALANDI 65 DI CHIARA ALBERTO 57 FEDI LUCIANA 53 CISONI SILVIA 42 COTOI MELANIA CRISTINA 32 FATHI MOHAMED detto MOA 25
Firenze + Verde
FOSSOMBRONI CHIARA 162 GIORGETTI SANDRA 81 GATTESCHI SERGIO 77 CAPODIECI PIETRO RAFFAELE 49 GIORGI GIORGIO JUNIOR 30 NARDI LAURA 27 BULLETTI PAOLO 23 DETTORI PIERPAOLO 21 GAZZARRI DANIELA 19 FLAVI GIACOMO 19 ARNECCHI VIRGINIA 17 SENISE BIAGIO 16 MECIANI ALICE 13 TELINO ANNAMARIA 12 FUNIS PIERO 9 BIAGI NERI 7 MEHMETI BESNIK 7 BAZZANI FRANCO 6 DI NATALI FRANCESCA 6 CRUDELI ALESSANDRO 6 CARRARA GUALBERTO 4 LASTRUCCI MASSIMO 4 LEONI PAOLO 4 MARINI GIOVANNA 3 NATALI LEONARDO 3 CATANZARO LORETO 1 VICERDINI STEFANIA 0
Sinistra Civica
STAUDE ANGELA cg TERZANI 223 VOLPE GEA MARELLA 133 MORISI MASSIMO 106 GIANNATTASIO GREGORIO 77 LIN HONGYU 69 PIERATTINI ALESSANDRO 69 SOLDANI ANNA MARIA 68 ROSSI MASSIMILIANO 67 BRESCHI ANTONIO 55 OLMI FRANCESCO 54 TRIVELLIN ELEONORA 53 ROCCA DE LA CRUZ DANILO RUBEN 51 CAVERNI GIANNI 43 ANCILLOTTI ESPOSITO ANNA 39 LOCCHI DANIELE 39 MESQUITA AUGUSTO PEREIRA MATIAS 34 PECCHIONI GIULIA 33 PAOLETTI GIGLIOLA cg SBORDONI 28 ALFARANO MARGHERITA 23 PASSARELLA GIANCARLO 21 MARSEGLIA DANIELE 17 TADDEI LUCIA 16 KOCIU ALJON 15 SAURO SOLANGE 14 BONFANTI DINO 11 MENEGHELLO DONATA 10 BOLLEA LUCIA 9 DE BONI CLAUDIO 9 PIERONI DIEGO 7 CASAMONTI ALESSANDRO 6 DAL FIOR PAOLA 5 ZABRE BIBETTA 5 SANTINI MARIA FLORA 4 BIANCHINI MARIA 2 LUCARELLI CRISTINA 1 MARLAZZI MARCO 0
Avanti Firenze
GRAZZINI FRANCESCO 691 SEMPLICI MARCO 249 ARIANI ADRIANO 149 PATERNOSTRO FERDINANDO 146 MARMUGI STEFANO 121 AGLINI ALESSANDRA 119 BERTI FRANCESCO 115 GAMBARO PAOLO 111 MARCONE FRANCESCO PAOLO detto "PINGUIN" 75 CHIOSI ILARIA 65 STRAMMIELLO MICHELE 63 MADEO TERESA 59 AUGIER ALESSANDRO 47 LO BIANCO ALFREDO ANTONIO 42 MARGARITO GIUSEPPE 38 ZARCONE ANTONINO detto "SANDRO" 34 MORDINI MARZIA 30 RICCI ANNA 28 LANDI PATRIZIA 23 LO NOSTRO PIERANDREA 19 CISTERNINO ILARIA 14 BARTOLI SIMONE 12 LAVORINI REBECCA 12 PASSIGNANI GIULIANO 12 VENTURI MARCO 11 BUSOLINI GIOVANNI 9 GRANATIERI MARIA 9 SGRO FRANCO 9 MANIEZZI MASSIMO 7 MARCHETTI IRENE 6 GIOMI DAVIDE 3 DE FILIPPI CLAUDIO 3 PICCIOLI ALESSANDRA 2 SENESI SILVIA 2 BELLINI ANDREA 1 NARDINI MASSIMO 1
+ Europa
