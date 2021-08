Piscina a ingresso giornaliero vicino Firenze: la guida tra agriturismo e hotel

In tempi di caldo afoso, molti vanno a caccia di una piscina con ingresso giornaliero vicino Firenze: che sia dentro un agriturismo in posizione panoramica o in un hotel con camera in day use, l’importante è che i pacchetti “pool & relax”, garantiscano una pausa dalla canicola e soprattutto una fuga dalla folla, anche se a prezzi più alti. Nella maggior parte dei casi la parola d’ordine è una: prenotare con largo anticipo. Rispetto alle “normali” piscine aperte al pubblico, quelle degli agriturismi e degli alberghi sono accessibili soltanto a un numero limitato di ospiti esterni, che si è ridotto ulteriormente per le regole anti-Covid.

Preparatevi anche a mettere mano al portafoglio, perché per entrare in queste location esclusive si può arrivare a sborsare anche il triplo rispetto a una piscina comunale. Il contesto però è totalmente diverso: una bella vasca con vista, la sdraio in un verde parco e il pranzo gourmet a pochi passi. Tutto in un colpo solo. Spesso al prezzo dell’entrata dell’ingresso giornaliero si deve aggiungere il costo del pranzo che deve essere fatto nel ristorante dell’agriturismo o dell’hotel: no quindi a borse frigo in piscina. La lista è lunga, noi abbiamo selezionato le principali location nei dintorni di Firenze che durante l’estate 2021 offrono la possibilità di rilassarsi in piscina per una giornata .

La piscina dell’Hotel Villa Olmi Firenze

Per chi non si vuole muovere troppo dalla città, l’Hotel Villa Olmi, quattro stelle superior al confine tra Firenze e Bagno a Ripoli, apre al pubblico su prenotazione la sua bella piscina esterna. Il pacchetto dell’ingresso giornaliero “Pool & Snack” comprende l’uso della vasca e il pranzo al bistrot con un piatto a scelta dal menù, acqua e caffè.

Rispetto alle piscine panoramiche del Chianti, non c’è una vista mozzafiato sulle colline toscane, ma il contesto è di pregio. Prezzi: 40 euro a persona dal lunedì al venerdì, 45 euro sabato e domenica. Il numero di telefono per le prenotazioni è lo 055 637710.

Borgo Divino a Montespertoli, agriturismo con piscina a ingresso giornaliero vicino Firenze

Una delle piscine panoramiche più gettonate nei dintorni di Firenze è quella dell’agriturismo Borgo Divino di Montespertoli, affacciato sulle campagne toscane e sulle colline del Chianti. Una realtà legata a doppio filo con la produzione bio della Tenuta di Maiano: vino, olio, aceto e birra. L’ingresso giornaliero alla piscina (orario 10.00 – 20.00) è su prenotazione e costa 20 euro a persona dal lunedì al venerdì, mentre 25 euro nel weekend.

Il prezzo comprende telo, lettino e ombrellone. Non è consentito portare bevande e cibi dall’esterno, ma a disposizione c’è un bar per rifrescarsi e mangiare piatti leggeri (qui il menù in pdf), oltre a un ristorante per un pranzo con portate più strutturate. Contatti: [email protected], 0571 671015.

Hotel in Chianti con piscina a ingresso giornaliero: Relais Villa Olmo (Impruneta)

Non un agriturismo, ma un hotel di lusso nei dintorni di Firenze: sulle prime colline del Chianti il Relais Villa Olmo propone un pacchetto completo per chi vuole usufruire per un giorno della piscina panoramica, affacciata su uliveti e boschi.

