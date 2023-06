Renai Beer Festival 2023: il programma della festa della birra

- Pubblicità -

Renai Beer Festival 2023: ripartono gli eventi nel parco di Signa con il ritorno della festa della birra che propone un lungo calendario di eventi e concerti a ingresso gratuito. Per gli amanti della bevanda color oro arriva una nuova occasione per assaggiare birre artigianali e tradizionali, ascoltare musica, divertirsi al luna park, mangiare street food e curiosare tra i mercatini. Ecco tutti i dettagli di questa manifestazione.

Le date e gli orari della festa della birra ai Renai

Dopo la conclusione del Campi Beer Festival, è tempo di nuovo di brindare. Il programma del Renai Beer Festival 2023 comincia giovedì 6 luglio e prosegue per un mese fino a domenica 6 agosto con tanti eventi ospitati al Parco dei Renai di Signa, in un’area immersa nel verde (via dei Renai 1). Questa grande festa della birra è aperta tutte le sere, a ingresso gratuito, dalle 18 a mezzanotte. L’evento è organizzato in collaborazione con il Parco dei Renai, Foody Geer Fest e Proloco di Signa.

Tra i tanti stand sarà possibile provare birre provenienti da tutto il mondo e produzioni locali: si va da quelle artigianali alle biologiche, dai grani speciali alle proposte importate. Accanto alle bevande anche food truck dove assaporare specialità locali e internazionali. Ogni sera poi mercatini, luna park per i più piccoli e tanta musica.

Il programma di eventi del Renai Beer Festival 2023

Il cuore del programma del Renai Beer Festival è rappresentato proprio dai concerti e dalla musica: ogni sera nel parco di Signa un evento diverso tra cover band, contest per giovani gruppi, party a tema e dj set. Si inzia il 6 luglio con Ruggero de I Timidi, tra canzoni irriverenti e sorprese. Nel cartellone figurano anche i Modena City Ramblers, che presenteranno il nuovo album Altomare il 18 luglio. E poi una lunga lista di tribute band che porteranno sul palco sonorità di ogni genere, dai Pooh agli Iron Maiden, dalle canzoni di Ligabue a quelle di Vasco Rossi con la Combriccola del Blasco. Spazio inoltre alle feste a tema anni Ottanta, Novanta e Duemila.

Ai Renai arriveranno il tour del Mamamia di Torre del Lago (14 luglio) e la serata disco-house R/evolution con Gabry Fasano, Paolo Kighine e Francesco Zappalà (15 luglio). In più il festival dedica 3 serate al Renai Music contest 2023, con due categorie (cover band e musica originale) e in palio la possibilità di registrare il proprio brano musicale in studio (10, 24 e 31 luglio). Qui sotto l’immagine con il programma completo di concerti del Renai Beer Festival 2023.

Per informazioni sulla festa della birra è possibile consultare la pagina Facebook I Renai Signa. Infoline 331 316 2228.