FENYES COSTANZA 114 BASCHIERA MARINELLA 70 MAMONE SARA 53 MERCANTI FRANCESCA 42 BAZZONI ENNIO 33 BARTOLINI STEFANO 30 TOSSI SERGIO 30 PERUGINI FEDERICO 28 NESTI ANTONIO ANDREA LORENZO 27 TOMASELLO BRUNA MARIA 25 MORETTI CLAUDIA 23 LORIMER GRAEME EDWARD 21 MURDOLO GUIDO 20 TOGNETTI PIETRO 14 BALDI BRUNELLA 13 VOLPI OMAR 11 TANI SOFIA 9 ZAGLI NICOLETTA 8 CIPRIANI LEONARDO 7 GARUTI SOFIA 5 CONDURACHE CATALIN 4 MANFREDI ERNESTO 3 LUNA PANASPAICO AMIR JOAO 2 LAPICCIRELLA VALENTINA 1 MARTELLONI ENRICO 1 PARRINI PAOLO 1
Forza Italia
CELLAI JACOPO 412 RAZZANELLI MARIO 343 TENERANI MARIO 276 INTERNO' MARIAGRAZIA 244 FANETTI PIER LUIGI 212 GULLACE NICCOLETTA 79 CARRIERO GIUSEPPE 62 BARBIERI SANDRA 43 BATOCCHI MARCO 41 BALDI SANDRA 38 FRASSINETI MASSIMILIANO 38 COCCHI MASSIMO 36 MANNELLI MICHELA 31 DONI MARCO 28 CATANESE ANTONIO 19 FINOCCHI MASSIMO 14 DE CRISTOFARO NICOLA 13 DEL LUNGO ALESSANDRO 13 MORABITO VANESSA 13 MOTRONI SANDRO 12 BECATTINI MARCO 11 DEL RE NICOLA VITO 11 MANSANI GIAN-LUCA 11 CARLINI SAMANTHA 9 BOSI ENRICO 8 CELENZA STEFANIA 7 GRAMIGNA ANTONELLA 7 PEDINI LEONARDO 7 LEONE LEONARDO 6 DORINI MARIA CRISTINA 5 PAIANO LUCA 3 NOVELLI MAURO 2 SERAFINO LUCIANA 2 THEMPANA MESTHIGE KAMAL NISHANTHA 1 TONCELLI SANDRA 0
Popolari e liberali
VEDOVATO MARCO 45 CIARDI DUPRE' ELISABETTA 31 AIAZZI MANOLA 28 COLONNA MARIELLA 21 GIOVINALE CLAUDIO 15 GERONICO IRENE 9 VANNI CLAUDIA 9 MENCATTINI ENRICO 9 MICHELINI GIOVANNI 9 MARINARI ELISABETTA 8 FLUPERI MARTINA 7 PARRELLO SANTA 7 TORELLI OSVALDO 7 MARTUCCI DI SCARFIZZI ANDREA 6 TITO ANTONIO 5 CECCHI LORENZO 4 LIPPI GIOELE 4 BACCI SERGIO 2 PUPPA SERENA 1 ROMANELLI MARA 1 DINI DANIELE 1 FAZZI GIOVANNI BENEDETTO MARIA 1 MAZZONI DAVIDE 1 CAMILLI ELISA 0 MASSIMI DORA 0 PANDOLFI ORNELLA 0 BORETTI FILIPPO 0 ROMERO MAURO 0
Fratelli d’Italia
DRAGHI ALESSANDRO EMANUELE 635 LORENZI FRANCESCA 496 GANDOLFO GIOVANNI 345 SORICE ANGELA 262 XEKALOS ARIANNA detta ARIANNA 134 ZANGHERI FRANCO 132 MOSTARDINI GEA 110 TRONCONI LEONARDO 75 BACCARI SERGIO 73 CASTOLDI PAGANELLI GIANLUCA 55 PRATESI DANIELE 47 PALMIGIANI FRANCESCO 39 VALENTE LEONARDO MARIA detto VALENTE LEONARDO 34 BURELLI EDOARDO 30 CATUREGLI GIACOMO 24 CIONCOLINI FRANCESCA VIOLA 24 DELBUONO GIOVANNA NICOLETTA 22 GERACI ISABELLA 21 PALOMBA ELEONORA 21 BARBAROSSA MICHELE 20 MARRAZZA FRANCESCA 19 BERTI SIMONE 18 MOLINARO ANTONIO 17 CAPOBIANCO NICOLA 14 CANNONE MARCO 12 MIRANDA ELIODORO 11 ALDROVANDI PAOLO 8 ATTANASIO PIETRO 4 NICOLETTI COSTANTINO detto COSTA 3 BERTAMINI VERONICA 2 GORFINI PAOLA 2 PAOLILLO LUIGI 2 DEL SECCO SILVIA 1 FORNACIARI GIUSEPPE 1 BILARDI ATTILIO 0
Lega