Il prezzo è un po’ più alto rispetto ad altre strutture ricettive, ma comprende un pranzo leggero con due portate, acqua, caffè e dolce: 60 euro a persona dal lunedì al venerdì, 85 euro sabato e domenica oppure per la balneazione nel pomeriggio seguita dalla cena. Il consiglio è di prenotare con un po’ di anticipo, anche se la conferma definitiva viene data 48 ore prima. I contatti: telefono 055 2311311, mail [email protected]

Piscina a ingresso giornaliero vicino Firenze: Villa Campestri (Vicchio)

Se in Chianti è protagonista il vino, in Mugello l’olio fa la parte del leone. A Vicchio, il resort di lusso Villa Campestri vanta, nella sua tenuta, anche un frantoio e un bel parco che corre tutto intorno alla residenza rinascimentale. La piscina è circondata dal verde e da alberi che regalano ombra a chi vuole un po’ di refrigerio dopo la tintarella.

L’ingresso giornaliero dalle 10.00 alle 19.00 costa 30 euro e nel prezzo è compreso anche un cestino da picnic con cibi freddi, frutta e una bottiglia di acqua. Per prenotazioni tel. 055 8490107, mail [email protected]

Lebbiano Residence: il bio resort con eco-laghetto dove fare il bagno

Un vero e proprio pacchetto relax è quello offerto dal Lebbiano Residence, il bio resort che si trova sulle colline di Scandicci a poca distanza dal parco di Poggio Valicaia. In base alla disponibilità di posti, anche per l’estate 2021 è possibile usufruire della formula day use, che comprende l’entrata nel parco all’ombra di alberi secolari e salici piangenti, l’uso del laghetto artificiale (balneabile) con il fondo in sabbia di marmo, l’idromassaggio e un appartamento di appoggio nelle ore centrali delle giornata.

Le caratteristiche sono realizzate secondo i dettami della bio-architettura e sono dotate anche di cucina (non è presente un ristorante dentro la struttura). I prezzi partono da 60 euro a coppia. Unico neo: è possibile avere la conferma dell’ingresso giornaliero solo 24 ore prima. Telefono: 055 7309195.

Piscine panoramiche nei dintorni di Firenze: Tenuta La Borriana a Carmignano

Da Firenze è sufficiente una cinquantina di minuti per arrivare al Montalbano, dove – nel comune di Carmignano (Prato) – si trova l’agriturismo Tenuta La Borriana, che in base alla disponibilità dei posti apre al pubblico con ingresso giornaliero, su prenotazione, la sua piscina immersa nel verde.

Affacciato sulla vasca c’è anche un bar-ristorante, in cui è obbligatorio pranzare se si acquista l’entrata in piscina, accessibile dalle ore 9.00 alle 19.00: 15 euro a persona durante la settimana che comprende un gazebo, 20 euro nel weekend. Non è possibile portare cibi o bevande dall’esterno. Contatti: 055 8710058, [email protected]

L’idea deluxe: la piscina della Villa di Artimino

Sempre a Carmignano, la Tenuta di Artimino ha pensato a una giornata di competo relax con ingresso nella piscina con vista sulla vallata, pranzo nel parco accanto alla villa medicea e camera riservata nell’Hotel Paggeria Medicea. Un pacchetto che mette a disposizione la stanza in day use dalle ore 10 alle 19 per cambiarsi, rilassarsi o farsi una doccia prima di ripartire. Gli asciugami per la piscina sono inclusi.

I prezzi partono da 74 euro per due persone dal lunedì al venerdì, da 114 euro nel fine settimana (che spesso però è sold out). Per informazioni e dettagli: telefono 055 875141, mail [email protected]

La Casa di Rodo (Quarrata) e la sua piscina a ingresso giornaliero

Silenzio, pace e tanto verde anche ai piedi della colline di Carmignano e Tizzano, nella piscina dell’Agriturismo “La Casa di Rodo” in località Catena (Quarrata – Pistoia): l’ingresso giornaliero costa 25 euro tutti i giorni e comprende ombrellone e lettino dalle ore 9.00 in poi. La cuffia è obbligatoria. Gli ospiti esterni però devono prenotare il pranzo o la cena nel ristorante della struttura ricettiva.

Il podere è circondato dal verde, qui vengono prodotte marmellate, olio e aceto balsamico. Telefono 0573 743198.