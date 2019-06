È ripartita la stagione della tintarella urbana e un must, per chi rimane a Firenze sono le piscine all’aperto: durante l’estate in città ce ne sono di tutti i tipi, in “formato famiglia” o immerse nel verde, vicino al centro o più in periferia, per gli sportivi o per chi vuole stare semplicemente spaparanzato al sole.

Abbiamo stilato una guida alle vasche aperte al pubblico per la balneazione estiva.

Piscine di Marignolle, sulle colline di Firenze

3 piscine per tutte le esigenze, dei grandi e dei piccoli, una Jacuzzi dove rilassarsi “cullati” da un idromassaggio, un’ampia zona verde, aree giochi per bambini e una terrazza panoramica dove gustarsi il tramonto o un’aperitivo. Sono le piscine accanto alla Klab di Marignolle, aperte a tutti e non solo ai soci del club sportivo.

Oltre alle vasche un bar-ristorante per cibo e cocktail, eventi speciali alla sera, dagli aperitivi alle feste. Gli sportivi invece possono giocare una partita sul campo di beach volley, restare in forma in una zona attrezzata per l’allenamento o partecipare a corsi di acquagym. Le piscine di Marignolle sono aperte tutti i giorni dalle 10 alle 20 (fino alle 19 nei mesi di maggio e settembre).

La piscina del camping di Firenze sud

E’ una delle piscine più “giovani”, aperta dal 2017 a Firenze sud, vicino Rovezzano. Il Camping in Town mette a disposizione le sue due vasche non solo agli ospiti ma anche ai fiorentini. L’area “Watermania” è dotata di una piscina con isoletta al centro, acqua bassa, cascatella e giochi per i bimbi e poi di una vasca un po’ più profonda, ma dove gli adulti toccano sempre.

Tutto intorno l’area solarium, con ombrelloni e sdraio. Per gli ospiti c’è anche un ristorante molto fornito. Quanto costa entrare nella piscina del Camping in Town? È necessario pagare l’ingresso giornaliero al campeggio che cambia a seconda del mese: a giugno si paga 10 euro (6,50 i bambini fino agli 11 anni) dal lunedì al venerdì, 14 euro (10 i bambini) di sabato e domenica. I prezzi per luglio, considerata un periodo di alta stagione, sono un po’ più alti.

Compresi nell’entrata anche ombrellone e sdraio (meglio arrivare presto per accaparrarsi un posto). La piscina del campeggio di Firenze sud è aperta tutti i giorni con orario 9-20.

Le Pavoniere

È una delle piscine all’aperto di Firenze più conosciute e gettonate, vista anche la vicinanza al centro cittadino. Dentro il parco delle Cascine, la vasca delle Pavoniere fa le ore piccole: oltre alla classica balneazione estiva, dalle 10 alle 18.30 (9.30 – 19.00 nei weekend), tanti eventi, feste, live, apericena. Ogni giorno dalle 18 alle 20 happy hour e dalle 19:30 street food.

A disposizione anche il ristorante “Magnificenza”, aperto a pranzo e a cena, con pizza e pesce. Sul fronte dello sport ci sono lezioni di acquagym, yoga e momenti per il nuoto libero. Tutti i dettagli nel nostro articolo sull’estate 2019 alla piscina delle Pavoniere.

Prima ammollo, poi cinema alla piscina del Poggetto

Da giugno a settembre è aperta al pubblico anche la piscina del Poggetto, accanto alla Flog (via Mercati 24/B, zona Rifredi). La balneazione libera è possibile tutti i giorni dalle 10 alle 19, indossando la cuffia. E per chi ama anche il cinema sotto le stelle, proprio accanto alla vasca c’è il grande schermo dell’arena estiva Esterno Notte, che fino a settembre propone il meglio della programmazione cinematografica.

Anche in questo caso è previsto il nuoto libero, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18.45 alle 19.45.

Bellariva e Costoli: le piscine comunali aperte per l’estate

Con la bella stagione anche gli impianti normalmente al chiuso si “scoprono” per dare il via alla balneazione estiva. Succede per la piscina di Bellariva dove la vasca olimpionica e la struttura più piccola per i bambini sono aperte a tutti in settimana con orario 10-18, mentre sabato e domenica dalle 9.30 alle 19. Previsti corsi di nuoto e acquagym.

Anche la piscina Costoli di Campo di Marte (zona Stadio – Mandela Forum) mette a disposizione la sua vasca all’aperto fino al primo settembre. Qui orari e prezzi della Costoli per il 2019.

Le piscine di Firenze all’aperto per gli sportivi

A Rovezzano, oltre al camping, c’è anche l’opzione per i “bagnanti sportivi”, con le piscine all’aperto della Virgin Active di via Generale dalla Chiesa: in questo caso l’accesso giornaliero (più caro di una normale piscina pubblica) dà accesso a tutta la struttura, palestra compresa, per tenersi in forma anche d’estate.

Nei pressi: Hidron di Campi Bisenzio

Fuori Firenze c’è Hidron di Campi Bisenzio, non una piscina ma un grande parco acquatico che offre giochi, vasche, aree per grandi e piccoli. Ecco gli orari dello spazio estivo: dal lunedì al venerdì con orari 10 alle 21, il sabato dalle 8.30 alle 19.30, domenica dalle 9.00 alle 19.30 con tariffe e costi diversi per ogni esigenza, pacchetti famiglia, percorsi benessere, ingresso con spogliatoio o senza. E’ possibile comprare i biglietti anche online per saltare la fila.

Le altre piscine vicino Firenze

Finiamo la nostra carrellata con le piscine che si trovano nei dintorni di Firenze. A Scandicci, la piscina Le Bagnese dà la possibilità del nuoto libero anche d’estate, oltre ad offrire un’ampia fascia oraria per la balneazione libera. Sempre nella pianta fiorentina la piscina solarium di Lastra a Signa (via Fermi 2) ha una vasca per i grandi (25 per 12 metri) e una più piccola dedicata ai bambini per la balneazione libera e i corsi.

Un po’ più lontano, il centro piscine Mugello di Borgo San Lorenzo offre una vasca per mamma e papà, un alto scivolo acquatico, una baby-piscina e una vasca profonda per i bambini più grandicelli che vogliono fare tuffi dal trampolino oltre a un prato verde con tanto di lettini e ombrelloni per il relax.