BUSSOLIN FEDERICO detto BUSSOLINI 434 TANI LUCA 375 MONTELATICI ANTONIO 344 MONACO MICHELA 276 COCOLLINI EMANUELE detto COCCOLLINI 266 ASCIUTI ANDREA 237 POMA VITO 220 SABATINI MASSIMO 220 AMATO PIETRO PAOLO 197 FANTINI ENRICO 148 NANNUCCI BARBARA 144 ROSELLI DARIA 132 BADINI DAVID 115 GRIMALDI SONIA 105 PICCHI GIUSEPPE 77 SECCI ANNA 71 FORLANI MANUELA 67 ROTONDARO GIUSEPPE 66 MANNESCHI PAOLO 58 DELFINO ALESSANDRO 55 MAZZI MARIA ROSA 55 PALCHETTI LUIGI 55 GENUINO GABRIELE 48 ZOCCHI GIANNI 47 DI DIO GIOVANNA 37 MAGHERINI STEFANO 37 EVANGELISTA MARIA GRAZIA 33 SMALZI FIORENZO 32 SABBIONETI MARCO 30 BONI ALESSANDRO 29 ROSSI ELEONORA 19 VALMORI MONICA 15 ROSSI MAURIZIO 13 TADDEI LEONARDO 9 CORSINOVI FLAVIO 8 RABASSI MARGHERITA 7
Lista civica Firenze
GRASSI JACOPO 110 DE SANTO PIERMARIO 108 CAPPELLINI FRANCESCA 102 DONVITO GABRIELE 88 BIANCHI JACOPO 87 NESI NICCOLO' 77 BOCCACELLI ROBERTO 76 POLI PAOLO 73 MORINI SILVIA 65 BOCCI STEFANO 62 LUPI LORENZO 60 TANTURLI ELEONORA 53 SCIONTI ARCANGELO 51 CICCONE VINCENZO 50 MARTINELLI NICCOLO' 49 GALANTI GABRIELE 43 FOCARDI SANDRA 30 GABELLINI GLORIA 27 CORRADINI RICCIOTTI 26 PICCONCELLI EMMA 24 SIMONE GRAZIA ANTONIETTA 24 BARTOLINI MASSIMILIANO 22 GARGANI FILIPPO 20 DODDUCCI GIOVANNI 18 MORANDINI MARCO 14 INNOCENTI FRANCA cg BAROCCHI 13 FRULLINI LAURA 12 IPPOLITO PASQUALE 12 WESTERLUND KURASOVA LAURA detta LAURA SOLARE 10 LANDI MARIO STEFANO 9 TOSSANI PIER LUIGI 9 GALLORI ILARIA 7 CAPACCI TIZIANO 7 VIDA MIRELLA 5 CANAVESIO ANDREA 5 CHELAZZI FEDERICO 4
Libera Firenze
DI BARI MARCO detto CICA 34 RE FRANCESCO 11 PUCCIONI PAOLO 9 SCOTTI CATERINA 9 TURCHI PATRIZIA 7 GROTTI MASSIMO 6 VITA ENRICO 5 CONCAS FRANCESCA 5 VALLERI FRANCESCA 5 CELEBRE PAOLO 4 VALENTINI CAMILLA 4 VALLERI SARA 4 ANICHINI SIMONA 3 DE FRANCESCO LAURA 3 PINNA MARIA FRANCA detta FRANCESCA 3 BARBARI GLORIA 2 IZZO GHERARDO 2 MASOTTI MARCO 2 PUCCIONI MARIA 2 PAMPALONI SIMONE 1 PINI TIZIANA 1 BRUNO SIMONETTA 0 GHELARDINI LUCIANA 0 MAURIZI STEFANO 0 MONTAGNANI SIMONE 0
Partito Comunista
TISSI MARCELLO 31 TARCHI LORENZO 15 DIDDI SAMUELE 12 TORRETTI MATTEO 10 LUPI JACOPO 6 MIGNANI CORSO 6 VANNINI DAVIDE 5 CEI GIULIA 5 SETTESOLDI ANNALISA 4 LAPINI PIETRO 4 CAPPELLI ELEONORA 4 CRISTALLO SABRINA 4 BURRINI MATTEO 4 RONCUCCI AMBRA 3 SASSAROLI ALICE 3 BARACCHI SERGIO 3 SPISSU LEONARDO 2 BARSOTTI SIMONE 2 CIPRIANI PATRIZIA 2 SEVERINI MANUELA 2 FACCHINETTI ALESSANDRO MASSIMO 1 DIONIS ANTONIO 1 AZZARA' ALESSIO 1 SOLARI NICCOLO' 0 RISTORI IRENE 0 ILAZAJ ENZO 0 SPATARO CAIO 0 CASELLI GIOVANNI 0 GALLINELLI LAPO 0 RAVEGGI FRANCESCO 0 BACCI ANNALISA 0 RISTORI FLAVIO 0 PALADINI FISSI GIULIANA 0
