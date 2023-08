Palio di Siena 2023 in diretta tv: dove vederlo oggi e l’orario

Tutto pronto in piazza del Campo per la carriera dedicata alla Madonna dell'Assunta. Gli eventi, a Siena, inizieranno fin dal primo pomeriggio e saranno tramessi in diretta tv

- Pubblicità -

Tutto pronto per il secondo Palio di Siena del 2023, quello dedicato alla Madonna dell’Assunta: la sfida di oggi si potrà vedere in diretta tv. La corsa tra le dieci contrade sul tufo di piazza del Campo sarà proposta sul digitale terrestre a livello nazionale e in streaming. Nella città toscana sono attesi politici e vip. Tra quelli che avranno la fortuna di affacciarsi dalle trifore di Palazzo Pubblico, il ministro del Turismo Daniela Santanché, che seguirà per la prima volta dal vivo la manifestazione, vari parlamentari, l’ex calciatore di serie A Simone Tiribocchi, il campione di motociclismo Danilo Petrucci e quello di pattinaggio su corsa Duccio Marsili. Per chi seguirà il Palio di oggi, 16 agosto 2023, da casa ecco dove vedere la corsa in diretta tv e l’orario.

Il Palio di Siena 2023 si può vedere in diretta tv su La7 e sulle emittenti cittadine

Anche quest’anno il Palio dell’Assunta sarà trasmesso in diretta da La7 e in streaming sul sito dell’emittente, che si è aggiudicata l’esclusiva dei diritti tv nazionali per la corsa di cavalli più antica d’Italia anche per le prossime due edizioni, grazie a un accordo con il Comune di Siena. In particolare l’intesa ha affidato i diritti televisivi per la diretta e la replica in differita del Palio di Siena a La7 e quelli digitali a Rcs Media Group.

- Pubblicità -

A livello locale il Palio dell’Assunta sarà trasmesso anche da Siena Tv (canale 91 del digitale terrestre) a partire dalle ore 16.30, seguito poi alle 22.30 dal “Processo al Palio”, e da Canale 3 (canale 84 del digitale terrestre) con una lunga diretta a partire dalle 13.00, fin dal pranzo dei fantini.

A che ora vedere il Palio di Siena in tv

L’orario di inizio del Palio di Siena è fissato come consueto alle 19.00 del 16 agosto, ma lo spettacolo (e la diretta tv) inizierà molto prima. La7 sarà collegata da piazza del Campo fin dalle ore 16.45, con approfondimenti, interventi, la telecronaca curata da Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini, grande conoscitore del Palio e delle sue contrade, e le interviste realizzate da Elena Testi nella sala del mappamondo di Palazzo Pubblico.

- Pubblicità -

Il programma di oggi prevede alle ore 16.10 lo sgombero della pista, mentre alle 16.50 il corteo storico entrerà in piazza del Campo. Sebbene l’uscita dei cavalli delle 10 contrade sul tufo è previsto alle ore 19, per lo schieramento ai canapi, servirà tempo prima della partenza dei tre giri di pista. Nella mattinata del 16 agosto la provaccia è stata vinta dalla contrada della Chiocciola.

La carriera dell’Assunta

In piazza saranno protagoniste 10 delle 17 contrade di Siena, che si sfidano per conquistare il drappellone realizzato da Marco Lodola: 7 partecipano di diritto (Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice) le altre 3 sono state sorteggiate lo scorso scorso 9 luglio (Tartuca, Chiocciola e Giraffa). In occasione del Palio in onore della Madonna dell’Assunta il Duomo di Siena scopre il suo prezioso pavimento marmoreo che si potrà vedere fino al prossimo 18 ottobre.