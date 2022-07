Pavimento Duomo Siena, la scopertura 2022: orari di visita e prenotazioni

La scopertura 2022 del pavimento del Duomo di Siena prevede una doppia apertura: questo prezioso gioiello all’interno della cattedrale viene scoperto solo per un tempo limitato e sono già aperte le prenotazioni dei biglietti per la visita al suggestivo “tappeto marmoreo” realizzato con una tecnica diversa da quella dei mosaici. La pavimentazione policroma resta visibile solo per alcuni mesi perché l’opera, frutto di 500 anni di lavoro, è tanto meravigliosa quanto fragile, motivo per cui il pavimento-capolavoro della cattedrale senese viene coperto per buona parte dell’anno con una protezione.

La scopertura del Pavimento del Duomo di Siena: le date per la visita in cattedrale

Un capolavoro unico realizzato con la tecnica del commesso marmoreo. La classica scopertura del pavimento all’interno della cattedrale di Siena per il 2022 è prevista come tradizione in due periodi vicini alle due corse del Palio, con vari orari di visita, ecco le date:

da lunedì 27 giugno a domenica 31 luglio 2022 (il 2 luglio si è corso il Palio della Madonna di Provenzano)

da giovedì 18 agosto a martedì 18 ottobre 2022 (il 16 agosto è previsto il Palio dell'Assunta)

Il pavimento “più bello, grande e magnifico che sia mai stato fatto”, così Giorgio Vasari ha definito quest’opera iniziata nel Trecento e andata avanti fino all’Ottocento, su disegno di tanti artisti come Domenico di Bartolo, Matteo di Giovanni, Domenico Beccafumi e Pinturicchio. Si tratta di 56 tarsie il cui messaggio richiama costantemente la Sapienza.

La visita nella cattedrale senese

Dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 18 ottobre 2022 è quindi possibile compiere il percorso di visita dentro il Duomo di Siena ammirando il pavimento in sicurezza, anche con l’audio-guida gratuita da scaricare sullo smartphone, compresa nel prezzo del biglietto. Tra i vari servizi, tornano le visite guidate in varie lingue che accompagnano il pubblico alla scoperta di questo capolavoro.

In occasione della scopertura, sarà possibile anche camminare intorno al coro e all’abside per ammirare le tarsie lignee che Fra Giovanni da Verona realizzò con una tecnica molto simile a quella del commesso marmoreo, usata per il pavimento: un “gioco a incastro” che, grazie all’accostamento di legni di diversi colori e il sapiente uso della prospettiva, ha disegnato vedute di città, paesaggi e nature morte.

Duomo di Siena, pavimento scopertura: orari, biglietti e prenotazioni per l’apertura 2022

Durante la scopertura del pavimento del 2022, gli orari di visita e apertura del Duomo di Siena vengono ampliati, soprattutto alla domenica: si può accedere, muniti di biglietto, dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 19.00 e domenica dalle 9.30 alle 18.00, con l’ultimo ingresso mezz’ora prima. Gli orari possono subire variazioni in concomitanza con le celebrazioni religiose.

I prezzi dei biglietti per entrare nel Duomo di Siena e ammirare anche il pavimento scoperto, nel periodo di apertura dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 18 ottobre 2022, costano 8 euro (intero), 6 euro ridotto, ticket gratis invece per i bambini fino ai 6 anni, i residenti o nati nel Comune di Siena, i disabili con accompagnatore, i religiosi, gli studenti dell’Università di Siena e dell’Università per stranieri di Siena, i giornalisti accreditati.

È possibile anche comprare un biglietto integrato (Opa Si Pass) per accedere a tutte le sedi musali del complesso del Duomo di Siena (Cattedrale, Museo dell’Opera, Cripta, Battistero), che durante il periodo di scopertura del pavimento costa 15 euro (ridotto a 2 euro per i bambini dai 7 agli 11 anni). Se si aggiunge anche l’ingresso ai tetti del Duomo il prezzo è di 20 euro (ridotto a 5 euro per i bambini da 7 a 11 anni).

Per le prenotazioni, è possibile collegarsi al sito Vivaticket e comprare i biglietti online, selezionando giorno e orario in cui si vuole visitare il Duomo di Siena e il suo pavimento. Per informazioni è possibile contattare il call center 0577 286300. Sul sito dell’Opera del Duomo è presente una “mappa” del pavimento con la spiegazione delle principali scene raffigurate.