Movimento 5 stelle
MASI LORENZO 129 CENSINI FRANCESCA 84 PINI ALESSANDRO 83 NANNUCCI UBALDO 82 CANTELLA CLAUDIO 77 RUBINO MARCELLA 77 BRUNO GIANNA 47 MONTEFUSCO ANDREA 41 PELOSINI MARCO 40 MASIELLO EMANUELE 38 PACIARELLI LEILA 37 VERNIANI FABRIZIO 33 BELLUCCI DANIELE 33 BIANCHI ENRICO 30 BRUNINI STEFANIA 28 DAFFRA MARCO 25 MAGNI LAURA 24 SANI LUCA 24 CRESTI ANTONELLO 23 LATTUCHELLA ANTONIO 22 RODARI PAOLO 22 CALAMAI MELISSA 21 CENCETTI MARIA GABRIELLA 18 ZANGARI FRANCESCO 17 VESCHI TARCISIO 15 SIGNORI ALESSANDRA 14 PALLINI ADRIANO 13 GAZZANEO GABRIELLA 11 PECCERINI ANGELA 11 DI MARIA EZECHIELE 6 VENTURINI GILDA 5 RASPANTI PAOLO 4 SABATINI ROBERTA 3
Punto e a capo
CIONI GRAZIANO 137 ALBINI TEA 90 FALCIANI ALESSANDRO 37 MOHAMUD ISMAIL MOHAMED 31 MILETO LAURA 18 RIGHESCHI LUCA 18 STOLZI LORENZO 17 CERETELLI CARLA 16 COTTONE SERENA 15 POGGESI LIVIA 15 TERROSI FABIO 15 QUKAJ ALIDA 11 BAVA MARCOS ANTONIO LUIS 9 MARCELLINI ALBERTO ANTONIO ANDREA 8 SANTONOCITO GAETANO 8 CASTELLANI VALTER 7 MARCELLINI ANTONIO 7 YOVERA INUMA KELLY MARIA VANESSA 7 BILLERI CLAUDIO 6 MICALI ENRICO 6 MEACCI CATIA 4 ANTONIUCCI DAVID 3 CASTELLI ANNA MARIA 3 MANCINI ILENIA 3 PERSIANI ANIKA 3 PUPI ALBERTO 3 ZINI ENZO 3 BARTOLOZZI GRAZIANA 2 BEN RABEH HEDI 2 BEN MBAREK HOUDA 1 CASTRO LISA MARIA 1 FONTANINI MARCO 1 GRASSO FRANCESCO 1 AZZURRI MATTIA 0 BENTAMY ANASS 0 YE DAN 0
Sinistra Italiana
SANTONI MAURO 399 JAFF SERENA 313 NATALI ANTONIO 164 GALASSO UMBERTO 140 MARTINELLI ALESSIO 111 SICOLI ALDO 91 CALDERARO LUCREZIA 75 MELLEY ANTONIO 71 BONSANTI GIORGIO 62 MANGANARO LAURA 60 BORGHESI PAOLA 47 SESTI GIOVANNA 43 BAVAR NATALIA 42 MARTINIELLO ROSA 42 BRUSCHI ILARIA 38 GRAZZINI GIUSEPPE 35 BAFFE' GIUSEPPINA 34 TRIMARCHI ELENA SOFIA 34 MOSSUTO PAOLA 33 DI STASIO MARGHERITA 32 CALZA STEFANO 31 PULITI DAMIANO 25 BRIGIOLINI ELISA 23 CONTICELLI ELISA 19 MASINI DONATELLA 19 BARTOLI STEFANO 18 PULLERA' ELENA 17 PRATESI LUCIA 13 TERONI ROBERTO 10 GONZALEZ LESYANIS GUADALUPE 8 CRESCENZI ALFONSO 7 DI MAIO ALESSANDRA 4 TAGLIAFERRI ANDREA 4 CORTIGNANI ENRICO 2 VOLANTE GIOVANNI 2 VERONI SILVIA 1
Potere al Popolo
