Alle piscine di Marignolle, c’è chi si rilassa a bordo vasca o nella Jacuzzi e chi al bar sorseggia un cocktail guardando il panorama di Firenze. Altri preferiscono tenersi in forma: è in corso la lezione di acquagym, mentre i più sportivi si allenano nell’area attrezzata open air. Con la bella stagione le piscine accanto alla Klab di Marignolle aprono al pubblico per la balneazione estiva, per corsi e per eventi serali, come aperitivi e feste a tema.

Tutti posso accedere, anche chi non è iscritto al centro fitness: da soli o in compagnia, per nuotare, prendere il sole o staccare la spina dalla routine.

A ognuno la sua piscina

Sulle colline di Marignolle si trovano non una ma ben 3 piscine: c’è quella a misura di bambino, una seconda per il relax dei grandi e l’ultima per il nuoto libero e per i corsi,a cui si aggiunge il maxi idromassaggio.

Tutto intorno tanto verde, ulivi, cipressi, frassini e varie zone divise a seconda dell’attività: relax, allenamento e ancora campo da beach volley, bar ristorante, area per il pranzo a sacco, senza dimenticare ombrelloni, lettini e spogliatoi. E’ una delle piscine di Firenze scelte dalle famiglie, per la presenza di un’area giochi per bambini dove anche i più piccoli possono divertirsi.

L’orario delle piscine esterne vicino alla Klab di Marignolle

Le piscine di Marignolle sono aperte al pubblico da maggio a settembre: tra giugno e agosto dalle 10 alle 20, negli altri due mesi l’orario si accorcia un poco e va dalle 10 alle 19. Attenzione però, ricordatevi di portare la cuffia, obbligatoria nelle piscine e nella Jacuzzi.

Come arrivare

Bastano 5 minuti di auto per raggiungere Marignolle da Ponte alla Vittoria o da Porta Romana. Questo grande spazio estivo si trova sulle colline tra il quartiere fiorentino di Soffiano e Scandicci, in via del Ferrone 5: abbastanza vicino alla città, ma distante quanto basta dal caos urbano per abbandonare la routine e trovare refrigerio nelle giornate più calde.

Le piscine di Marignolle, prezzi

Il costo? Per quanto riguarda i prezzi ci sono varie formule. Per l’ingresso singolo dal lunedì al venerdì si paga 15 euro (10 euro per i bambini e i ragazzi tra i 32 e i 14 anni), mentre sabato e domenica 29 euro per gli adulti, 15 euro per la fascia d’età 3-14, 25 euro per gli under 25. A ogni ospite viene consegnata una tessera personale che permette di entrare e uscire nell’arco della stessa giornata. È possibile prendere anche lettino (3 euro) e ombrellone (10 euro).

Per risparmiare ci sono carnet di ingressi e abbonamenti per ogni esigenza: “formato famiglia”, per under 25 e anche di diverse durate (stagionali, mensili, per due o tre mesi, settimanali). E per tutti quelli non vogliono rinunciare all’allenamento anche d’estate ci sono ingressi “all inclusive”, che uniscono l’entrata alle piscine con quella alla Klab di Marignolle, il più grande centro fitness di Firenze con oltre 8mila metri quadrati di spazi indoor, corsi in diversi orari e spa. Tutte le informazioni dettagliate sul sito delle piscine di Marignolle.