CONTI FRANCESCA 271 ALBA LORENZO 136 CARDOSI TIZIANO 70 AGOSTINI ILARIA 56 BUDINI GATTAI ROBERTO 46 GARETTI GIAN LUCA 45 PETTI FEDERICA 34 CARDOSI ELISA 31 CAPPELLI GIULIO 28 FAINI SIMONE detto "PIZZO" 27 CAPUSSOTTI ENRICA 24 IOSEFFI LAURA 23 BUCCIOLINI SARA 22 FRAIOLI MARIA ROSARIA 21 VALORIANI VANIA 21 SERACINI LISA 17 GALLIGANI LIBERO 16 MARCELLINI MARTA 14 SCAPPATICCIO GIUSEPPE 13 DI MARTINO VINCENZO detto "NINJAZ" 12 MAERTEN THOMAS 12 BUSATTA NICCOLO' 10 DEL SERE NADIA 10 CERRI GUIDO 10 PIERAZZUOLI GILBERTO 8 LANDI JURI 6 RAGUNI' YURI 6 ZATTONI BARBARA 6 FRASSANITO VIOLA 5 SIMONI CARLOTTA 5 TURCHI AGNESE 5 GIANNELLA ELIANA 4
Firenze Città Aperta
PALAGI DMITRIJ GABRIELLOVIC 364 CHIRONI DANIELA 262 ALBERICI ADRIANA 224 FILIPPINI MARCO 215 GHELLI IACOPO 207 CAVALLARO NICOLINA CICCILLA 153 CINGARI SALVATORE 80 DIAW MBAYE detto PAPE 75 CHIAPPELLI TIZIANA 74 PICONE FILIPPO 72 VUTURO PIETRO 66 CESAN ELISA 63 CASSAI SARA 59 CALERI MARCO 40 FRANCI ANNACLAUDIA 39 GHELARDI PAOLO 36 FELICETTI PAOLO detto FELIX 28 DI PINO SIMONETTA 25 CAMPOLMI FRANCESCA 23 PAROTTI FRANCESCA 22 FORNARI ANDREA 19 GIUGNI MANUELA 17 PRUNETI ELENA 16 SERNESI MARCO 15 MORMILE DONATELLA 14 MUSTAFA DEMIR 11 BALDASSERONI CLARA 10 NAVE ANTONIO 9 LEONCINI LUCA 8 BIAGINI PIETRO 7 DE CUSATIS MARIA 6 CAPARRINI MATTEO 4 MARCHIANI MARCO 4 PRINCIVALLI GIULIA 4 FULIGNATI MAILA 3 MORINI DI TOCCO CLAUDIA 3
Casapound
BARTOLOZZI MASSIMILIANO 46 ROMANO CHIARA AMBRA 31 CIARDI MAURIZIO 31 COLZI LORENZO 28 MINICUCCI LEOPOLDO 11 REALE GIADA 10 RIMBOTTI FEDERICO 10 MATTOCCIA TIZIANA 10 ALINARI STEFANO 7 FICOZZI FRANCESCO 5 ANSELMI CLAUDIA 5 RIGHESCHI MIRKO 5 GHIRARDINI LOREDANO GIOVANNI 4 MIRABELLA GIOVANNI 4 GIANNOZZI CRISTINA 4 BUZZINI GIULIA 3 MAIONCHI MARZIO 2 FORCINA FABIO 2 DE VITO SERENA 1 BRUZZESE ALESSANDRA 1 CANONICO EMANUELE 1 PECCHIOLI ELDA 1 GRADI MASSIMO 1 PRATESI ALESSANDRO 1 PARRUCCI ANDREA 1 SACCHETTI GIULIO 1 MATERA PATRIZIA 1 MAZZI ALDO 1 ALESSI MARCO 0 CIREDDU PATRIZIA 0 CECIONESI DANIELE 0 PEPPOLONI GIACOMO 0 BENELLI NICCOLO' 0 BORRI MARCO 0 BENIGNI SARA 0 CROCINI FRANCESCO 0
Verdi
RICCHIUTI GIORGIO 106 ARCIPRETE CATERINA 78 BRUNORI PAOLO 68 PETRIOLI ALESSANDRA 58 BOEM FEDERICO 49 BIANCHI GIACOMO 46 GHEDINA BRENNA MARTA 46 ADINOLFI ANDREA 43 BORTOLON MATTEO 38 TORTA ELENA 30 PUCCI GIANNOZZO 27 ZORN GUIDO 24 CANDI CARLO 22 FIALA' ERICA 21 ARMELLINI CECILIA 20 ZANI LUCIA 20 CIANFERONI BENIAMINO 16 PULCINI ELENA 14 DAMIANOU TOMMASO 12 ZORN FRANCESCO 11 NICCOLI ARIELE 9 MOSCON LILITH 8 SCATARZI MATTEO 8 FERRI LORENZO 6 LANGELLA ALESSANDRA 5 BRUNDU MANIA 1
Fonte: wwwext.comune.fi.it/elettorale/ammi2019